Свързване на динамичен панел

Смесете и съчетайте всеки от размерите на LED панела Philips L-Line 7000, за да образувате един дисплей с каквато и да е форма и размери. Динамичните гъвкави щифтове за подравняване осигуряват перфектно прилягане при всякакви обстоятелства, което води до гладка, безпроблемна повърхност на дисплея. За допълнително удобство и ефективност всеки LED панел разполага с отвори от всяка страна, за да позволи гъвкава кабелна връзка между LED панелите и всеки външен входен съединител. Отворите в горната и долната част на LED панела могат да бъдат изваждани, в случай че достъпът е възможен само от горната или долната част на панела.