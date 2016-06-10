IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
Приложението Philips Clean Home+ ("Приложението") Ви позволява да контролирате, наблюдавате и управлявате Вашите пречистватели на въздух Philips и прахосмукачки-роботи (събирателно наречени "Устройства") навсякъде и по всяко време ("Услуги"). Приложението и Устройствата се контролират от Philips Consumer Lifestyle B.V. или нейните филиали или дъщерни дружества (наречени "Philips", "нашите", "ние" или "нас"). Ние обработваме лични данни, събрани от Приложението и/или всяко Устройство, което решите да сдвоите с Приложението.
Приложението Philips Clean Home+ ("Приложението") Ви позволява да контролирате, наблюдавате и управлявате Вашите пречистватели на въздух Philips и прахосмукачки-роботи (събирателно наречени "Устройства") навсякъде и по всяко време ("Услуги").
Приложението и Устройствата се контролират от Philips Consumer Lifestyle B.V. или нейните филиали или дъщерни дружества (наречени "Philips", "нашите", "ние" или "нас"). Ние обработваме лични данни, събрани от Приложението и/или всяко Устройство, което решите да сдвоите с Приложението.
Тази бележка за поверителност се отнася до лични данни, събрани или обработени от Устройството и/или Приложението. Тази бележка за поверителност има за цел да Ви помогне да разберете нашите практики за поверителност, когато използвате Приложението, включително какви данни събираме, защо ги събираме, какво правим с тях, както и какви са индивидуалните Ви права. Моля, прочетете също нашата бележка за бисквитки и нашите условия за ползване.
Тази бележка за поверителност се отнася до лични данни, събрани или обработени от Устройството и/или Приложението. Тази бележка за поверителност има за цел да Ви помогне да разберете нашите практики за поверителност, когато използвате Приложението, включително какви данни събираме, защо ги събираме, какво правим с тях, както и какви са индивидуалните Ви права.
Моля, прочетете също нашата бележка за бисквитки и нашите условия за ползване.
Ние получаваме или събираме лични данни, както е описано подробно по-долу, когато предоставяме Услугите си, включително когато Вие осъществите достъп до, изтеглите и инсталирате Приложението.
Данни за акаунт Можете да влезете в Приложението, като използвате акаунт в MyPhilips или профила си в социална медия. Потребителите в Китай могат да влязат и със своя телефонен номер.
Данни за акаунт
Можете да влезете в Приложението, като използвате акаунт в MyPhilips или профила си в социална медия. Потребителите в Китай могат да влязат и със своя телефонен номер.
Използваме данните на акаунта за създаване и управление на Вашия акаунт. Тъй като използваме Вашите данни за акаунта за предоставянето на Услугите, считаме, че тази обработка е необходима за изпълнението на договора, по който сте страна, и е законна съгласно член 6.1. (b) на Регламент (ЕС) 2016/679.
Използваме данните на акаунта за създаване и управление на Вашия акаунт. Тъй като използваме Вашите данни за акаунта за предоставянето на Услугите, считаме, че тази обработка е необходима за изпълнението на договора, по който сте страна, и е законна съгласно член 6.1. (b) на Регламент (ЕС) 2016/679.
Данни за Устройството Когато сдвоявате Вашето Устройство с Приложението, събираме следната информация:
Данни за Устройството
Когато сдвоявате Вашето Устройство с Приложението, събираме следната информация:
(I) Данни за Устройството, включително ИД на Устройството, режим на работа, включване и изключване, режим, скоростта на вентилатора, планировчик и команди за управление. (II) Общи данни за качеството на въздуха, включително индекс на алергени в помещението, PM2.5, температура, ниво на газове и влажност. (I) Данни за Устройството, включително ИД на Устройството, данни от планировчика, брой цикли и продължителност на почистването. Също така събираме данни за IP адреса на рутера, който се свързва с Вашето Устройство. Използваме тези данни, за да предоставим Услугите; да направим Устройството по-чувствително към заобикалящата го среда; да подобрим нашето Устройство и Услуги; и да Ви позволим да взаимодействате по-активно с Устройството и услугите за него. Тъй като данните за Устройството се обработват единствено когато изберете да сдвоите Устройството си с Приложението за целите на Услугите, считаме, че тази обработка е необходима за изпълнението на договора, по който сте страна, и е законна съгласно член 6.1.(b) на Регламент (ЕС) 2016/679.
