Пациентите извличат максимума от техните глави на четка

Всички глави на четки се износват с времето. Но ние сме помислили и за това: нашата смарт технология за разпознаване на четката проследява колко дълго пациентите са използвали главата на четката и колко силно са миели зъбите си. Когато е време да я смените ще бъдете уведомени със светлина на дръжката. По този начин можете да сте сигурни, че вашата глава на четката си върши добре работата.