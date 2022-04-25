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    Signage Solutions LED дисплей

    41BDL7224L/00

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    Без ограничение. Без граници. Серията Philips L-Line 7000 е LED информационно решение за безкрайни възможности за форма и размер. Безпроблемното свързване и опциите за множество размери позволяват наистина уникални дисплеи с всякакви размери за перфектни резултати.

    Signage Solutions LED дисплей

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    LED дисплей за всяка форма и профил

    • 41"
    • Direct View LED

    Образува всякаква форма, Г-образен ъгъл или извивка

    LED панелите от серия L-Line 7000 на Philips са с височина 25 см и се предлагат с ширина 50 см, 75 см и 100 см. Тези дисплеи са готови за инсталиране във всеки пейзажен формат без ограничения за размера. Предлагат се и със скосени ъгли за оформяне на извити дизайни както в изпъкнали, така и във вдлъбнати формати.

    Активно наблюдение на състоянието на Philips

    Постигнете съвършенство чрез прецизност. Функцията за активно наблюдение на състоянието прави поддръжката бърза, проста и предсказуема, като показва точния елемент на повреда и местоположението. С използването на този софтуер, който работи в реално време както онлайн, така и офлайн, замяната на съответната част се превръща в ефективен процес и задължително условие за собствениците на дисплеи с много географски местоположения.

    Фабрично калибриран

    Всеки LED панел Philips L-Line е калибриран в нашата фабрика при перфектни обстоятелства. Това означава, че няма нужда от допълнително калибриране на място, което води до по-бързи инсталации. Предлагат се файлове за калибриране и конфигуриране, за да се осигури бърза поддръжка.

    Свързване на динамичен панел

    Смесете и съчетайте всеки от размерите на LED панела Philips L-Line 7000, за да образувате един дисплей с каквато и да е форма и размери. Динамичните гъвкави щифтове за подравняване осигуряват перфектно прилягане при всякакви обстоятелства, което води до гладка, безпроблемна повърхност на дисплея. За допълнително удобство и ефективност всеки LED панел разполага с отвори от всяка страна, за да позволи гъвкава кабелна връзка между LED панелите и всеки външен входен съединител. Отворите в горната и долната част на LED панела могат да бъдат изваждани, в случай че достъпът е възможен само от горната или долната част на панела.

    Опционалните скосени ъгли позволяват извити дисплеи

    Създавайте дисплеи без рамки с всякаква форма, размер или разделителна способност. Модулният дизайн на LED панелите Philips Professional означава, че можете да се адаптирате към всяко пространство. Изградете обширни, завладяващи инсталации или сглобете интригуващи модели. Лесно създавайте дисплеи, които се движат безпроблемно около вратите и други отвори. Дори ъглови и извити дисплеи стават лесни за създаване с новата серия Philips 7000.

    Безпроблемно свързване за перфектни изображения

    Вашият LED дисплей Philips Professional разполага с вградена система за кабели, за да поддържа кабелите за захранване и данни подредени. Панелите на дисплеите са свързани последователно както за захранване, така и за данни, което ви позволява да сведете до минимум бъркотията и да ускорите инсталацията.

    Динамично пестене на енергия

    LED дисплеите Philips Professional използват високоефективни светодиоди, които са тествани щателно, енергийно ефективни и икономични. Освен това усъвършенстваната технология позволява на дисплея динамично да спестява консумацията на енергия.

    Конформно покритие и степен на защита от проникване

    Устойчиво на прах, мръсотия, гъбички и влага конформно покритие защитава този продукт и позволява по-лесна поддръжка. С клас IP30 и сертифициран срещу проникване за намален шанс за късо съединение от прах и корозия.

    Висока яркост: 1200 нита/пик 1600 нита

    Огнезащитният дизайн забавя разпространението на пламъци в случай на пожар и помага да се защити структурната цялост на LED панела в случай на пожар. Тестван и сертифициран по европейски стандарт B1 DIN4102, британски стандарт (BS476-7) и северноамерикански стандарт UL94.

