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    Signage Solutions Екодизайн

    65BDL3650QE/02

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    Ангажирайте аудиторията си с този екологичен 4K Ultra HD цифров дисплей. Осигурява безкомпромисна 4K UHD производителност, докато работи с половината мощност в сравнение с други модели на пазара, с най-новия PPDS EcoDesign.

    Signage Solutions Екодизайн

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    Дисплей EcoDesign 18/7

    • 65"
    • Директно светодиодно фоново осветление
    • Ultra HD

    100% рециклирана и рециклируема опаковка

    Проектиран с производствени процеси, физически характеристики, материали, опаковки и вграден софтуер, които са по-щадящи за околната среда и осигуряват по-добра енергийна ефективност, дисплеят Philips Signage 3650 EcoDesign е проектиран да работи с по-малко от половината мощност от своите аналози, като същевременно осигурява същата ненадмината производителност.

    Android SoC процесор. Стандартни и уебприложения

    Работещи с нашата Android 10 SoC платформа, тези работни дисплеи са оптимизирани за собствени приложения за Android, а можете да инсталирате и уеб приложения директно на дисплея. Те са гъвкави и сигурни, гарантиращи, че спецификациите на дисплея остават в крак с времето за по-дълго време.

    Свързвайте и управлявайте вашето съдържание чрез облака

    Свързвайте и управлявайте вашето съдържание чрез облака с интегрирания HTML5 браузър. Използвайки браузъра, базиран на Chromium, проектирайте своето съдържание онлайн и свързвайте един дисплей или цялата си мрежа. Преглеждайте съдържанието както в пейзажен, така и в портретен режим с Full HD разделителна способност. Просто свържете дисплея към интернет с помощта на опционалния Wi-Fi модул CRD22 или чрез LAN и се наслаждавайте на собствените си създадени списъци за изпълнение.

    Сертифициран по EPEAT Gold Climate+

    Признат от и с регистрация по EPEAT с екомаркировка Gold Climate+, Philips Signage 3650 EcoDesign отговаря на обширния набор от критерии, определени от водещата световна екомаркировка за електроника.

    FailOver. Гарантирайте, че съдържанието винаги се възпроизвежда

    От решаващо значение за взискателните търговски приложения, FailOver е революционна технология, която автоматично възпроизвежда резервно съдържание на екрана в малко вероятния случай на повреда на входния източник или приложението. Просто изберете основен вход и връзка FailOver и сте готови за незабавна защита на съдържанието.

    Опционен софтуер Interact за безжично споделяне на екран

    Безжично споделяне на екрана с помощта на съществуващата ви Wi-Fi мрежа за незабавно и сигурно свързване на устройства или чрез нашата опционална HDMI Interact тапа, за да прехвърлите директно на екрана, без да се свързвате в защитената мрежа.

    Philips Wave с готовност за дистанционно управление

    Отключете мощността, гъвкавостта и интелигентността на дисплеите Philips Signage 3650 EcoDesign от разстояние с помощта на Wave. Тази еволюционна облачна платформа ви дава пълен контрол с опростена инсталация и настройка, наблюдение и контролиране на дисплеи, надграждане на фърмуера, управление на списъци за изпълнение и задаване на графици за захранване. Спестява ви време, енергия и има благоприятно въздействие върху околната среда.

    Wi-Fi и Bluetooth 5.2 чрез опционален модул

    Лесно планирайте дадено съдържание да се възпроизвежда от USB или от вътрешна памет. Вашият професионален дисплей на Philips ще се събуди от режим на готовност, за да възпроизведе желаното от вас съдържание, и след това ще се върне отново в режим на готовност, след като възпроизвеждането завърши.

    Технически данни

    • Картина/дисплей

      Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма)
      163.9  см
      Размер на екрана по диагонал (инчове)
      64.5  инч
      Съотношение на размерите на картината
      16:9
      Разделителна способност на екрана
      3840 x 2160
      Стъпка на пикселите
      0,372 x 0,372 мм
      Оптимална разделителна способност
      3840 x 2160 при 60 Hz
      Яркост
      350  cd/m²
      Цветове на дисплея
      1,06 милиарда
      Съотношение на контраста (типично)
      1200:1
      Съотношение на динамичния контраст
      500 000:1
      Време на отговор (типично)
      8  мс
      Зрителен ъгъл (по хоризонтала)
      178  градуса
      Зрителен ъгъл (по вертикала)
      178  градуса
      Подобрение на картината
      • Забавяне на движението 3/2 – 2/2
      • Поредово изображение с компенсиране на движението
      • Прогресивно сканиране
      • Динамично подобрение на контраста
      Технология с панели
      IPS
      Операционна система
      Android 10
      Мар.
      25%

