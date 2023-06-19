Термини за търсене

  • Интерактивен образователен дисплей Интерактивен образователен дисплей Интерактивен образователен дисплей

    Signage Solutions E-Line дисплей

    75BDL3052E/00

    Интерактивен образователен дисплей

    Сензорният дисплей Philips E-Line увеличава максимално ангажираността и вдъхновява сътрудничество с до 20 точки на допир. Поддържан от Android и снабден със закалено стъкло против отблясъци, той е направен да издържа на тежка ежедневна употреба в класната стая.

    Signage Solutions E-Line дисплей

    Сходни продукти

    Вижте всички Серия E-Line

    Интерактивен образователен дисплей

    Оборудван с многоточкова технологията

    • 75"
    • Работещ с Android
    • Докосване от няколко потребителя
    OPS слотът позволява вграждане на компютър без кабели

    OPS слотът позволява вграждане на компютър без кабели

    Интегрирайте мощен компютър или CRD50 модул, задвижван от Android, директно във вашия професионален дисплей на Philips. OPS слотът съдържа всички връзки, от които се нуждаете, за да стартирате вашето слот решение, включително захранване.

    Управлявайте, наблюдавайте и поддържайте с CMND & Control

    Управлявайте, наблюдавайте и поддържайте с CMND & Control

    Стартирайте мрежата си от дисплеи чрез локална (LAN) връзка. CMND & Control ви позволява да изпълнявате важни функции, като например контролиране на входовете и наблюдение на състоянието на дисплея. Независимо дали отговаряте за един екран или 100.

    Android: Изпълнявайте свое приложение или изберете да изпълните любимото си приложение

    С ОС Android, интегрирана в дисплея, можете да работите с най-развитата ОС в света и да запишете собствено приложение директно в дисплея. Или да изберете от огромната библиотека с приложения на Android и да изпълнявате съдържание от там. С вградения планировчик можете да разпределяте в дни своите приложения и съдържание въз основа на клиента и времето от деня, а с функцията за автоматично ориентиране, показваща съдържание портретно или пейзажно, това става просто с включването на дисплея.

    Технология "Докосване от няколко потребителя" с възможност за 20 точки на докосване

    Създайте запомнящо се интерактивно изживяване с до 20 точки на докосване едновременно. Идеален за съвместни и конкурентни приложения, този дисплей свързва вашата аудитория с всяко съдържание – което го прави идеален за образование, обществени места, корпоративни, хотелиерски и търговски настройки. Сензорният панел е съвместим с HID, осигуряващ истинска "Plug & Play" работа.

    Вграден режим на бяла дъска

    Вдъхновете гъвкаво сътрудничество с режим на бяла дъска. Просто активирайте тази функция, за да превърнете вашия дисплей в празно платно, върху което може да бъде рисувано от множество потребители на ръка или със специални маркери за дисплей. След това всичко на екрана може да бъде заснето за лесен печат или споделяне на файлове.

    Повърхност на дисплея

    Покритие против отблясъци, антирефлексно покритие, покритие против пръстови отпечатъци, твърдост от клас 7 по MoH.

    Технически данни

    • Картина/дисплей

      Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма)
      189.3  см
      Размер на екрана по диагонал (инчове)
      74.5  инч
      Съотношение на размерите на картината
      16:9
      Разделителна способност на екрана
      3840 x 2160
      Стъпка на пикселите
      0,4296 (Х) x 0,4296 (В) [мм]
      Оптимална разделителна способност
      3840 x 2160 при 60 Hz
      Цветове на дисплея
      1,07 милиарда
      Яркост (след стъкло)
      380  cd/m²
      Яркост (преди стъкло)
      410  cd/m²
      Съотношение на контраста (типично)
      1200:1
      Време на отговор (типично)
      8  мс
      Зрителен ъгъл (по хоризонтала)
      178  градуса
      Зрителен ъгъл (по вертикала)
      178  градуса
      Подобрение на картината
      • Забавяне на движението 3/2 – 2/2
      • 3D гребенчат филтър
      • Поредово изображение с компенсиране на движението
      • Прогресивно сканиране
      • Компенсиране на движението 3D MA
      • Динамично подобрение на контраста
      Технология с панели
      ADS
      Операционна система
      Android 8,0
      Разделителна способност OS UI
      1920 x 1080 при 60 Hz

    • Свързаност

      Изход за аудио
      3,5 мм минижак (x1)
      Видео вход
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 2.0 (x3)
      • VGA (аналогов D-Sub) (x1)
      • USB 2.0 (x4)
      • USB-C (до 65 W)
      Аудио вход
      3,5 мм минижак (x1)
      Други връзки
      • OPS
      • micro SD
      • USB-B (x3)
      Външен контрол
      • IR (вход/изход) 3,5 мм жак
      • RJ45
      • RS232C (вход/изход) 2,5 мм жак

    • Удобство

      Разполагане
      Пейзаж (18/7)
      Функции за опазване на екрана
      Пикселно изместване, понижена яркост
      Управление с клавиатурата
      С възможност за заключване
      Сигнал на дистанционното управление
      С възможност за заключване
      Верига на сигнала
      • RS232
      • ИЧ верига
      Лесно инсталиране
      • Изход за променлив ток
      • Smart Insert
      Други удобства
      Дръжки за носене
      Управление в мрежа
      • RS232
      • RJ45

