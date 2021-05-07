Винаги знаете кога да смените вашите глави на четката

Всички глави с четки се износват с течение на времето, така че ще искате да следите вашите, за да сте сигурни, че все още получавате страхотно почистване. Нашата технология BrushSync проследява колко дълго използвате главата с четката и колко усилено сте четкали. Напомнянето за подмяна от BrushSync върху дръжката ви и кратък звуков сигнал ви напомнят, когато е време да я замените.