Philips може да работи също с трети страни, които обработват личните Ви данни за свои цели. Ако Philips споделя лични данни с трети страни, които използват личните Ви данни за свои цели, Philips ще се погрижи да Ви уведоми и/или да получи съгласието Ви, ако се изисква съгласно приложимите закони, преди да споделим личните Ви данни. В този случай, моля, прочетете внимателно техните бележки за поверителност, тъй като те информират за техните практики за поверителност, включително какъв тип лични данни събират, как ги използват, обработват и защитават.



Понякога Philips продава предприятие или част от предприятие на друга компания. Такова прехвърляне на собствеността може да включва прехвърляне към компанията купувач на Вашите лични данни, директно свързани с това предприятие. Всички наши права и задължения, описани в нашата Бележка за поверителност, могат свободно да се прехвърлят от Philips на всеки от нашите филиали във връзка със сливане, придобиване, реорганизация или продажба на активи, както и по силата на закона или други обстоятелства, и може да прехвърлим личните Ви данни на който и да било наш филиал, правоприемник или нов собственик.



Amazon Alexa

В някои държави поддържаме умението за пречиствателя на въздух на Philips. Ако активирате това умение, ще можете да контролирате Устройството(ата) си чрез Amazon Alexa. Когато активирате Amazon Alexa, Amazon ще предоставя своите услуги. Най-учтиво Ви молим да прочетете Правилата и условията и Бележката за поверителност на Amazon Alexa.



Tmall Genie

В Китай поддържаме умението за пречиствателя на въздух на Philips в приложението Tmall Genie. Ако активирате умението, ще можете да управлявате своето Устройство чрез Tmall Genie. В такъв случай Tmall Genie ще Ви предоставя своите услуги. Най-учтиво Ви молим да прочетете Правилата и условията и Бележката за поверителност на Tmall Genie.



Трансгранично прехвърляне

Личните Ви данни може да бъдат съхранявани и обработвани във всяка държава, в която имаме обекти или ангажираме доставчици на услуги, като с използването на Услугите Вие приемате прехвърлянето (ако има такова) на информация извън държавата, в която живеете, към държави, които е възможно да имат различни от нейните правила за защита на личните данни. При определени обстоятелства съдилища, правоприлагащи органи, регулаторни агенции или органи за сигурност в тези други държави може да имат право на достъп до личните Ви данни.



Ако се намирате в ЕИП, личните Ви данни може да бъдат прехвърлени към наши филиали или доставчици на услуги в държави извън ЕИП, признати от Европейската комисия за осигуряващи адекватно ниво на защита на данните, отговарящо на стандартите на ЕИП (пълният списък на тези държави е наличен тук http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). За прехвърляне на данни от ЕИП към държави, за които Европейската комисия счита, че не са с адекватно ниво на защита, като например Съединените щати, сме предприели адекватни мерки, като нашите Задължителни корпоративни правила за данните на клиентите, доставчиците и бизнес партньорите и/или стандартни договорни клаузи, приети от Европейската комисия за защита на личните Ви данни. Може да получите копие на тези мерки, като последвате връзката по-горе или се свържете с [email protected].