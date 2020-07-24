HX6483/52
По-чисти зъби. По по-нежен начин.
Усетете разликата на нежното почистване с нашия сензор за натиск, като същевременно премахвате 10 пъти повече плака в сравнение с ръчната четка за зъбиВижте всички предимства
Ако имате право на освобождаване от ДДС за медицински устройства, можете да го заявите за този продукт. Стойността на ДДС ще бъде приспадната от показаната по-горе цена. Вижте пълните подробности във вашата пазарска кошница.
Поставете главата на четката C3 Premium Plaque Control, за да се насладите на най-дълбоко почистване. С помощта на меките гъвкави страни косъмчетата се адаптират към формата на повърхността на всеки зъб за 4 пъти по-голям повърхностен контакт** и премахва до 10 пъти повече плака от трудни за достигане зони*.
Пациентите може да не забележат, ако натискат прекалено силно, но четката за зъби ще забележи. Ако пациентите започнат да натискат венците си прекалено силно, четката за зъби ще издаде пулсиращ звук като напомняне да не натискате толкова много.
Независимо дали искате да се фокусирате върху премахването на плака или за по-здрави венци тази четка разполага с режим за вас: режим Clean осигурява превъзходно почистване, докато режим Gum Care добавя допълнителна минута миене с намалена мощност, за да можете нежно да масажирате венците си.
Технология с микрочип, която открива и синхронизира главата на смарт четката със смарт дръжката. Сдвояването на смарт дръжката и главата на смарт четката е мощна комбинация, която позволява смарт напомняния за смяна.
Всички глави на четки се износват с времето. Но ние сме помислили и за това: нашата смарт технология за разпознаване на четката проследява колко дълго пациентите са използвали главата на четката и колко силно са миели зъбите си. Когато е време да я смените ще бъдете уведомени със светлина на дръжката. По този начин можете да сте сигурни, че вашата глава на четката си върши добре работата.
Започването на нова дейност може да изисква известен период за привикване. Ето защо нашата програма за лесно започване ви дава възможност за постепенно, нежно увеличаване на мощността на почистване за първите 14 пъти използване на новата ви четка.
Нашият QuadPacer уведомява пациентите, когато са прекарали точното време за почистване на всяка част от устата, докато нашият Smartimer ви уведомява, когато изминат препоръчителните две минути за миене на зъбите.
Подобрената звукова технология на Philips Sonicare завихря вода между зъбите, а движенията на четката отстранява плаката за изключително ежедневно почистване.
Захранване
Технически спецификации
Дизайн и покритие
Сервиз
Лесна употреба
Включени в комплекта
Работни показатели при почистване
Режими
Технология с интелигентен сензор
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