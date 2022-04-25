41BDL7224L/00
Освободете въображението си още повече
Без ограничение. Без граници. Серията Philips L-Line 7000 е LED информационно решение за безкрайни възможности за форма и размер. Безпроблемното свързване и опциите за множество размери позволяват наистина уникални дисплеи с всякакви размери за перфектни резултати.
Ако имате право на освобождаване от ДДС за медицински устройства, можете да го заявите за този продукт. Стойността на ДДС ще бъде приспадната от показаната по-горе цена. Вижте пълните подробности във вашата пазарска кошница.
LED панелите от серия L-Line 7000 на Philips са с височина 25 см и се предлагат с ширина 50 см, 75 см и 100 см. Тези дисплеи са готови за инсталиране във всеки пейзажен формат без ограничения за размера. Предлагат се и със скосени ъгли за оформяне на извити дизайни както в изпъкнали, така и във вдлъбнати формати.
Постигнете съвършенство чрез прецизност. Функцията за активно наблюдение на състоянието прави поддръжката бърза, проста и предсказуема, като показва точния елемент на повреда и местоположението. С използването на този софтуер, който работи в реално време както онлайн, така и офлайн, замяната на съответната част се превръща в ефективен процес и задължително условие за собствениците на дисплеи с много географски местоположения.
Всеки LED панел Philips L-Line е калибриран в нашата фабрика при перфектни обстоятелства. Това означава, че няма нужда от допълнително калибриране на място, което води до по-бързи инсталации. Предлагат се файлове за калибриране и конфигуриране, за да се осигури бърза поддръжка.
Смесете и съчетайте всеки от размерите на LED панела Philips L-Line 7000, за да образувате един дисплей с каквато и да е форма и размери. Динамичните гъвкави щифтове за подравняване осигуряват перфектно прилягане при всякакви обстоятелства, което води до гладка, безпроблемна повърхност на дисплея. За допълнително удобство и ефективност всеки LED панел разполага с отвори от всяка страна, за да позволи гъвкава кабелна връзка между LED панелите и всеки външен входен съединител. Отворите в горната и долната част на LED панела могат да бъдат изваждани, в случай че достъпът е възможен само от горната или долната част на панела.
Създавайте дисплеи без рамки с всякаква форма, размер или разделителна способност. Модулният дизайн на LED панелите Philips Professional означава, че можете да се адаптирате към всяко пространство. Изградете обширни, завладяващи инсталации или сглобете интригуващи модели. Лесно създавайте дисплеи, които се движат безпроблемно около вратите и други отвори. Дори ъглови и извити дисплеи стават лесни за създаване с новата серия Philips 7000.
Вашият LED дисплей Philips Professional разполага с вградена система за кабели, за да поддържа кабелите за захранване и данни подредени. Панелите на дисплеите са свързани последователно както за захранване, така и за данни, което ви позволява да сведете до минимум бъркотията и да ускорите инсталацията.
LED дисплеите Philips Professional използват високоефективни светодиоди, които са тествани щателно, енергийно ефективни и икономични. Освен това усъвършенстваната технология позволява на дисплея динамично да спестява консумацията на енергия.
Устойчиво на прах, мръсотия, гъбички и влага конформно покритие защитава този продукт и позволява по-лесна поддръжка. С клас IP30 и сертифициран срещу проникване за намален шанс за късо съединение от прах и корозия.
Огнезащитният дизайн забавя разпространението на пламъци в случай на пожар и помага да се защити структурната цялост на LED панела в случай на пожар. Тестван и сертифициран по европейски стандарт B1 DIN4102, британски стандарт (BS476-7) и северноамерикански стандарт UL94.
Патентованите скоби за лесно монтиране правят инсталацията още по-бърза. Тези опционални артикули се предлагат за плосък LED монтаж, изпъкнала извивка (177,5/175/172,5 градуса) и Г-образни ъгли от 90 градуса.
Картина/дисплей
Удобство
Захранване
Работни условия
Корпус
Модул
Аксесоари
Разни
Данни за опаковката
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.