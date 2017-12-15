Три режима, три настройки на интензивност

Тази четка за зъби ви позволява да персонализирате своето миене на зъби с избор от три режима и три степени на интензивност. Режимът Clean е стандартен за ненадминато почистване. White е идеалният режим за отстраняване на повърхностни петна. А режимът Gum Care добавя една допълнителна минута на миене на зъбите с намалена мощност, за да можете нежно да масажирате своите венци. Трите степени на интензивност ви позволяват да превключвате последователността от "по-висока" и "по-ниска" за изравняване на степените на интензивност отляво надясно.