(I) Данни за Устройството, включително ИД на Устройството, режим на работа, включване и изключване, режим, скоростта на вентилатора, планировчик и команди за управление.
(II) Общи данни за качеството на въздуха, включително индекс на алергени в помещението, PM2.5, температура, ниво на газове и влажност.
(I) Данни за Устройството, включително ИД на Устройството, данни от планировчика, брой цикли и продължителност на почистването.
Също така събираме данни за IP адреса на рутера, който се свързва с Вашето Устройство.
Използваме тези данни, за да предоставим Услугите; да направим Устройството по-чувствително към заобикалящата го среда; да подобрим нашето Устройство и Услуги; и да Ви позволим да взаимодействате по-активно с Устройството и услугите за него.
Тъй като данните за Устройството се обработват единствено когато изберете да сдвоите Устройството си с Приложението за целите на Услугите, считаме, че тази обработка е необходима за изпълнението на договора, по който сте страна, и е законна съгласно член 6.1.(b) на Регламент (ЕС) 2016/679.
Други предоставени данни В зависимост от модела на Вашето Устройство за пречистване на въздуха Приложението може да Ви покаже кратък въпросник, свързан с Вашето безпокойство относно качеството на въздуха в помещението; преди колко време сте се нанесли в своя дом/стая; и помещението, в което сте поставили Устройството. Приложението ще използва Вашите отговори, за да зададе най-подходящия режим на работа за Устройството.
Други предоставени данни
В зависимост от модела на Вашето Устройство за пречистване на въздуха Приложението може да Ви покаже кратък въпросник, свързан с Вашето безпокойство относно качеството на въздуха в помещението; преди колко време сте се нанесли в своя дом/стая; и помещението, в което сте поставили Устройството. Приложението ще използва Вашите отговори, за да зададе най-подходящия режим на работа за Устройството.
Тъй като другите предоставени данни се обработват само когато изберете да сдвоите Устройството(ата) си с Приложението за целите на Услугите, считаме, че тази обработка е необходима за изпълнението на договора, по който сте страна, и е законна съгласно член 6.1.(b) на Регламент (ЕС) 2016/679.
Тъй като другите предоставени данни се обработват само когато изберете да сдвоите Устройството(ата) си с Приложението за целите на Услугите, считаме, че тази обработка е необходима за изпълнението на договора, по който сте страна, и е законна съгласно член 6.1.(b) на Регламент (ЕС) 2016/679.
Бисквитки Използваме бисквитки, тагове или подобни технологии ("Бисквитки"), за да управляваме, предоставяме, подобряваме, разбираме и персонализираме нашите Услуги. Бисквитките ни позволяват да разпознаваме мобилното Ви устройство и да събираме Вашите лични данни, включително Вашия уникален номер на устройството на потребителя, IP адреса на мобилното Ви устройство, типа на мобилния интернет браузър или операционната система, която използвате, данни за сесиите и използването или свързана с услугите информация за производителността, които представляват информация за Вашето използване на Приложението.
Бисквитки
Използваме бисквитки, тагове или подобни технологии ("Бисквитки"), за да управляваме, предоставяме, подобряваме, разбираме и персонализираме нашите Услуги. Бисквитките ни позволяват да разпознаваме мобилното Ви устройство и да събираме Вашите лични данни, включително Вашия уникален номер на устройството на потребителя, IP адреса на мобилното Ви устройство, типа на мобилния интернет браузър или операционната система, която използвате, данни за сесиите и използването или свързана с услугите информация за производителността, които представляват информация за Вашето използване на Приложението.
Преди да използваме Бисквитки, ще поискаме Вашето съгласие. За повече информация относно използването на Бисквитки в това Приложение, моля, прочетете нашата Бележка за бисквитките, която се намира в настройките за поверителност на Приложението.
