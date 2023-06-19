    Signage Solutions Multi-Touch дисплей

    43BDL3452T/00

    Вдъхновете сътрудничество. Предоставяйте информация. Този бързо реагиращ Multi-Touch професионален UHD дисплей на Philips е идеален за приложения с докосване от няколко пръста или потребители – от ориентиране до презентации. До 20 точки на докосване могат да бъдат активни едновременно.

    Multi-Touch дисплей с 20 точки на докосване.

    • 43"
    • Работещ с Android
    • Докосване от няколко потребителя
    Управлявайте, наблюдавайте и поддържайте с CMND & Control

    Стартирайте мрежата си от дисплеи чрез локална (LAN) връзка. CMND & Control ви позволява да изпълнявате важни функции, като например контролиране на входовете и наблюдение на състоянието на дисплея. Независимо дали отговаряте за един екран или 100.

    CMND & Create. Развийте и пуснете свое собствено съдържание

    Поемете контрол върху съдържанието си със CMND & Create. Интерфейсът с "плъзгане и пускане" улеснява публикуването на собствено съдържание – независимо дали това е дъска със специалитети на деня, или брандирана корпоративна информация. Предварително инсталираните шаблони и интегрирани приспособления гарантират, че вашите кадри, текст и видео ще са активни за нула време.

    FailOver гарантира, че съдържанието винаги се възпроизвежда

    От чакалнята до заседателната зала никога не показвайте празен екран. FailOver позволява вашият професионален дисплей Philips автоматично да превключва между първични и вторични входове, като гарантира, че съдържанието продължава да се възпроизвежда дори при липса на главния източник. Просто задайте списък с алтернативни входове, за да сте сигурни, че вашият бизнес е винаги достъпен.

    CMND & Deploy. Инсталирайте и стартирайте приложения дистанционно

    Бързо инсталирайте и стартирайте всяко приложение дори когато сте отдалечени и работите дистанционно. CMND & Deploy ви позволява да добавяте и актуализирате свои собствени приложения, както и приложения от магазина за приложения за професионални дисплеи на Philips. Просто сканирайте QR кода, влезте в магазина и щракнете върху приложението, което искате да инсталирате. Приложението се изтегля и стартира автоматично.

    Вътрешна памет. Качете съдържание за незабавно възпроизвеждане

    Запазване и възпроизвеждане на съдържание без нужда от постоянен външен плейър. Вашият професионален дисплей на Philips има вътрешна памет, която ви позволява да качвате мултимедия на дисплея за незабавно възпроизвеждане. Вътрешната памет функционира и като кеш за онлайн предаване на данни.

    Android SoC процесор. Стандартни и уебприложения

    Управлявайте дисплея чрез интернет връзка. Професионалните дисплеи с Android на Philips са оптимизирани за стандартните приложения на Android и можете да инсталирате уеб приложения директно на дисплея. Нов Android 8 гарантира, че софтуерът е сигурен и остава до най-новите спецификации по-дълго.

    Технически данни

    • Картина/дисплей

      Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма)
      108.0  см
      Размер на екрана по диагонал (инчове)
      43  инч
      Съотношение на размерите на картината
      16:9
      Разделителна способност на екрана
      3840 x 2160
      Стъпка на пикселите
      0,2451 (хор.) x 0,2451 (верт.) мм
      Оптимална разделителна способност
      3840 x 2160 при 60 Hz
      Яркост
      400  cd/m²
      Цветове на дисплея
      1,07 милиарда
      Съотношение на контраста (типично)
      1200:1
      Време на отговор (типично)
      8  мс
      Зрителен ъгъл (по хоризонтала)
      178  градуса
      Зрителен ъгъл (по вертикала)
      178  градуса
      Подобрение на картината
      • Забавяне на движението 3/2 – 2/2
      • 3D гребенчат филтър
      • Поредово изображение с компенсиране на движението
      • Прогресивно сканиране
      • Компенсиране на движението 3D MA
      • Динамично подобрение на контраста
      Обработка на повърхността
      Покритие против отблясъци
      Технология с панели
      IPS
      Операционна система
      Android 8,0

