Винаги знаете кога да смените вашите глави на четката

Всички глави на четки с времето се износват. Но нашата технология BrushSync проследява колко дълго сте използвали главата на четката и колко силно сте миели зъбите си. Когато е време да я смените ще бъдете уведомени със светлина на дръжката и кратък звуков сигнал. По този начин можете да сте сигурни, че вашата глава на четка си върши добре работата.