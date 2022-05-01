    Проектиран за 24/7 работа, дисплеят Philips X-Line Videowall привлича вниманието на клиентите със своето потапящо движещо се съдържание. CMND прави управлението на вашите промоции и съдържанието на дребно лесно, докато FailOver добавя по-голямо спокойствие.

    Невероятни изживявания при търговията на дребно през целия ден и нощ

    • 55"
    • Директно светодиодно фоново осветление
    • Full HD
    • 500 cd/м²
    Управлявайте, наблюдавайте и поддържайте с CMND & Control

    Стартирайте мрежата си от дисплеи чрез локална (LAN) връзка. CMND & Control ви позволява да изпълнявате важни функции, като например контролиране на входовете и наблюдение на състоянието на дисплея. Независимо дали отговаряте за един екран или 100.

    FailOver гарантира, че съдържанието винаги се възпроизвежда

    От чакалнята до заседателната зала никога не показвайте празен екран. FailOver позволява вашият професионален дисплей Philips автоматично да превключва между първични и вторични входове, като гарантира, че съдържанието продължава да се възпроизвежда дори при липса на главния източник. Просто задайте списък с алтернативни входове, за да сте сигурни, че вашият бизнес е винаги достъпен.

    OPS слотът позволява вграждане на компютър без кабели

    Интегрирайте мощен компютър или CRD50 модул, задвижван от Android, директно във вашия професионален дисплей на Philips. OPS слотът съдържа всички връзки, от които се нуждаете, за да стартирате вашето слот решение, включително захранване.

    Добавете мощност за обработка на Android с допълнителен CRD50 модул

    Вградете системата върху чип на Android (SoC) във вашия професионален дисплей на Philips. Опционалният CRD50 модул е OPS устройство, което дава възможност за мощност на обработка на Android без нужда от кабели. Просто плъзнете в OPS слота, който съдържа всички връзки, необходими за пускането на модула (включително захранването).

    Режим на подреждане. Създайте 4K видеостени във всеки размер от подредени дисплеи

    Свържете два или повече професионални дисплея Philips, за да създадете видеостена от подредени дисплеи без нужда от външни устройства. Един плейър се грижи за съдържанието, независимо дали имате 4 екрана, или 40. Поддържа се 4K съдържание и ако показвате това съдържание на четири екрана, получавате възможно най-добрата разделителна способност от точка до точка.

    Свръхтънки рамки. За изображения без разсейване

    Подобрете качеството на образа с Pure Colour Pro. Предоставящо по-висока осветеност чрез цветови настройки по избор и усъвършенствано калибриране на гамата, съдържанието изглежда по-ясно и искрящо за зашеметяващ реализъм с визуално изпъкване.

    Технически данни

    • Картина/дисплей

      Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма)
      138.7  см
      Размер на екрана по диагонал (инчове)
      54.5  инч
      Съотношение на размерите на картината
      16:9
      Разделителна способност на екрана
      1920 x 1080 пиксела
      Стъпка на пикселите
      0,63 x 0,63 мм
      Оптимална разделителна способност
      1920 x 1080 при 60 Hz
      Яркост
      500  cd/m²
      Цветове на дисплея
      16,7 млн.
      Съотношение на контраста (типично)
      1200:1
      Съотношение на динамичния контраст
      500 000:1
      Време на отговор (типично)
      8  мс
      Зрителен ъгъл (по хоризонтала)
      178  градуса
      Зрителен ъгъл (по вертикала)
      178  градуса
      Мар.
      25%

    • Свързаност

      Изход за аудио
      3,5 мм минижак (x1)
      Видео вход
      • Display Port1.2 (x1)
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • VGA (аналогов D-Sub) (x1)
      Аудио вход
      3,5 мм минижак (x1)
      Други връзки
      • OPS
      • USB 2.0 (x1)
      • Топлинен сензор
      Изход за видео
      DisplayPort 1.2 (x1)
      Външен контрол
      • IR (вход) 3,5 мм жак
      • LAN RJ45 (x2)

    • Удобство

      Разполагане
      • Пейзаж (24/7)
      • Портрет (24/7)
      Видео стена
      До 15 x 15
      Функции за опазване на екрана
      Пикселно изместване, понижена яркост
      Верига на сигнала
      • DisplayPort
      • RJ45
      Лесно инсталиране
      • Дръжки за носене
      • Smart Insert
      Функции за пестене на енергия
      Smart Power
      Управление в мрежа
      LAN (RJ45)

    • Звук

      Вградени високоговорители
      2 x 10 W (RMS)

    • Захранване

      Потребление (режим "включено")
      140 W
      Консумация (Обикн.)
      180  W
      Консумация (макс.)
      340 W
      Мощност на потребление в режим на готовност
      0,5 W
      Енергиен етикет с клас
      G

    • Поддържана разделителна способност на дисплея

      Компютърни формати
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 75 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 960, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 640 x 480, 60, 72, 75Hz
      Видео формати
      • 2160P 50, 60 Hz ((HDMI/OPS/DP)
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz

    • Размери

      Поставка за интелигентно отделение за компютър
      100 мм x 100 мм, 6xM4xL6
      Ширина на изделието
      1213,5  мм
      Тегло на изделието
      28,8  кг
      Височина на изделието
      684,3  мм
      Дълбочина на изделието
      97,8 мм (на конзола на стена)/97,8 мм (на дръжка)  мм
      Ширина на изделието (инчове)
      47,77  инч
      Височина на изделието (инчове)
      26.94  инч
      Конзола за стена
      400 мм x 400 мм, M6
      Дълбочина на изделието (инчове)
      3,85 (на конзола на стена)/3,85 (на дръжка)  инч
      Ширина на рамката
      2,3 мм + 1,2 мм

    • Работни условия

      Надморска височина
      0 ~ 3000 м
      Температурен диапазон (работен)
      0 ~ 40  °C
      Средно време между отказите
      50 000  час(а)
      Температурен диапазон (съхранение)
      –20 ~ 60  °C
      Диапазон на влажност (работен) [RH]
      20 – 80% (без кондензация)
      Диапазон на влажност (съхранение) [RH]
      5 – 95% (без кондензация)

    • Аксесоари

      Аксесоари в комплекта
      • Подложка за пролуки x3
      • Кабел за IR сензор (1,8 м) (x1)
      • Ръководство за бърз старт (x1)
      • Дистанционно управление и батерии ААА
      • RJ45/RS232 конвертор
      • Телена скоба (x3)
      • Захранващ кабел
      • DP кабел (x1)
      • RJ45 кабел (x1)
      • Подравняващ ъглите болт (x2)
      • Комплект-1 (x1)
      • Комплект-2 (x2)

    • Разни

      Езици на екранното меню
      • Арабски
      • Английски
      • Френски
      • Немски
      • Италиански
      • Японски
      • Полски
      • Руски
      • Испански
      • опростен китайски
      • Турски
      • Традиционен китайски
      Гаранция
      3 години гаранция
      Одобрения от регулаторните органи
      • CE
      • FCC Class A
      • Директива RoHS
      • CB
      • ETL
      • BSMI