Преди да използваме Бисквитки, ще поискаме Вашето съгласие. За повече информация относно използването на Бисквитки в това Приложение, моля, прочетете нашата Бележка за бисквитките, която се намира в настройките за поверителност на Приложението.
Поддръжка на клиенти Управляваме и предоставяме нашите Услуги, включително предоставяне на поддръжка на клиенти и подобряване, коригиране и персонализиране на нашите Услуги. Когато се нуждаете от поддръжка като клиент, може да ни предоставите информация, свързана с Вашето използване на Услугите, включително взаимодействието Ви с Philips, и как да се свържем с Вас, за да Ви осигурим необходимата поддръжка. Също така използваме Вашата информация, за да Ви отговорим, когато се свързвате с нас.
Поддръжка на клиенти
Управляваме и предоставяме нашите Услуги, включително предоставяне на поддръжка на клиенти и подобряване, коригиране и персонализиране на нашите Услуги. Когато се нуждаете от поддръжка като клиент, може да ни предоставите информация, свързана с Вашето използване на Услугите, включително взаимодействието Ви с Philips, и как да се свържем с Вас, за да Ви осигурим необходимата поддръжка. Също така използваме Вашата информация, за да Ви отговорим, когато се свързвате с нас.
Считаме, че обработката на Вашите данни за поддръжка на клиенти е необходима за изпълнението на договора, по който сте страна, и е законна съгласно член 6.1.(b) на Регламент (ЕС) 2016/679.
Считаме, че обработката на Вашите данни за поддръжка на клиенти е необходима за изпълнението на договора, по който сте страна, и е законна съгласно член 6.1.(b) на Регламент (ЕС) 2016/679.
Комбинирани данни Може да комбинираме личните Ви данни, включително данни за акаунт, данни за Устройството, Бисквитки, с данни, събрани по време на Вашите взаимодействия и използване на цифровите канали на Philips, като например социални медии, уебсайтове, имейли, приложения и свързани продукти, включително Ваши IP адреси, Бисквитки, информация за мобилното устройство, комуникация чрез щракване или натискане, подробности за местоположение и уебсайтове, които посещавате.
Комбинирани данни
Може да комбинираме личните Ви данни, включително данни за акаунт, данни за Устройството, Бисквитки, с данни, събрани по време на Вашите взаимодействия и използване на цифровите канали на Philips, като например социални медии, уебсайтове, имейли, приложения и свързани продукти, включително Ваши IP адреси, Бисквитки, информация за мобилното устройство, комуникация чрез щракване или натискане, подробности за местоположение и уебсайтове, които посещавате.
Анализираме Комбинираните данни, за да Ви предоставим персонализирани Услуги. Това също така ни помага да подобрим съдържанието, функционалността и използваемостта на Приложението, Устройството(ата) и Услугите, както и да разработим нови продукти и услуги. В този случай считаме, че обработката на Вашите Комбинирани данни се основава на легитимния интерес на Philips и е законна съгласно член 6.1. (f) на Регламент (ЕС) 2016/679. Ако се запишете да получавате промоционални известия за продуктите, услугите, събитията и промоциите на Philips, които може да са подходящи за Вас въз основа на предпочитанията и поведението Ви онлайн, може да Ви изпращаме маркетингови и промоционални известия чрез имейл, телефон и други цифрови канали, като мобилни приложения и социална медии. За да можем да адаптираме известията към предпочитанията и поведението Ви и да Ви осигурим по-подходящо и персонализирано изживяване, може да анализираме и Вашите Комбинирани данни. Преди да Ви изпратим промоционални известия, ще поискаме Вашето съгласие.
Анализираме Комбинираните данни, за да Ви предоставим персонализирани Услуги. Това също така ни помага да подобрим съдържанието, функционалността и използваемостта на Приложението, Устройството(ата) и Услугите, както и да разработим нови продукти и услуги. В този случай считаме, че обработката на Вашите Комбинирани данни се основава на легитимния интерес на Philips и е законна съгласно член 6.1. (f) на Регламент (ЕС) 2016/679.
