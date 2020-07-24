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    Philips Sonicare ProtectiveClean 4700 Електрическа звукова четка за зъби

    HX6483/52

    Overall rating / 5
    • Отзиви Отзиви

    По-чисти зъби. По по-нежен начин.

    Усетете разликата на нежното почистване с нашия сензор за натиск, като същевременно премахвате 10 пъти повече плака в сравнение с ръчната четка за зъби

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    Philips Sonicare ProtectiveClean 4700 Електрическа звукова четка за зъби

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    По-чисти зъби. По по-нежен начин.

    Премахва до 10 пъти повече плака от ръчната четка за зъби

    • Вграден сензор за натиск
    • 2 режима на чистене
    • 1 функция BrushSync
    Увеличен повърхностен контакт за премахване на плаката

    Увеличен повърхностен контакт за премахване на плаката

    Поставете главата на четката C3 Premium Plaque Control, за да се насладите на най-дълбоко почистване. С помощта на меките гъвкави страни косъмчетата се адаптират към формата на повърхността на всеки зъб за 4 пъти по-голям повърхностен контакт** и премахва до 10 пъти повече плака от трудни за достигане зони*.

    Деликатно напомняне за по-лек натиск

    Деликатно напомняне за по-лек натиск

    Пациентите може да не забележат, ако натискат прекалено силно, но четката за зъби ще забележи. Ако пациентите започнат да натискат венците си прекалено силно, четката за зъби ще издаде пулсиращ звук като напомняне да не натискате толкова много.

    Режими Clean и gum care

    Режими Clean и gum care

    Независимо дали искате да се фокусирате върху премахването на плака или за по-здрави венци тази четка разполага с режим за вас: режим Clean осигурява превъзходно почистване, докато режим Gum Care добавя допълнителна минута миене с намалена мощност, за да можете нежно да масажирате венците си.

    Свързва дръжката на смарт четката и главите на смарт четката

    Свързва дръжката на смарт четката и главите на смарт четката

    Технология с микрочип, която открива и синхронизира главата на смарт четката със смарт дръжката. Сдвояването на смарт дръжката и главата на смарт четката е мощна комбинация, която позволява смарт напомняния за смяна.

    Пациентите извличат максимума от техните глави на четка

    Пациентите извличат максимума от техните глави на четка

    Всички глави на четки се износват с времето. Но ние сме помислили и за това: нашата смарт технология за разпознаване на четката проследява колко дълго пациентите са използвали главата на четката и колко силно са миели зъбите си. Когато е време да я смените ще бъдете уведомени със светлина на дръжката. По този начин можете да сте сигурни, че вашата глава на четката си върши добре работата.

    Страхотен начин да свикнете с новата си четка за зъби

    Страхотен начин да свикнете с новата си четка за зъби

    Започването на нова дейност може да изисква известен период за привикване. Ето защо нашата програма за лесно започване ви дава възможност за постепенно, нежно увеличаване на мощността на почистване за първите 14 пъти използване на новата ви четка.

    Насърчаване за внимателно миене

    Насърчаване за внимателно миене

    Нашият QuadPacer уведомява пациентите, когато са прекарали точното време за почистване на всяка част от устата, докато нашият Smartimer ви уведомява, когато изминат препоръчителните две минути за миене на зъбите.

    Подобрена звукова технология на Philips Sonicare

    Подобрена звукова технология на Philips Sonicare

    Подобрената звукова технология на Philips Sonicare завихря вода между зъбите, а движенията на четката отстранява плаката за изключително ежедневно почистване.

    Технически данни

    • Захранване

      Напрежение
      110-220 V

    • Технически спецификации

      Батерия
      Rechargeable
      Време за работа (от пълно зареждане до изтощаване)
      До 2 седмици
      Консумация на енергия
      Standby without display <0.5 W
      Тип батерия
      Lithium ION

    • Дизайн и покритие

      Цвят
      White mint

    • Сервиз

      Гаранция
      2-year limited warranty

    • Лесна употреба

      Дръжка
      Slim ergonomic design
      Индикатор за батерията
      Light shows battery status
      Съвместимост на дръжката
      Easy click-on brush heads
      Време за почистване
      Up to 2 weeks

    • Включени в комплекта

      Дръжка
      1 ProtectiveClean
      Глави за четка
      • 1 C3 Premium Plaque Control
      • 1 G3 Premium Gum Care
      • 1 W2c Optimal White compact
      Калъф за пътуване
      Hard travel case
      Зарядно устройство
      1

    • Работни показатели при почистване

      Лечебен ефект
      Helps reduce cavities
      Работни характеристики
      Removes up to 10x more plaque*
      Таймер
      Quadpacer and SmarTimer
      Скорост
      Up to 62000 brush movement/min
      Обратна връзка при натиск
      Vibrates handle to alert user

    • Режими

      Clean
      For exceptional everyday clean
      Gum Care
      Gently massages gums

    • Технология с интелигентен сензор

      Напомняне за смяна BrushSync
      • Always know when to
      • replace brush heads
      Сензор за натиск
      Alerts when brushing too hard

    Badge-D2C

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    Принадлежности

    • Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (известна преди като ProResults контрол на плаката)

      HX9024/10

    • Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (известна преди като ProResults контрол на плаката)

      HX9022/10

    • Sonicare G3 Premium Gum Care Стандартни глави за звукова четка за зъби

      HX9054/33

    • Sonicare G3 Premium Gum Care Стандартни глави за звукова четка за зъби

      HX9052/33

    • Sonicare G3 Premium Gum Care Стандартни глави за звукова четка за зъби

      HX9052/17

    • Sonicare C3 Premium Plaque Defence Стандартни глави за звукова четка за зъби

      HX9044/33

    • Sonicare C3 Premium Plaque Control Стандартни глави за звукова четка за зъби

      HX9044/17

    • Sonicare C3 Premium Plaque Defence Стандартни глави за звукова четка за зъби

      HX9042/33

    • Sonicare C3 Premium Plaque Defence Стандартни глави за звукова четка за зъби

      HX9042/17

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      HX6068/13

    • Sonicare W2 Optimal White Стандартни глави за звукова четка за зъби

      HX6068/12

    • Sonicare W Optimal White Стандартни глави за звукова четка за зъби

      HX6064/11

    • Sonicare W Optimal White Стандартни глави за звукова четка за зъби

      HX6064/10

    • Sonicare W2 Optimal White Стандартни глави за звукова четка за зъби

      HX6062/13

    • Sonicare W Optimal White Стандартни глави за звукова четка за зъби

      HX6062/10

    • Sonicare S Sensitive Стандартни глави за звукова четка за зъби

      HX6052/07

    • Sonicare ProResults Стандартни глави за звукова четка за зъби

      HX6018/07

    • Sonicare ProResults Комплект от 6 глави за четка

      HX6016/87

    • Sonicare ProResults Стандартни глави за звукова четка за зъби

      HX6014/07

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    • Премахва до 7 пъти повече плака в сравнение с ръчна четка за зъби
    • * в сравнение с DiamondClean
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