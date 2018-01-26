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  • По-бели зъби. Направете го нежно. По-бели зъби. Направете го нежно. По-бели зъби. Направете го нежно.

    Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 Електрическа звукова четка за зъби

    HX6851/53

    Overall rating / 5
    • Отзиви Отзиви

    По-бели зъби. Направете го нежно.

    Почувствайте разликата на нежното почистване с нашия сензор за натиск, докато избелвате зъбите си за 1 седмица.

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    Наличен в:

    Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 Електрическа звукова четка за зъби

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    По-бели зъби. Направете го нежно.

    Избелва зъбите само за 1 седмица.

    • Вграден сензор за натиск
    • 3 режима
    • 1 функция BrushSync
    • Калъф за пътуване
    Избелва зъбите само за една седмица

    Избелва зъбите само за една седмица

    Поставете главата на четката W2 Optimal White за премахване на повърхностни петна и разкрийте своята по-бяла усмивка. Клинично доказано е, че избелва зъбите само за една седмица със своите гъсто разположени централни косъмчета за отстраняване на петна.

    Безопасно и нежно на чувствителни зони, ортодонтични приспособления и стоматологична работа

    Безопасно и нежно на чувствителни зони, ортодонтични приспособления и стоматологична работа

    Можете да сте уверени в безопасно почистване: нашата звукова технология е подходяща за използване върху брекети, пломби, коронки и фасети. Помага при предотвратяване на формирането на кариеси и подобрява здравето на венците.

    Уведомява ви, ако натискате прекалено силно

    Уведомява ви, ако натискате прекалено силно

    Вие може да не забележите, ако натискате прекалено силно, но електрическата четка за зъби със сензор за натиск ще забележи. Ако започнете да натискате венците си прекалено силно, четката за зъби ще издаде пулсиращ звук като напомняне да не натискате толкова много.

    Свързва дръжката на смарт четката и главите на смарт четката

    Свързва дръжката на смарт четката и главите на смарт четката

    Технология с микрочип, която открива и синхронизира главата на смарт четката със смарт дръжката. Сдвояването на смарт дръжката и главата на смарт четката е мощна комбинация, която позволява смарт напомняния за смяна.

    Винаги знаете кога да смените вашите глави на четката

    Винаги знаете кога да смените вашите глави на четката

    Всички глави на четки с времето се износват. Но нашата технология BrushSync проследява колко дълго сте използвали главата на четката и колко силно сте миели зъбите си. Когато е време да я смените ще бъдете уведомени със светлина на дръжката и кратък звуков сигнал. По този начин можете да сте сигурни, че вашата глава на четка си върши добре работата.

    Насърчаване за внимателно миене

    Насърчаване за внимателно миене

    Нашият QuadPacer ви уведомява, когато сте прекарали точното време за почистване на всяка част от устата, докато нашият Smartimer ви уведомява, когато изминат препоръчителните две минути за миене на зъбите.

    Подобрена звукова технология на Philips Sonicare

    Подобрена звукова технология на Philips Sonicare

    Подобрената звукова технология на Philips Sonicare завихря вода между зъбите, а движенията на четката отстранява плаката за изключително ежедневно почистване.

    Избирайте между три режима

    Тази четка за зъби ви позволява да персонализирате своето миене на зъби с избор от три режима. Режимът Clean е стандартен за ненадминато почистване. White е идеалният режим за отстраняване на повърхностни петна. А режимът Gum Care добавя една допълнителна минута на миене на зъбите с намалена мощност, за да можете нежно да масажирате своите венци.

    Улеснява вашето пътуване

    Нашият първокласен калъф за пътуване ви позволява да съхранявате четката за зъби хигиенично, докато нашата компактна основа за зареждане ви осигурява захранване, когато сте в движение. С едно пълно зареждане получавате две седмици при редовно използване, но зарядното устройство е билет за по-продължителни пътувания.

    Технически данни

    • Захранване

      Напрежение
      110-220 V

    • Технически спецификации

      Време за работа (от пълно зареждане до изтощаване)
      14 дни**
      Батерия
      Rechargeable
      Тип батерия
      Lithium ION
      Консумация на енергия
      Standby without display <0.5 W

    • Дизайн и покритие

      Цвят
      Navy Blue

    • Сервиз

      Гаранция
      2-year limited warranty

    • Лесна употреба

      Индикатор за батерията
      Light shows battery status
      Съвместимост на дръжката
      Easy click-on brush heads
      Дръжка
      Slim ergonomic design

    • Включени в комплекта

      Дръжка
      1 ProtectiveClean
      Глави за четка
      1 W2 Optimal White
      Калъф за пътуване
      1
      Зарядно устройство
      1

    • Работни показатели при почистване

      Лечебен ефект
      Helps reduce cavities
      Предимства на избелването
      Whitens teeth in 1 week
      Скорост
      Up to 62000 brush movement/min
      Таймер
      Quadpacer and SmarTimer
      Обратна връзка при натиск
      Vibrates handle to alert user

    • Режими

      Clean
      For exceptional everyday clean
      Gum Care
      Gently massages gums
      Бяло
      Removes surface stains

    • Технология с интелигентен сензор

      Напомняне за смяна BrushSync
      • Always know when to
      • replace brush heads
      Сензор за натиск
      Alerts when brushing too hard

    Какво има в кутията?

    Други елементи в кутията

    • Дръжка за Sonicare ProtectiveClean 5100
    • Глава на четка Optimal White (W2)
    • Стандартно зарядно устройство
    • Твърд калъф за пътуване

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    Принадлежности

    • Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (известна преди като ProResults контрол на плаката)

      HX9024/10

    • Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (известна преди като ProResults контрол на плаката)

      HX9022/10

    • Sonicare G3 Premium Gum Care Стандартни глави за звукова четка за зъби

      HX9054/33

    • Sonicare G3 Premium Gum Care Стандартни глави за звукова четка за зъби

      HX9052/33

    • Sonicare G3 Premium Gum Care Стандартни глави за звукова четка за зъби

      HX9052/17

    • Sonicare C3 Premium Plaque Defence Стандартни глави за звукова четка за зъби

      HX9044/33

    • Sonicare C3 Premium Plaque Control Стандартни глави за звукова четка за зъби

      HX9044/17

    • Sonicare C3 Premium Plaque Defence Стандартни глави за звукова четка за зъби

      HX9042/33

    • Sonicare C3 Premium Plaque Defence Стандартни глави за звукова четка за зъби

      HX9042/17

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      HX9002/10

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      HX6907/01

    • Sonicare W2 Optimal White Стандартни глави за звукова четка за зъби

      HX6068/13

    • Sonicare W2 Optimal White Стандартни глави за звукова четка за зъби

      HX6068/12

    • Sonicare W Optimal White Стандартни глави за звукова четка за зъби

      HX6064/11

    • Sonicare W2 Optimal White Стандартни глави за звукова четка за зъби

      HX6064/10

    • Sonicare W2 Optimal White Стандартни глави за звукова четка за зъби

      HX6062/13

    • Sonicare W Optimal White Стандартни глави за звукова четка за зъби

      HX6062/10

    • Sonicare S Sensitive Стандартни глави за звукова четка за зъби

      HX6052/07

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      HX6018/07

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      HX6016/87

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    • Премахва до 7 пъти повече плака в сравнение с ръчна четка за зъби
    • *на база на два периода на почистване на зъбите, продължаващо две минути, на ден
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