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По-бели зъби. Направете го нежно.
Почувствайте разликата на нежното почистване с нашия сензор за натиск, докато избелвате зъбите си за 1 седмица.Вижте всички предимства
Ако имате право на освобождаване от ДДС за медицински устройства, можете да го заявите за този продукт. Стойността на ДДС ще бъде приспадната от показаната по-горе цена. Вижте пълните подробности във вашата пазарска кошница.
Поставете главата на четката W2 Optimal White за премахване на повърхностни петна и разкрийте своята по-бяла усмивка. Клинично доказано е, че избелва зъбите само за една седмица със своите гъсто разположени централни косъмчета за отстраняване на петна.
Тази четка за зъби ви позволява да персонализирате своето миене на зъби с избор от три режима и три степени на интензивност. Режимът Clean е стандартен за ненадминато почистване. White е идеалният режим за отстраняване на повърхностни петна. А режимът Gum Care добавя една допълнителна минута на миене на зъбите с намалена мощност, за да можете нежно да масажирате своите венци. Трите степени на интензивност ви позволяват да превключвате последователността от "по-висока" и "по-ниска" за изравняване на степените на интензивност отляво надясно.
Можете да сте уверени в безопасно почистване: нашата звукова технология е подходяща за използване върху брекети, пломби, коронки и фасети. Помага при предотвратяване на формирането на кариеси и подобрява здравето на венците.
Подобрената звукова технология на Philips Sonicare завихря вода между зъбите, а движенията на четката отстранява плаката за изключително ежедневно почистване.
Прекалено силното миене на зъби може да увреди зъбите и венците ви. За да предотврати това, Philips Sonicare ProtectiveClean издава лек пулсиращ звук, за да ви напомни да намалите натиска.
Технология с микрочип, която открива и синхронизира главата на смарт четката със смарт дръжката. Сдвояването на смарт дръжката и главата на смарт четката е мощна комбинация, която позволява сдвояване на смарт режим и смарт напомняния за смяна.
Чудите се кой режим и интензивност да използвате? Не се чудете повече. Сдвояването с режим BrushSync казва на интелигентната ви дръжка коя глава на интелигентната четка използвате. Така че, ако например поставите глава на четка за грижа за венците, вашата четка за зъби избира оптималния режим и интензитет за вашите венци. Всичко, което трябва да направите е да натиснете бутона за мощност.
Всички глави на четки с времето се износват. Но нашата технология BrushSync проследява колко дълго сте използвали главата на четката и колко силно сте миели зъбите си. Когато е време да я смените ще бъдете уведомени със светлина на дръжката и кратък звуков сигнал. По този начин можете да сте сигурни, че вашата глава на четка си върши добре работата.
Имате нужда от електрическа четка за зъби с таймер? Нашият QuadPacer ви уведомява, когато сте прекарали точното време за почистване на всяка част от устата, докато нашият Smartimer ви уведомява, когато изминат препоръчителните две минути за миене на зъбите.
Нашият първокласен калъф за пътуване ви позволява да съхранявате четката за зъби хигиенично, докато нашата компактна основа за зареждане ви осигурява захранване, когато сте в движение. С едно пълно зареждане получавате две седмици при редовно използване, но зарядното устройство е билет за по-продължителни пътувания.
Захранване
Технически спецификации
Дизайн и покритие
Сервиз
Лесна употреба
Включени в комплекта
Работни показатели при почистване
Режими
Сдвояване в режим BrushSync
Технология с интелигентен сензор
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