Ако се запишете да получавате промоционални известия за продуктите, услугите, събитията и промоциите на Philips, които може да са подходящи за Вас въз основа на предпочитанията и поведението Ви онлайн, може да Ви изпращаме маркетингови и промоционални известия чрез имейл, телефон и други цифрови канали, като мобилни приложения и социална медии. За да можем да адаптираме известията към предпочитанията и поведението Ви и да Ви осигурим по-подходящо и персонализирано изживяване, може да анализираме и Вашите Комбинирани данни. Преди да Ви изпратим промоционални известия, ще поискаме Вашето съгласие.
Разрешения Ако приложението се нуждае от разрешение за достъп до сензорите на Вашето мобилно устройство (напр. камера, Wi-Fi, географско местоположение или Bluetooth) или до други данни (напр. снимки) за целите на Услугите, ще поискаме разрешение от Вас. Използваме такива данни само когато е необходимо, за да Ви осигурим Услугите и само след като сте дали изричното си съгласие.
Разрешения
Ако приложението се нуждае от разрешение за достъп до сензорите на Вашето мобилно устройство (напр. камера, Wi-Fi, географско местоположение или Bluetooth) или до други данни (напр. снимки) за целите на Услугите, ще поискаме разрешение от Вас. Използваме такива данни само когато е необходимо, за да Ви осигурим Услугите и само след като сте дали изричното си съгласие.
1) Общи разрешения - Сдвояване на устройство. Операционните системи Android изискват общо географско местоположение, за да свържат Приложението с Устройството. iOS изисква достъп до данни за местоположение, за да разпознае кога Приложението и Устройството(ата) са в близост. Но Philips не обработва такива данни по какъвто и да било начин. Данните се съхраняват във Вашето мобилно устройство, където Philips няма достъп до тях. Ако изтриете своя профил в Приложението, тези данни ще бъдат изтрити от Вашето устройство. - ткрийте Philips край Вас. Когато активирате тази функция, ние използваме данните за Вашето местоположение, за да Ви насочим към магазин или център за обслужване на клиенти близо до Вас. 2) Разрешения за пречиствателя на въздух. По всяко време можете да блокирате разрешенията на Приложението чрез настройките на Вашето мобилно устройство. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China. Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China. Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China. Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee. Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
1) Общи разрешения
- Сдвояване на устройство. Операционните системи Android изискват общо географско местоположение, за да свържат Приложението с Устройството. iOS изисква достъп до данни за местоположение, за да разпознае кога Приложението и Устройството(ата) са в близост. Но Philips не обработва такива данни по какъвто и да било начин. Данните се съхраняват във Вашето мобилно устройство, където Philips няма достъп до тях. Ако изтриете своя профил в Приложението, тези данни ще бъдат изтрити от Вашето устройство.
- ткрийте Philips край Вас. Когато активирате тази функция, ние използваме данните за Вашето местоположение, за да Ви насочим към магазин или център за обслужване на клиенти близо до Вас.
2) Разрешения за пречиствателя на въздух.
По всяко време можете да блокирате разрешенията на Приложението чрез настройките на Вашето мобилно устройство.
IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
Cloud Providers
These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China.
Master service Providers
These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
Payment
These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.
IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
Cloud Providers
These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China.
Master service Providers
These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
Payment
These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.
IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
Cloud Providers
These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China.
Master service Providers
These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
Payment
These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.
Master service Providers
These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
Master service Providers
These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
Philips може да разкрива личните Ви данни на доставчици на услуги от трети страни, бизнес партньори или други трети страни в съответствие с тази бележка за поверителност и/или приложимите закони.
Доставчици на услуги Ние работим с доставчици на услуги от трети страни, които ни помагат да управляваме, предоставяме, подобряваме, разбираме, персонализираме, поддържаме и продаваме нашите Услуги.
Доставчици на услуги
Ние работим с доставчици на услуги от трети страни, които ни помагат да управляваме, предоставяме, подобряваме, разбираме, персонализираме, поддържаме и продаваме нашите Услуги.