    • Звук

      Вградени високоговорители
      2 x 15 W

    • Захранване

      Мрежово захранване
      100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz
      Консумация (Обикн.)
      155  W
      Консумация (макс.)
      400 W
      Мощност на потребление в режим на готовност
      <0,5 W
      Функции за пестене на електроенергия
      Smart Power
      Енергиен етикет с клас
      G

    • Поддържана разделителна способност на дисплея

      Компютърни формати
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 900, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1152 x 870, 75 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30, 60 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 75 Hz
      • 800 x 600, 60 Hz
      Видео формати
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 30, 60 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 576p, 50 Hz

    • Размери

      Поставка за интелигентно отделение за компютър
      100 x 100 мм, 6 x M4L6
      Ширина на изделието
      1715,5  мм
      Височина на изделието
      1007,6  мм
      Тегло
      55.77  кг
      Дълбочина на изделието
      101,5 мм (макс.)/79,2 мм (на конзола на стена)  мм
      Ширина на изделието (инчове)
      67,54  инч
      Височина на изделието (инчове)
      39.67  инч
      Конзола за стена
      600 x 400 мм, M8
      Дълбочина на изделието (инчове)
      3,99 (макс.)/3,12 мм (на конзола на стена)  инч
      Ширина на рамката
      17,8 мм (Г/Д/Л) x 31,7 мм (B)

    • Тегло

      Изделие с опаковка (кг)
      67,60  кг
      Изделие с опаковка (фунта)
      149,03  lb
      Изделие без стойка (кг)
      55,77  кг
      Изделие без стойка (фунта)
      122,95  lb

    • Работни условия

      Надморска височина
      0 ~ 3000 м
      Температурен диапазон (работен)
      0 ~ 40  °C
      Средно време между отказите
      50 000  час(а)
      Температурен диапазон (съхранение)
      –20~60  °C
      Диапазон на влажност (работен) [RH]
      20 ~ 80% (без кондензация)
      Диапазон на влажност (съхранение) [RH]
      5 ~ 95% (без кондензация)

    • Мултимедийни приложения

      USB възпроизвеждане на видео
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP9
      USB възпроизвеждане на картина
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB възпроизвеждане на аудио
      • AAC
      • MPEG
      • HEAAC

    • Вътрешен плеър

      Процесор
      2 x A53 + 2 x A73
      GPU
      ARM Mali G51
      Памет
      3GB DDR3
      Съхранение
      16 GB EMMC

    • Аксесоари

      Аксесоари в комплекта
      • Кърпичка за почистване (x1)
      • HDMI кабел (3 м) (x1)
      • Кабел за IR сензор (1,8 м) (x1)
      • Лого на Philips (x1)
      • Ръководство за бърз старт (x1)
      • Дистанционно управление и батерии ААА
      • RS232 кабел за последователно свързване (x1)
      • Сензорна писалка (x2)
      • USB A към B кабел (3 м) (x1)
      • RS232 кабел
      • Захранващ кабел за променлив ток
      • Щипка за кабел (x3)
      • Капак на AC превключвателя и винт x1
      • DVI-D кабел
      • USB капак и винтове
      Допълнителни аксесоари
      Опционални тапи

    • Разни

      Езици на екранното меню
      • Арабски
      • Холандски
      • Датски
      • Английски
      • Френски
      • Фински
      • Немски
      • Италиански
      • Японски
      • Норвежки
      • Полски
      • Португалски
      • Руски
      • Испански
      • Шведски
      • опростен китайски
      • Турски
      • Традиционен китайски
      Гаранция
      5 години гаранция
      Одобрения от регулаторните органи
      • CE
      • FCC Class A
      • Директива RoHS
      • CB
      • EAC
      • EMF
      • ETL

    • Интерактивност

      Технология "Докосване от няколко потребителя"
      Инфрачервено докосване без пролуки
      Точки на докосване
      20 точки на едновременно докосване
      Plug and Play
      Съвместим с HID
      Защитно стъкло
      • Срещу отблясъци
      • Темперирано предпазно стъкло 7 MOHS

    Какво има в кутията?

    Други елементи в кутията

    • Допълнителни аксесоари: Опционални тапи
    Badge-D2C

    Получете поддръжка за този продукт

    Намерете съвети за продукти, често задавани въпроси, ръководства за потребителя и информация за безопасност и съответствие.

    Предложени продукти

    Последни гледани продукти

    Отзиви

    Напишете ревю за продукта

    Като щракнете върху връзката, ще напуснете официалния уебсайт на Royal Philips ("Philips"). Всички връзки към уебсайтове на трети страни, които могат да се появят на този сайт, са предоставени само за ваше удобство и по никакъв начин не представляват принадлежност или одобрение на информацията, предоставена на тези свързани уебсайтове. Philips не прави декларации или гаранции от какъвто и да е вид по отношение на уебсайтове на трети страни или информацията, съдържаща се в тях.

    Разбирам

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.