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  • Сбогом, ръчна четка за зъби. Здравей, звукова технология. Сбогом, ръчна четка за зъби. Здравей, звукова технология. Сбогом, ръчна четка за зъби. Здравей, звукова технология.

    Philips Sonicare 3100 series Електрическа звукова четка за зъби

    HX3671/13

    Overall rating / 5
    • Отзиви Отзиви

    Сбогом, ръчна четка за зъби. Здравей, звукова технология.

    Звуковата технология, съчетана с действието на четката, нежно премахва плаката до 3 пъти по-добре* от ръчната четка за зъби.

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    Наличен в:

    Philips Sonicare 3100 series Електрическа звукова четка за зъби

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    Сбогом, ръчна четка за зъби. Здравей, звукова технология.

    До 3 пъти по-добро премахване на плаката*

    • Звукова технология
    • Сензор за натиск
    • QuadPacer и SmarTimer
    • Тънък и ергономичен дизайн
    Нашата уникална технология ви предлага мощно и нежно почистване

    Нашата уникална технология ви предлага мощно и нежно почистване

    Мощните вибрации на косъмчетата вкарват миниатюрни мехурчетата дълбоко между зъбите и по линията на венците за освежаващо усещане. Само за 2 минути ще получите същите резултати като при четкане с ръчна четка в продължение на два месеца.** 31 000 движения на четката в минута почистват нежно зъбите ви, разбиват плаката и я отстраняват за изключително ежедневно почистване.

    До 3 пъти по-добро премахване на плаката в сравнение с ръчна четка за зъби*

    До 3 пъти по-добро премахване на плаката в сравнение с ръчна четка за зъби*

    Клинично доказано е, че електрическата четка за зъби Sonicare с усъвършенствана звукова технология премахва плаката до 3 пъти по-добре* в сравнение с ръчна четка за зъби. Тя премахва плаката от зъбите ви и по линията на венците, като същевременно предпазва самите венци.

    Вграденият сензор за натиск предпазва зъбите и венците ви

    Вграденият сензор за натиск предпазва зъбите и венците ви

    Вграденият сензор за натиск автоматично разпознава натиска, който прилагате, предупреждава ви и намалява вибрациите на четката за зъби, за да предпази венците ви. Четката за зъби ще издаде пулсиращ звук като напомняне да намалите натиска. 7 от 10 души смятат, че тази функция им е помогнала да започнат да мият зъбите си по-добре.

    Четкайте зъбите си оптимално със SmarTimer и QuadPacer

    Четкайте зъбите си оптимално със SmarTimer и QuadPacer

    2-минутен SmarTimer и 30-секунден QuadPacer ви насочват да четкате зъбите си за препоръчителното време във всички области на устата, за да се гарантира пълно почистване.

    С ергономичния дизайн можете да държите и използвате четката за зъби по-лесно

    С ергономичния дизайн можете да държите и използвате четката за зъби по-лесно

    Благодарение на тънкия, лек и ергономичен дизайн можете да държите и използвате четката за зъби по-лесно, така че да получавате невероятно чисти зъби без никакво усилие.

    Винаги знаете кога да смените вашите глави на четката

    Винаги знаете кога да смените вашите глави на четката

    Всички глави с четки се износват с течение на времето, така че ще искате да следите вашите, за да сте сигурни, че все още получавате страхотно почистване. Нашата технология BrushSync проследява колко дълго използвате главата с четката и колко усилено сте четкали. Напомнянето за подмяна от BrushSync върху дръжката ви и кратък звуков сигнал ви напомнят, когато е време да я замените.

    Лесен старт за облекчаване на прехода

    Лесен старт за облекчаване на прехода

    Нашата програма „Лесен старт“ ви дава възможност за постепенно и нежно увеличаване на мощността на четкане през първите 14 използвания на новата ви четка за зъби.

    Дълъг 14-дневен живот на батерията

    Дълъг 14-дневен живот на батерията

    Животът на батерията продължава до 14 дни, така че да издържи дълги периоди без зареждане.

    Технически данни

    • Захранване

      Напрежение
      DC5V

    • Технически спецификации

      Време за работа (от пълно зареждане до изтощаване)
      14 дни*****
      Батерия
      Rechargeable
      Консумация на енергия
      Standby without display <0.5 W
      Тип батерия
      Lithium ION

    • Дизайн и покритие

      Цвят
      White

    • Сервиз

      Гаранция
      2-year limited warranty

    • Лесна употреба

      Индикатор за батерията
      Light shows battery status
      Дръжка
      Slim ergonomic design
      Система на главата за четка
      Easy click-on brush heads
      Напомняне за смяна BrushSync
      • Replacement reminder
      • Always know when to
      • replace brush heads
      • Reminder icon lights up
      • to always ensure best results

    • Включени в комплекта

      Дръжка
      1 3100 Series
      Глава на четка
      1 C1 ProResults standard
      Зарядно устройство
      1

    • Работни показатели при почистване

      Работни характеристики
      Removes up to 3x more plaque*
      Скорост
      Up to 31000 brush movement/min
      Таймер
      Quadpacer and SmarTimer
      Обратна връзка при натиск
      Vibrates handle to alert user

    • Режими

      Clean
      For exceptional everyday clean

    • Технология с интелигентен сензор

      Напомняне за смяна BrushSync
      • Always know when to
      • replace brush heads
      Сензор за натиск
      Alerts when brushing too hard

    Badge-D2C

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    • в сравнение с ръчна четка за зъби за по-здрави зъби и венци
    • Индивидуалните резултати може да се различават
    • * Непубликувани данни
    • **** въз основа на два периода от двуминутно миене на ден в стандартен режим
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