Може да споделяме личните Ви данни със следните доставчици на услуги: Тези доставчици на услуги осигуряват необходимия хардуер, софтуер, мрежови услуги, място за съхранение, трансакционни услуги и/или свързана технология, необходими за работата на Приложението или предоставянето на Услугите. Philips изисква от своите доставчици на услуги да осигуряват подходящо ниво на защита на личните Ви данни, подобно на това, което ние осигуряваме. Изискваме от нашите доставчици на услуги да обработват личните Ви данни единствено съгласно нашите инструкции и само за конкретните цели, споменати по-горе, да имат достъп до минималното количество данни, необходими им да предоставят конкретна услуга, и да защитават сигурността на личните Ви данни.
Може да споделяме личните Ви данни със следните доставчици на услуги:
Тези доставчици на услуги осигуряват необходимия хардуер, софтуер, мрежови услуги, място за съхранение, трансакционни услуги и/или свързана технология, необходими за работата на Приложението или предоставянето на Услугите.
Philips изисква от своите доставчици на услуги да осигуряват подходящо ниво на защита на личните Ви данни, подобно на това, което ние осигуряваме. Изискваме от нашите доставчици на услуги да обработват личните Ви данни единствено съгласно нашите инструкции и само за конкретните цели, споменати по-горе, да имат достъп до минималното количество данни, необходими им да предоставят конкретна услуга, и да защитават сигурността на личните Ви данни.
Други трети страни
Philips може да работи също с трети страни, които обработват личните Ви данни за свои цели. Ако Philips споделя лични данни с трети страни, които използват личните Ви данни за свои цели, Philips ще се погрижи да Ви уведоми и/или да получи съгласието Ви, ако се изисква съгласно приложимите закони, преди да споделим личните Ви данни. В този случай, моля, прочетете внимателно техните бележки за поверителност, тъй като те информират за техните практики за поверителност, включително какъв тип лични данни събират, как ги използват, обработват и защитават. Понякога Philips продава предприятие или част от предприятие на друга компания. Такова прехвърляне на собствеността може да включва прехвърляне към компанията купувач на Вашите лични данни, директно свързани с това предприятие. Всички наши права и задължения, описани в нашата Бележка за поверителност, могат свободно да се прехвърлят от Philips на всеки от нашите филиали във връзка със сливане, придобиване, реорганизация или продажба на активи, както и по силата на закона или други обстоятелства, и може да прехвърлим личните Ви данни на който и да било наш филиал, правоприемник или нов собственик. Amazon Alexa В някои държави поддържаме умението за пречиствателя на въздух на Philips. Ако активирате това умение, ще можете да контролирате Устройството(ата) си чрез Amazon Alexa. Когато активирате Amazon Alexa, Amazon ще предоставя своите услуги. Най-учтиво Ви молим да прочетете Правилата и условията и Бележката за поверителност на Amazon Alexa. Tmall Genie В Китай поддържаме умението за пречиствателя на въздух на Philips в приложението Tmall Genie. Ако активирате умението, ще можете да управлявате своето Устройство чрез Tmall Genie. В такъв случай Tmall Genie ще Ви предоставя своите услуги. Най-учтиво Ви молим да прочетете Правилата и условията и Бележката за поверителност на Tmall Genie. Трансгранично прехвърляне Личните Ви данни може да бъдат съхранявани и обработвани във всяка държава, в която имаме обекти или ангажираме доставчици на услуги, като с използването на Услугите Вие приемате прехвърлянето (ако има такова) на информация извън държавата, в която живеете, към държави, които е възможно да имат различни от нейните правила за защита на личните данни. При определени обстоятелства съдилища, правоприлагащи органи, регулаторни агенции или органи за сигурност в тези други държави може да имат право на достъп до личните Ви данни. Ако се намирате в ЕИП, личните Ви данни може да бъдат прехвърлени към наши филиали или доставчици на услуги в държави извън ЕИП, признати от Европейската комисия за осигуряващи адекватно ниво на защита на данните, отговарящо на стандартите на ЕИП (пълният списък на тези държави е наличен тук http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). За прехвърляне на данни от ЕИП към държави, за които Европейската комисия счита, че не са с адекватно ниво на защита, като например Съединените щати, сме предприели адекватни мерки, като нашите Задължителни корпоративни правила за данните на клиентите, доставчиците и бизнес партньорите и/или стандартни договорни клаузи, приети от Европейската комисия за защита на личните Ви данни. Може да получите копие на тези мерки, като последвате връзката по-горе или се свържете с [email protected].