    • Свързаност

      Изход за аудио
      Жак 3,5 мм
      Видео вход
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 2.0 Type A (x2)
      • USB 2.0 Type B (x1)
      • VGA (аналогов D-Sub) (x1)
      Аудио вход
      Жак 3,5 мм
      Други връзки
      • micro SD
      • OPS
      Външен контрол
      • RJ45
      • IR (вход/изход) 3,5 мм жак
      • RS232C (вход/изход) 2,5 мм жак

    • Удобство

      Разполагане
      • Пейзаж (18/7)
      • Портрет (18/7)
      Функции за опазване на екрана
      Пикселно изместване, понижена яркост
      Управление с клавиатурата
      • Скрито
      • С възможност за заключване
      Сигнал на дистанционното управление
      С възможност за заключване
      Верига на сигнала
      • RS232
      • ИЧ верига
      Функции за пестене на енергия
      Smart Power
      Управление в мрежа
      • RS232
      • RJ45

    • Звук

      Вградени високоговорители
      2 x 10W

    • Захранване

      Мрежово захранване
      100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz
      Консумация (Обикн.)
      100  W
      Консумация (макс.)
      220 W
      Мощност на потребление в режим на готовност
      <0,5 W
      Функции за пестене на електроенергия
      Smart Power
      Енергиен етикет с клас
      G

    • Поддържана разделителна способност на дисплея

      Компютърни формати
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
      Видео формати
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 3840 x 2160, 24, 25 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz

    • Размери

      Ширина на изделието
      1004,4  мм
      Тегло на изделието
      18,54  кг
      Височина на изделието
      592,6  мм
      Дълбочина на изделието
      75,3(на конзола за стена)/109,2(на външна OPS кутия)  мм
      Ширина на изделието (инчове)
      39,54  инч
      Височина на изделието (инчове)
      23.33  инч
      Конзола за стена
      200 x 200 мм, M6
      Дълбочина на изделието (инчове)
      2,96(на конзола за стена)/4,30(на външна OPS кутия)  инч
      Ширина на рамката
      16,3 мм (T/R/L/B)
      Тегло на изделието (фунтове)
      40,87  lb

    • Работни условия

      Надморска височина
      0 ~ 3000 м
      Температурен диапазон (работен)
      0 ~ 40  °C
      Средно време между отказите
      50 000  час(а)
      Температурен диапазон (съхранение)
      –20 ~ 60  °C
      Диапазон на влажност (работен) [RH]
      20 ~ 80% (без кондензация)
      Диапазон на влажност (съхранение) [RH]
      5 ~ 95% (без кондензация)

    • Мултимедийни приложения

      USB възпроизвеждане на видео
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      USB възпроизвеждане на картина
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PDF
      USB възпроизвеждане на аудио
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • Вътрешен плеър

      Процесор
      2 x A53 + 2 x A73
      GPU
      ARM Mali G51
      Памет
      • 2 GB DDR3
      • 8 GB
      Wi-Fi
      • 2,4 G
      • 5 G

    • Аксесоари

      Аксесоари в комплекта
      • Кърпичка за почистване (x1)
      • Кабел за IR сензор (1,8 м) (x1)
      • Лого на Philips (x1)
      • Захранващ кабел (3 м)
      • Ръководство за бърз старт (x1)
      • Дистанционно управление и батерии ААА
      • RS232 кабел (3 м) (x1)
      • RS232 кабел за последователно свързване (x1)
      • USB Капак и отвертка x 1
      Стойка
      BM05922 (допълнително)

    • Разни

      Езици на екранното меню
      • Арабски
      • Английски
      • Френски
      • Немски
      • Италиански
      • Японски
      • Полски
      • Испански
      • Турски
      • Руски
      • опростен китайски
      • Традиционен китайски
      • Датски
      • Холандски
      • Фински
      • Норвежки
      • Португалски
      • Шведски
      Гаранция
      3 години гаранция
      Одобрения от регулаторните органи
      • CE
      • Директива RoHS
      • CB
      • BSMI
      • FCC Class A
      • CU
      • ETL
      • IMDA
      • PSB

    • Интерактивност

      Технология "Докосване от няколко потребителя"
      IRHE
      Точки на докосване
      20 точки на едновременно докосване
      Plug and Play
      Съвместим с HID
      Защитно стъкло
      3 мм предпазно закалено стъкло

