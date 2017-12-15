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    Philips Sonicare ProtectiveClean 6100 Електрическа звукова четка за зъби

    HX6877/28

    Overall rating / 5
    • Отзиви Отзиви

    По-бели зъби. Направете го нежно.

    Почувствайте разликата на нежното почистване с нашия сензор за натиск, докато избелвате зъбите си за 1 седмица.

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    Philips Sonicare ProtectiveClean 6100 Електрическа звукова четка за зъби

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    По-бели зъби. Направете го нежно.

    Избелва зъбите само за 1 седмица.

    • Вграден сензор за натиск
    • 3 режима, 3 степени на интензивност
    • 2 x BrushSync функции
    • Калъф за пътуване
    Избелва зъбите само за една седмица

    Избелва зъбите само за една седмица

    Поставете главата на четката W2 Optimal White за премахване на повърхностни петна и разкрийте своята по-бяла усмивка. Клинично доказано е, че избелва зъбите само за една седмица със своите гъсто разположени централни косъмчета за отстраняване на петна.

    Три режима, три настройки на интензивност

    Три режима, три настройки на интензивност

    Тази четка за зъби ви позволява да персонализирате своето миене на зъби с избор от три режима и три степени на интензивност. Режимът Clean е стандартен за ненадминато почистване. White е идеалният режим за отстраняване на повърхностни петна. А режимът Gum Care добавя една допълнителна минута на миене на зъбите с намалена мощност, за да можете нежно да масажирате своите венци. Трите степени на интензивност ви позволяват да превключвате последователността от "по-висока" и "по-ниска" за изравняване на степените на интензивност отляво надясно.

    Безопасно и нежно на чувствителни зони, ортодонтични приспособления и стоматологична работа

    Безопасно и нежно на чувствителни зони, ортодонтични приспособления и стоматологична работа

    Можете да сте уверени в безопасно почистване: нашата звукова технология е подходяща за използване върху брекети, пломби, коронки и фасети. Помага при предотвратяване на формирането на кариеси и подобрява здравето на венците.

    Подобрена звукова технология на Philips Sonicare

    Подобрена звукова технология на Philips Sonicare

    Подобрената звукова технология на Philips Sonicare завихря вода между зъбите, а движенията на четката отстранява плаката за изключително ежедневно почистване.

    Уведомява ви, ако натискате прекалено силно

    Уведомява ви, ако натискате прекалено силно

    Прекалено силното миене на зъби може да увреди зъбите и венците ви. За да предотврати това, Philips Sonicare ProtectiveClean издава лек пулсиращ звук, за да ви напомни да намалите натиска.

    Свързва дръжката на смарт четката и главите на смарт четката

    Свързва дръжката на смарт четката и главите на смарт четката

    Технология с микрочип, която открива и синхронизира главата на смарт четката със смарт дръжката. Сдвояването на смарт дръжката и главата на смарт четката е мощна комбинация, която позволява сдвояване на смарт режим и смарт напомняния за смяна.

    Главите на четката избират оптималния режим и интензивност

    Главите на четката избират оптималния режим и интензивност

    Чудите се кой режим и интензивност да използвате? Не се чудете повече. Сдвояването с режим BrushSync казва на интелигентната ви дръжка коя глава на интелигентната четка използвате. Така че, ако например поставите глава на четка за грижа за венците, вашата четка за зъби избира оптималния режим и интензитет за вашите венци. Всичко, което трябва да направите е да натиснете бутона за мощност.

    Винаги знаете кога да смените вашите глави на четката

    Винаги знаете кога да смените вашите глави на четката

    Всички глави на четки с времето се износват. Но нашата технология BrushSync проследява колко дълго сте използвали главата на четката и колко силно сте миели зъбите си. Когато е време да я смените ще бъдете уведомени със светлина на дръжката и кратък звуков сигнал. По този начин можете да сте сигурни, че вашата глава на четка си върши добре работата.

    Насърчаване за внимателно миене

    Насърчаване за внимателно миене

    Имате нужда от електрическа четка за зъби с таймер? Нашият QuadPacer ви уведомява, когато сте прекарали точното време за почистване на всяка част от устата, докато нашият Smartimer ви уведомява, когато изминат препоръчителните две минути за миене на зъбите.

    Улеснява вашето пътуване

    Улеснява вашето пътуване

    Нашият първокласен калъф за пътуване ви позволява да съхранявате четката за зъби хигиенично, докато нашата компактна основа за зареждане ви осигурява захранване, когато сте в движение. С едно пълно зареждане получавате две седмици при редовно използване, но зарядното устройство е билет за по-продължителни пътувания.

    Технически данни

    • Захранване

      Напрежение
      110-220 V

    • Технически спецификации

      Батерия
      Rechargeable
      Време за работа (от пълно зареждане до изтощаване)
      До 2 седмици
      Консумация на енергия
      Standby without display <0.5 W
      Тип батерия
      Lithium ION

    • Дизайн и покритие

      Цвят
      White Silver

    • Сервиз

      Гаранция
      2-year limited warranty

    • Лесна употреба

      Съвместимост на дръжката
      Easy click-on brush heads
      Индикатор за батерията
      Light shows battery status
      Дръжка
      Slim ergonomic design
      Време за почистване
      Up to 2 weeks

    • Включени в комплекта

      Дръжка
      1 ProtectiveClean
      Глави за четка
      1 W2 Optimal White
      Калъф за пътуване
      1
      Зарядно устройство
      1

    • Работни показатели при почистване

      Лечебен ефект
      • Improves gum health in only two weeks
      • Helps reduce cavities
      Таймер
      Quadpacer and SmarTimer
      Скорост
      Up to 62000 brush movement/min
      Обратна връзка при натиск
      Vibrates handle to alert user

    • Режими

      Clean
      For exceptional everyday clean
      3 степени на интензивност
      • Low
      • Medium
      • High
      Gum Care
      Gently massages gums
      Бяло
      Removes surface stains

    • Сдвояване в режим BrushSync

      C2 Optimal Plaque Control
      Pairs with Clean mode
      G2 Optimal Gum Care
      Pairs with Gum Care mode
      W2 Optimal White
      Pairs with White mode

    • Технология с интелигентен сензор

      Напомняне за смяна BrushSync
      • Always know when to
      • replace brush heads
      Сензор за натиск
      Alerts when brushing too hard
      Технология BrushSync
      • Connects smart handle and
      • smart brush head

    Badge-D2C

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    Принадлежности

    • Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (известна преди като ProResults контрол на плаката)

      HX9024/10

    • Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (известна преди като ProResults контрол на плаката)

      HX9022/10

    • Sonicare G3 Premium Gum Care Стандартни глави за звукова четка за зъби

      HX9054/33

    • Sonicare G3 Premium Gum Care Стандартни глави за звукова четка за зъби

      HX9052/33

    • Sonicare G3 Premium Gum Care Стандартни глави за звукова четка за зъби

      HX9052/17

    • Sonicare C3 Premium Plaque Defence Стандартни глави за звукова четка за зъби

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    • Sonicare C3 Premium Plaque Control Стандартни глави за звукова четка за зъби

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      HX9042/33

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    • Sonicare W2 Optimal White Стандартни глави за звукова четка за зъби

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