Philips може да работи също с трети страни, които обработват личните Ви данни за свои цели. Ако Philips споделя лични данни с трети страни, които използват личните Ви данни за свои цели, Philips ще се погрижи да Ви уведоми и/или да получи съгласието Ви, ако се изисква съгласно приложимите закони, преди да споделим личните Ви данни. В този случай, моля, прочетете внимателно техните бележки за поверителност, тъй като те информират за техните практики за поверителност, включително какъв тип лични данни събират, как ги използват, обработват и защитават.
Понякога Philips продава предприятие или част от предприятие на друга компания. Такова прехвърляне на собствеността може да включва прехвърляне към компанията купувач на Вашите лични данни, директно свързани с това предприятие. Всички наши права и задължения, описани в нашата Бележка за поверителност, могат свободно да се прехвърлят от Philips на всеки от нашите филиали във връзка със сливане, придобиване, реорганизация или продажба на активи, както и по силата на закона или други обстоятелства, и може да прехвърлим личните Ви данни на който и да било наш филиал, правоприемник или нов собственик.
Amazon Alexa
В някои държави поддържаме умението за пречиствателя на въздух на Philips. Ако активирате това умение, ще можете да контролирате Устройството(ата) си чрез Amazon Alexa. Когато активирате Amazon Alexa, Amazon ще предоставя своите услуги. Най-учтиво Ви молим да прочетете Правилата и условията и Бележката за поверителност на Amazon Alexa.
Tmall Genie
В Китай поддържаме умението за пречиствателя на въздух на Philips в приложението Tmall Genie. Ако активирате умението, ще можете да управлявате своето Устройство чрез Tmall Genie. В такъв случай Tmall Genie ще Ви предоставя своите услуги. Най-учтиво Ви молим да прочетете Правилата и условията и Бележката за поверителност на Tmall Genie.
Трансгранично прехвърляне
Личните Ви данни може да бъдат съхранявани и обработвани във всяка държава, в която имаме обекти или ангажираме доставчици на услуги, като с използването на Услугите Вие приемате прехвърлянето (ако има такова) на информация извън държавата, в която живеете, към държави, които е възможно да имат различни от нейните правила за защита на личните данни. При определени обстоятелства съдилища, правоприлагащи органи, регулаторни агенции или органи за сигурност в тези други държави може да имат право на достъп до личните Ви данни.
Ако се намирате в ЕИП, личните Ви данни може да бъдат прехвърлени към наши филиали или доставчици на услуги в държави извън ЕИП, признати от Европейската комисия за осигуряващи адекватно ниво на защита на данните, отговарящо на стандартите на ЕИП (пълният списък на тези държави е наличен тук http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). За прехвърляне на данни от ЕИП към държави, за които Европейската комисия счита, че не са с адекватно ниво на защита, като например Съединените щати, сме предприели адекватни мерки, като нашите Задължителни корпоративни правила за данните на клиентите, доставчиците и бизнес партньорите и/или стандартни договорни клаузи, приети от Европейската комисия за защита на личните Ви данни. Може да получите копие на тези мерки, като последвате връзката по-горе или се свържете с [email protected].
Ние ще запазим личните Ви данни за толкова време, колкото е нужно или разрешено във връзка с целта(ите), за която(ито) са събрани данните. Критериите, които използваме за определяне на периодите на запазване, включват: (i) колко дълго използвате Приложението и Услугите; (ii) дали съществува правно задължение, което трябва да изпълним; или (iii) дали запазването е препоръчително с оглед на нашето правно положение (напр. по отношение на приложимата давност, съдебни спорове или регулаторни разследвания).
Вашият избор и права Ако желаете да отправите искане за достъп, поправка, изтриване, ограничение на достъпа или ако възразявате на обработката на личните данни, които преди това сте ни предоставили, или ако поискате електронно копие на личните си данни, за да го изпратите на друга компания (доколкото приложимите закони Ви дават право на това прехвърляне на данни), можете да се свържете с нас чрез [email protected]. Ние ще отговорим на искането Ви съобразно приложимите закони.
