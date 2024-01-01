65BDL3650QE/02
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Ангажирайте аудиторията си с този екологичен 4K Ultra HD цифров дисплей. Осигурява безкомпромисна 4K UHD производителност, докато работи с половината мощност в сравнение с други модели на пазара, с най-новия PPDS EcoDesign.
Ако имате право на освобождаване от ДДС за медицински устройства, можете да го заявите за този продукт. Стойността на ДДС ще бъде приспадната от показаната по-горе цена. Вижте пълните подробности във вашата пазарска кошница.
Проектиран с производствени процеси, физически характеристики, материали, опаковки и вграден софтуер, които са по-щадящи за околната среда и осигуряват по-добра енергийна ефективност, дисплеят Philips Signage 3650 EcoDesign е проектиран да работи с по-малко от половината мощност от своите аналози, като същевременно осигурява същата ненадмината производителност.
Работещи с нашата Android 10 SoC платформа, тези работни дисплеи са оптимизирани за собствени приложения за Android, а можете да инсталирате и уеб приложения директно на дисплея. Те са гъвкави и сигурни, гарантиращи, че спецификациите на дисплея остават в крак с времето за по-дълго време.
Свързвайте и управлявайте вашето съдържание чрез облака с интегрирания HTML5 браузър. Използвайки браузъра, базиран на Chromium, проектирайте своето съдържание онлайн и свързвайте един дисплей или цялата си мрежа. Преглеждайте съдържанието както в пейзажен, така и в портретен режим с Full HD разделителна способност. Просто свържете дисплея към интернет с помощта на опционалния Wi-Fi модул CRD22 или чрез LAN и се наслаждавайте на собствените си създадени списъци за изпълнение.
Признат от и с регистрация по EPEAT с екомаркировка Gold Climate+, Philips Signage 3650 EcoDesign отговаря на обширния набор от критерии, определени от водещата световна екомаркировка за електроника.
От решаващо значение за взискателните търговски приложения, FailOver е революционна технология, която автоматично възпроизвежда резервно съдържание на екрана в малко вероятния случай на повреда на входния източник или приложението. Просто изберете основен вход и връзка FailOver и сте готови за незабавна защита на съдържанието.
Безжично споделяне на екрана с помощта на съществуващата ви Wi-Fi мрежа за незабавно и сигурно свързване на устройства или чрез нашата опционална HDMI Interact тапа, за да прехвърлите директно на екрана, без да се свързвате в защитената мрежа.
Отключете мощността, гъвкавостта и интелигентността на дисплеите Philips Signage 3650 EcoDesign от разстояние с помощта на Wave. Тази еволюционна облачна платформа ви дава пълен контрол с опростена инсталация и настройка, наблюдение и контролиране на дисплеи, надграждане на фърмуера, управление на списъци за изпълнение и задаване на графици за захранване. Спестява ви време, енергия и има благоприятно въздействие върху околната среда.
Лесно планирайте дадено съдържание да се възпроизвежда от USB или от вътрешна памет. Вашият професионален дисплей на Philips ще се събуди от режим на готовност, за да възпроизведе желаното от вас съдържание, и след това ще се върне отново в режим на готовност, след като възпроизвеждането завърши.
Картина/дисплей
Свързаност
Удобство
Звук
Захранване
Поддържана разделителна способност на дисплея
Размери
Работни условия
Мултимедийни приложения
Вътрешен плеър
Аксесоари
Разни
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