HX6839/28
По-бели зъби. Направете го нежно.
Почувствайте разликата на нежното почистване с нашия сензор за натиск, докато избелвате зъбите си за 1 седмица.Вижте всички предимства
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Ако имате право на освобождаване от ДДС за медицински устройства, можете да го заявите за този продукт. Стойността на ДДС ще бъде приспадната от показаната по-горе цена. Вижте пълните подробности във вашата пазарска кошница.
Поставете главата на четката W2 Optimal White за премахване на повърхностни петна и разкрийте своята по-бяла усмивка. Клинично доказано е, че избелва зъбите само за една седмица със своите гъсто разположени централни косъмчета за отстраняване на петна.
Независимо дали искате да се фокусирате върху премахване на плака или за изключително полиране на вашите зъби, ние сме се погрижили за това: режим Clean осигурява превъзходно почистване, а режим White е идеален за премахване на повърхностни петна.
Можете да сте уверени в безопасно почистване: нашата звукова технология е подходяща за използване върху брекети, пломби, коронки и фасети. Помага при предотвратяване на формирането на кариеси и подобрява здравето на венците.
Вие може да не забележите, ако натискате прекалено силно, но електрическата четка за зъби със сензор за натиск ще забележи. Ако започнете да натискате венците си прекалено силно, четката за зъби ще издаде пулсиращ звук като напомняне да не натискате толкова много.
Philips Sonicare 4500 има технология с микрочип, която открива и синхронизира главата на смарт четката със смарт дръжката. Сдвояването на смарт дръжката и главата на смарт четката е мощна комбинация, която позволява смарт напомняния за смяна.
Всички глави на четки с времето се износват. Но нашата технология BrushSync проследява колко дълго сте използвали главата на четката и колко силно сте миели зъбите си. Когато е време да я смените ще бъдете уведомени със светлина на дръжката и кратък звуков сигнал. По този начин можете да сте сигурни, че вашата глава на четка си върши добре работата.
Имате нужда от електрическа четка за зъби с таймер? Нашият QuadPacer ви уведомява, когато сте прекарали точното време за почистване на всяка част от устата, докато нашият Smartimer ви уведомява, когато изминат препоръчителните две минути за миене на зъбите.
Подобрената звукова технология на Philips Sonicare завихря вода между зъбите, а движенията на четката отстранява плаката за изключително ежедневно почистване.
Започването на нова дейност може да изисква известен период за привикване. Ето защо нашата програма за лесно започване ви дава възможност за постепенно, нежно увеличаване на мощността на почистване за първите 14 пъти използване на новата ви четка Philips Sonicare ProtectiveClean 4500.
Нашият първокласен калъф за пътуване ви позволява да съхранявате четката за зъби хигиенично, докато нашата компактна основа за зареждане ви осигурява захранване, когато сте в движение. С едно пълно зареждане получавате две седмици при редовно използване, но зарядното устройство е билет за по-продължителни пътувания.
Захранване
Технически спецификации
Дизайн и покритие
Сервиз
Лесна употреба
Включени в комплекта
Работни показатели при почистване
Режими
Технология с интелигентен сензор
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