    • Свързаност

      Изход за аудио
      Жак 3,5 мм
      Видео вход
      • DVI-I (x1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 2.0 (x2)
      • USB 3.0 (x2)
      Аудио вход
      Жак 3,5 мм
      Други връзки
      micro SD
      Външен контрол
      • RS232C (вход/изход) 2,5 мм жак
      • IR (вход/изход) 3,5 мм жак
      • RJ45
      Допълнителна функционалност за Wi-Fi
      CRD22 Wi-Fi тапа

    • Удобство

      Разполагане
      • Пейзаж (18/7)
      • Портрет (18/7)
      Видео стена
      До 15 x 15
      Управление с клавиатурата
      • Скрито
      • С възможност за заключване
      Сигнал на дистанционното управление
      С възможност за заключване
      Верига на сигнала
      • RS232
      • ИЧ верига
      Лесно инсталиране
      Smart Insert
      Функции за пестене на енергия
      Smart Power
      Управление в мрежа
      • RS232
      • RJ45

    • Звук

      Вградени високоговорители
      2 x 10 W RMS

    • Захранване

      Мрежово захранване
      100 – 240V~, 50/60 Hz
      Консумация (Обикн.)
      86  W
      Консумация (макс.)
      133 W
      Мощност на потребление в режим на готовност
      < 0,5 W
      Функции за пестене на електроенергия
      Smart Power
      Енергиен етикет с клас
      C

    • Поддържана разделителна способност на дисплея

      Компютърни формати
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1152 x 870, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      • 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz
      Видео формати
      • 480p, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 3840 x 2160p, 24, 25, 30, 60 Hz

    • Размери

      Ширина на изделието
      1462,3  мм
      Тегло на изделието
      28,5  кг
      Височина на изделието
      837,3  мм
      Дълбочина на изделието
      68,9 мм (на конзола за стена)/89,9 мм (на дръжка)  мм
      Ширина на изделието (инчове)
      57,57  инч
      Височина на изделието (инчове)
      32.96  инч
      Конзола за стена
      400 x 400 мм, M8
      Дълбочина на изделието (инчове)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  инч
      Ширина на рамката
      14,9 мм (равен козметичен панел)
      Тегло на изделието (фунтове)
      62,83  lb

    • Работни условия

      Надморска височина
      0 ~ 3000 м
      Температурен диапазон (работен)
      0 ~ 40  °C
      Средно време между отказите
      30 000  час(а)
      Температурен диапазон (съхранение)
      –20 ~ 60  °C
      Диапазон на влажност (работен) [RH]
      20 ~ 80% относителна влажност (без кондензация)
      Диапазон на влажност (съхранение) [RH]
      5 ~ 95% относителна влажност (без кондензация)

    • Мултимедийни приложения

      USB възпроизвеждане на видео
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      USB възпроизвеждане на картина
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB възпроизвеждане на аудио
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Вътрешен плеър

      Процесор
      Четириядрен Cortex A55
      GPU
      G52 MC1
      Памет
      • 16 GB
      • 3 GB DDR

    • Аксесоари

      Аксесоари в комплекта
      • Кабел за IR сензор (1,8 м) (x1)
      • RS232 кабел за последователно свързване
      • Лого на Philips (x1)
      • USB капак (x1)
      • Захранващ кабел за променлив ток
      • Капак на AC превключвателя
      • Щипка за кабел (x2)
      • Ръководство за бърз старт
      • RS232 кабел

    • Разни

      Езици на екранното меню
      • опростен китайски
      • Традиционен китайски
      • Английски
      • Френски
      • Немски
      • Италиански
      • Полски
      • Руски
      • Испански
      • Турски
      • Японски
      • Арабски
      Гаранция
      3 години гаранция
      Одобрения от регулаторните органи
      • CE
      • CB
      • BSMI
      • FCC Class A
      • VCCI
      • J-Moss
      • ETL
      • Директива RoHS

    Badge-D2C

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