Вашият избор и права
Ако желаете да отправите искане за достъп, поправка, изтриване, ограничение на достъпа или ако възразявате на обработката на личните данни, които преди това сте ни предоставили, или ако поискате електронно копие на личните си данни, за да го изпратите на друга компания (доколкото приложимите закони Ви дават право на това прехвърляне на данни), можете да се свържете с нас чрез [email protected]. Ние ще отговорим на искането Ви съобразно приложимите закони.
Моля, изяснете в искането си до кои лични данни желаете да имате достъп, да коригирате, изтриете, ограничите или да възразите спрямо обработката им. С оглед на Вашата защита можем да се съобразим само с искания по отношение на личните данни, свързани с акаунта Ви, имейла Ви или друга информация от акаунта, който използвате, за да отправите искането си, и може да се наложи да потвърдим самоличността Ви, преди да изпълним искането. Ще се постараем да се съобразим с искането Ви в най-краткия разумен срок. В случаите, в които се нуждаем от съгласието Ви за събиране и/или обработка на Вашите лични данни, може да оттеглите съгласието си по всяко време, без това да се отрази на законността на обработката, базирана на съгласието Ви, преди да го оттеглите. Моля, имайте предвид, че ако се възползвате от (част от) своите избори и права, може да не бъде възможно да използвате, изцяло или отчасти, някои от нашите Услуги.
Моля, изяснете в искането си до кои лични данни желаете да имате достъп, да коригирате, изтриете, ограничите или да възразите спрямо обработката им. С оглед на Вашата защита можем да се съобразим само с искания по отношение на личните данни, свързани с акаунта Ви, имейла Ви или друга информация от акаунта, който използвате, за да отправите искането си, и може да се наложи да потвърдим самоличността Ви, преди да изпълним искането. Ще се постараем да се съобразим с искането Ви в най-краткия разумен срок.
В случаите, в които се нуждаем от съгласието Ви за събиране и/или обработка на Вашите лични данни, може да оттеглите съгласието си по всяко време, без това да се отрази на законността на обработката, базирана на съгласието Ви, преди да го оттеглите.
Моля, имайте предвид, че ако се възползвате от (част от) своите избори и права, може да не бъде възможно да използвате, изцяло или отчасти, някои от нашите Услуги.
Ние защитаваме Вашите лични данни
Отнасяме се сериозно към задължението си да защитим данните, които поверявате на Philips, от неволна или неразрешена промяна, загуба, злоупотреба, разкриване или достъп. Philips използва различни технологии за защита, технически и организационни мерки, за да защити Вашите данни. За тази цел прилагаме, наред с други мерки, контрол на достъпа, използване на защитни стени и протоколи за сигурност.
Отнасяме се сериозно към задължението си да защитим данните, които поверявате на Philips, от неволна или неразрешена промяна, загуба, злоупотреба, разкриване или достъп. Philips използва различни технологии за защита, технически и организационни мерки, за да защити Вашите данни. За тази цел прилагаме, наред с други мерки, контрол на достъпа, използване на защитни стени и протоколи за сигурност.
Специална информация за родители
Въпреки че Услугите не са предназначени за деца съгласно приложимото законодателство, Philips провежда политика на спазване на законодателството, което изисква разрешение от родител или настойник преди събиране, използване или разкриване на лични данни на деца. Поели сме ангажимент за защита на неприкосновеността на децата и горещо препоръчваме на родителите и настойниците да имат активна роля в онлайн активността и интересите на децата си. Ако родител или настойник узнае, че детето му ни е предоставило своите лични данни без тяхно съгласие, моля да се свърже с нас на [email protected]. Ако узнаем, че дете ни е предоставило свои лични данни, ще изтрием тези данни от нашите файлове.
Въпреки че Услугите не са предназначени за деца съгласно приложимото законодателство, Philips провежда политика на спазване на законодателството, което изисква разрешение от родител или настойник преди събиране, използване или разкриване на лични данни на деца. Поели сме ангажимент за защита на неприкосновеността на децата и горещо препоръчваме на родителите и настойниците да имат активна роля в онлайн активността и интересите на децата си.