    Предлага се в 3 размера

    Патентованите скоби за лесно монтиране правят инсталацията още по-бърза. Тези опционални артикули се предлагат за плосък LED монтаж, изпъкнала извивка (177,5/175/172,5 градуса) и Г-образни ъгли от 90 градуса.

    Технически данни

    • Картина/дисплей

      Съотношение на размерите на картината
      4:1
      Равномерност на яркостта
      >=97%
      Яркост след калибриране
      900 нита
      Яркост преди калибриране
      1200 нита
      Калибриране (Яркост/Цвят)
      Поддържа се
      Диапазон за регулиране на цветната температура
      4000 ~ 9500 K (чрез софтуер)
      Цветна температура по подразбиране
      6500±500 K
      Съотношение на контраста (типично)
      3500:1
      Зрителен ъгъл (по хоризонтала)
      160  градуса
      Зрителен ъгъл (по вертикала)
      160  градуса
      Подобрение на картината
      Дисплей с богата цветова гама
      Разполагане
      Пейзажно
      Честота на кадрите (Hz)
      50 и 60
      Скорост на обновяване (Hz)
      2100~3900 (14 бита: 3900 Hz)
      Употреба
      На закрито

    • Удобство

      Лесно инсталиране
      • Направляващи щифтове
      • Лек
      Верига на захранването
      За среда с напрежение от 230 V: 8 корпуса или по-малко, за среда с напрежение от 110 V: 4 корпуса или по-малко, 10 A макс.
      Сигнал на контролния кръг
      RJ45

    • Захранване

      Входно напрежение
      AC 100~240 V (50 и 60 Hz)
      Консумация на енергия при изключен екран (W)
      <11
      Макс. консумация на енергия AC (W)
      < 125
      Макс. консумация на енергия BC (W)
      < 150
      Типична консумация на енергия (W)
      < 41,67

    • Работни условия

      Температурен диапазон (работен)
      -20~45  °C
      Температурен диапазон (съхранение)
      -20~50  °C
      Диапазон на влажност (работен) [RH]
      10~80%
      Диапазон на влажност (съхранение) [RH]
      10~85% 

    • Корпус

      Зона на корпуса (м2)
      0,25
      Пиксели на корпуса (точки)
      43,264
      Резолюция на корпуса (Ш x В)
      416x104
      Размери на корпуса (мм)
      1000x250x40
      Конектор за данни
      RJ45
      Захранващ конектор
      3 главни щепсела (C14 вх., C13 изх.)
      Приемна карта Количество
      1 бр.
      Приемна карта Спецификация
      A5S plus
      Приемна карта Марка
      NovaStar
      Тегло (кг)
      6,19 (±310 г)
      Размери на корпуса по диагонал (инч)
      40,6"
      Конструкция на корпуса
      Лят алуминий
      Страничен ъгъл (градуси)
      90

    • Модул

      тип LED
      SMD 1515 Медна жица
      Конфигурация на пикселите
      1R1G1B
      Експлоатационен срок на LED лампи (часове)
      100 000 при половин яркост
      Резолюция на модула (Ш x В в пиксели)
      104x104
      Разстояние между пикселите (мм)
      2,4
      Размери на модула (Ш x В в мм)
      249,9 * 249,9

    • Аксесоари

      LAN кабел (RJ45, CAT-5)
      2 бр.
      Захранващ кабел
      2 бр.
      QSG
      1 бр.

    • Разни

      Гаранция
      2 години
      Одобрения от регулаторните органи
      • EN55032
      • EN55035
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • IEC62471
      • Директива RoHS
      • FCC SDOC, част 15, клас A
      Сертифициране за защита срещу пожари
      • BS 476 част 7:1997
      • UL94
      • DIN4102-1
      Конформно покритие
      дъска на хъба, LED модул отзад

    • Данни за опаковката

      Размери на опаковката (мм)
      1354x392x221
      Бруто тегло (кг)
      9,15

    Badge-D2C

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