43BDL2050A/00
Серия Philips Signage 2000
Серията Philips Signage 2000 връща информационните дисплеи към основите – вашият елементарен, но стилен 16/7 дисплей за лесни интеграции, които не се нуждаят от екстри. Захранва се от Android 14, UHD и с яркост от 400 нита.
Ако имате право на освобождаване от ДДС за медицински устройства, можете да го заявите за този продукт. Стойността на ДДС ще бъде приспадната от показаната по-горе цена. Вижте пълните подробности във вашата пазарска кошница.
С яркост от 400 кандела/м² UHD Philips Signage 2000 Series е проектиран за употреба 16/7 – идеален за бизнеси от сутрин до вечер, готов да направи впечатление.
Задвижван от Android 14, дисплеят Philips Signage 2000 Series е проектиран на професионална платформа с вградена надеждна свързаност и сигурност. Оптимизиран за стандартни приложения Android, той ви позволява да инсталирате уеб приложения и софтуер директно на дисплея, елиминирайки необходимостта от външен мултимедиен плейър.
Разширете дисплея си в бъдещето с нашия модулен подход. Предлагаме възможности за добавяне на Wi-Fi и Bluetooth с опционалния модул CRD22, както и Philips ScreenShare, плюс твърд фокус върху повторната употреба и рециклируемостта, както и върху устойчивостта, с намалено отпадъчно електрическо и електронно оборудване.
Основи на FailOver чрез разпознаване на 5 V hotplug. От решаващо значение за взискателните търговски приложения, FailOver чрез 5V hotplug ви позволява да настроите вторичен източник на съдържание, който ще се възпроизвежда автоматично в малко вероятния случай на повреда в основния медиен поток.
Отключете мощността, гъвкавостта и интелигентността на дисплеите Philips Signage 2000 Series от разстояние с помощта на Wave. Тази еволюционна облачна платформа ви дава пълен контрол с опростена инсталация и настройка, наблюдение и контролиране на дисплеи, надграждане на фърмуера, управление на списъци за изпълнение и задаване на графици за захранване. Спестява ви време, енергия и има благоприятно въздействие върху околната среда.
Картина/дисплей
Свързаност
Удобство
Захранване
Поддържана разделителна способност на дисплея
Размери
Работни условия
Мултимедийни приложения
Вътрешен плеър
Аксесоари
Разни
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.