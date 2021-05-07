HX3671/13
Сбогом, ръчна четка за зъби. Здравей, звукова технология.
Звуковата технология, съчетана с действието на четката, нежно премахва плаката до 3 пъти по-добре* от ръчната четка за зъби.Вижте всички предимства
Наличен в:
Ако имате право на освобождаване от ДДС за медицински устройства, можете да го заявите за този продукт. Стойността на ДДС ще бъде приспадната от показаната по-горе цена. Вижте пълните подробности във вашата пазарска кошница.
Мощните вибрации на косъмчетата вкарват миниатюрни мехурчетата дълбоко между зъбите и по линията на венците за освежаващо усещане. Само за 2 минути ще получите същите резултати като при четкане с ръчна четка в продължение на два месеца.** 31 000 движения на четката в минута почистват нежно зъбите ви, разбиват плаката и я отстраняват за изключително ежедневно почистване.
Клинично доказано е, че електрическата четка за зъби Sonicare с усъвършенствана звукова технология премахва плаката до 3 пъти по-добре* в сравнение с ръчна четка за зъби. Тя премахва плаката от зъбите ви и по линията на венците, като същевременно предпазва самите венци.
Вграденият сензор за натиск автоматично разпознава натиска, който прилагате, предупреждава ви и намалява вибрациите на четката за зъби, за да предпази венците ви. Четката за зъби ще издаде пулсиращ звук като напомняне да намалите натиска. 7 от 10 души смятат, че тази функция им е помогнала да започнат да мият зъбите си по-добре.
2-минутен SmarTimer и 30-секунден QuadPacer ви насочват да четкате зъбите си за препоръчителното време във всички области на устата, за да се гарантира пълно почистване.
Благодарение на тънкия, лек и ергономичен дизайн можете да държите и използвате четката за зъби по-лесно, така че да получавате невероятно чисти зъби без никакво усилие.
Всички глави с четки се износват с течение на времето, така че ще искате да следите вашите, за да сте сигурни, че все още получавате страхотно почистване. Нашата технология BrushSync проследява колко дълго използвате главата с четката и колко усилено сте четкали. Напомнянето за подмяна от BrushSync върху дръжката ви и кратък звуков сигнал ви напомнят, когато е време да я замените.
Нашата програма „Лесен старт“ ви дава възможност за постепенно и нежно увеличаване на мощността на четкане през първите 14 използвания на новата ви четка за зъби.
Животът на батерията продължава до 14 дни, така че да издържи дълги периоди без зареждане.
Захранване
Технически спецификации
Дизайн и покритие
Сервиз
Лесна употреба
Включени в комплекта
Работни показатели при почистване
Режими
Технология с интелигентен сензор
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