Ако родител или настойник узнае, че детето му ни е предоставило своите лични данни без тяхно съгласие, моля да се свърже с нас на [email protected]. Ако узнаем, че дете ни е предоставило свои лични данни, ще изтрием тези данни от нашите файлове.
Местна специфична информация: Вашите права за защита на личните данни в Калифорния (само за САЩ)
Гражданският кодекс на Калифорния раздел 1798.83 разрешава на нашите клиенти, които са жители на Калифорния, да направят заявка и да получават от нас безплатно веднъж годишно информация относно личната информация (ако има такава), която сме разкрили на трети лица за директни маркетингови цели през предходната календарна година. Ако е приложимо, тази информация ще включва списък с категории на личните данни, които са били споделени, и имената и адресите на всички трети страни, с които сме споделяли информация през предходната календарна година. Ако сте жител на Калифорния и бихте искали да направите такава заявка, моля, посетете нашия уебсайт за поверителност: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html
Гражданският кодекс на Калифорния раздел 1798.83 разрешава на нашите клиенти, които са жители на Калифорния, да направят заявка и да получават от нас безплатно веднъж годишно информация относно личната информация (ако има такава), която сме разкрили на трети лица за директни маркетингови цели през предходната календарна година. Ако е приложимо, тази информация ще включва списък с категории на личните данни, които са били споделени, и имената и адресите на всички трети страни, с които сме споделяли информация през предходната календарна година. Ако сте жител на Калифорния и бихте искали да направите такава заявка, моля, посетете нашия уебсайт за поверителност: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html
Промени в тази Бележка за поверителност
Нашите Услуги може понякога да се променят без да Ви известяваме предварително. По тази причина си запазваме правото периодично да променяме или актуализираме тази бележка за поверителност. Когато актуализираме тази бележка за поверителност, ще актуализираме също така и датата в горната част на бележката за поверителност. Съветваме Ви редовно да преглеждате последната версия на бележката за поверителност. Новата бележка за поверителност влиза в сила веднага след публикуването ѝ. Ако не сте съгласни с преработената бележка, трябва да промените предпочитанията си или да обмислите прекратяването на използването на нашите Услуги. Като продължавате да осъществявате достъп до или да използвате нашите Услуги след влизането в сила на промените, потвърждавате, че сте били информирани и се съгласявате с променената Бележка за поверителност.
Нашите Услуги може понякога да се променят без да Ви известяваме предварително. По тази причина си запазваме правото периодично да променяме или актуализираме тази бележка за поверителност. Когато актуализираме тази бележка за поверителност, ще актуализираме също така и датата в горната част на бележката за поверителност.
Съветваме Ви редовно да преглеждате последната версия на бележката за поверителност.
Новата бележка за поверителност влиза в сила веднага след публикуването ѝ. Ако не сте съгласни с преработената бележка, трябва да промените предпочитанията си или да обмислите прекратяването на използването на нашите Услуги. Като продължавате да осъществявате достъп до или да използвате нашите Услуги след влизането в сила на промените, потвърждавате, че сте били информирани и се съгласявате с променената Бележка за поверителност.
Връзка с нас Ако имате въпроси относно тази Бележка за поверителност или относно начина, по който Philips използва Вашите лични данни, моля, свържете се с нашето длъжностно лице по защитата на данните на [email protected]. Имате също право да подадете оплакване до надзорен орган, компетентен за Вашата държава или регион. Philips Consumer Lifestyle B.V. High Tech Campus 5, 5656 AE, Eindhoven, Нидерландия
Връзка с нас
Ако имате въпроси относно тази Бележка за поверителност или относно начина, по който Philips използва Вашите лични данни, моля, свържете се с нашето длъжностно лице по защитата на данните на [email protected]. Имате също право да подадете оплакване до надзорен орган, компетентен за Вашата държава или регион.
Philips Consumer Lifestyle B.V.
High Tech Campus 5, 5656 AE,
Eindhoven, Нидерландия
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