Лесна за използване отделна карта за мултимедийна реклама, която работи с нашите професионални информационни монитори за разпространение на мултимедийно съдържание по график. Заедно с EA Publisher можете да създавате собствено съдържание и да излъчвате по график слайдшоу и филми по 24 часа на ден
Ако имате право на освобождаване от ДДС за медицински устройства, можете да го заявите за този продукт. Стойността на ДДС ще бъде приспадната от показаната по-горе цена. Вижте пълните подробности във вашата пазарска кошница.
Готово цялостно решение за дисплей още с разопаковането
Вече имате служебен компютър с PowerPoint, имате цифрова камера с приложение за компютър за работа със снимки и филми, заедно със своя информационен дисплей от серията Philips BDLx231Cx/00. Сега ви трябва само още едно нещо, за да започнете наистина да показвате цифрова информация в магазина или офиса си. Easy Advertiser е пълен комплект, състоящ се от USB памет 1 GB, всички кабели, скоба и смарткарта с високотехнологична електроника за възпроизвеждане на съдържание от USB, което сами сте създали с включената програма за компютър Easy Advertiser Publisher. Инсталирайте картата съгласно указанията в ръководството за потребителя
Лесно за използване компютърно приложение за управление на съдържание
Когато сами създавате съдържание за реклама или фирмено представяне, ще ви се иска да използвате стандартните инструменти, с които вече разполагате, заедно с лесно за използване приложение за публикуване. Easy Advertiser Publisher е програма за Windows, която може да импортира слайдове от MS PowerPoint, JPEG снимки и филми във формат MPEG. Програмата ви помага да съставяте графици за показване на нужното съдържание в нужния час в продължение на 24 часа. Цикълът е лесен: създавате съдържание, импортирате съдържанието, задавате график за съдържанието, публикувате съдържанието, като го записвате на USB устройство за съхранение
Отговарят на стандартите RoHS за опазване на околната среда
Philips проектира и произвежда дисплеи в съответствие със строгите стандарти на Ограниченията за използване на вредни вещества (RoHS), ограничаващи използването на олово и други токсични вещества, които могат да навредят на околната среда.
Не се изисква инсталиране и свързване с Интернет
Това е самостоятелен и лесен за инсталиране продукт за вашите дейности по обществено показване на информация без затруднения с абонаменти и други инсталационни действия. Продуктът възпроизвежда съдържание от USB устройство за съхранение - не е нужен Интернет. Записвате съдържанието на USB устройството си за съхранение през включеното приложение за компютър, включвате го в инсталираната в дисплея карта и възпроизвеждането започва
Комбиниране на слайдове на MS PowerPoint, картини и видео
Искате пълна свобода на творчеството при смесване на картини от цифровия си фотоапарат, слайдове от MS PowerPoint и филми (до 720p с висока разделителна способност!), които сте създали по какъвто и да е начин, по което и да е време. С Easy Advertiser можете да смесвате и съчетавате за оптимално въздействие върху аудиторията си
Програмирайте по график каквото поискате и когато поискате
Можете свободно да задавате график за показване на нужното съдържание в нужния час в продължение на 24 часа, за да посрещнете нуждите на клиентите си от информация. Създайте един или няколко отрязъка от време с приложението за компютър Easy Advertiser Publisher. Плъзнете и пуснете съдържанието върху съответния отрязък от време. Експортирайте в USB устройство за съхранение през това приложение, включете USB устройството в картата и вашата презентация ще започне, както сте я програмирали
Автоматичен режим на готовност, когато няма активен график
Когато в графика за показване на информационния ви дисплей няма съдържание, той ще се превключи в режим на готовност, като така се пести енергия за опазване на околната среда и намаляване на сметката ви за електроенергия. С дистанционното управление винаги можете да отмените това състояние и да ползвате дисплея за други цели, например за възпроизвеждане на DVD
Извлечете максимума от дисплея си и показвайте HD видео 720p
Най-резките и добре изглеждащи видеоклипове ще направят най-силно впечатление на клиентите ви. Всеки MPEG2 HD (с висока разделителна способност) 720p видеоклип, експортиран в USB устройство за съхранение през приложението за компютър, ще бъде възпроизведен ясно и отчетливо, без накъсване и други артефакти
Едно дистанционно управление за всичко
Дистанционното управление към вашия дисплей ще работи без проблеми с приложението. Всички възможности, всички функции - можете да ги управлявате
Технически данни
Свързаност
USB
USB 2.0, 1 бр.
Други връзки
HDMI
Комфорт
Одобрения от регулаторните органи
CE маркировка
Директива RoHS
C-Tick
Часовник
Показване на часа 24/12
Наличен език: потреб. интерфейс
Английски
Френски
Немски
Испански
Италиански
Мултимедийни приложения
Подобрение на възпроизвеждането
Слайдшоу от картини
Слайдшоу от картини и филми
Избираеми интервали на показване
Формати на възпроизвеждане
JPEG (24-битов цветен непрогр.)
MPEG2 SD
MPEG2 HD (720p)
Режим възпроизвеждане
24-часов график на съдържанието
Автоматичен режим на готовност
Ръчно възпроизвеждане
Непрекъснато възпроизвеждане на цялото съдържание
Софтуерно приложение за компютър
Управление на съдържанието
Създаване на 24-часов график на съдържанието
Създаване на повече от едно слайдшоу
Завъртане на картината
Разглеждане като умалени изображения
Разглеждане като кадри от филмова лента
Публикуване на файлове с графици по USB
Поддържан файлов формат
MPEG2 SD
MPEG2 HD (720p)
MS PowerPoint 2003
Поддържани операционни системи
Windows XP
Аксесоари
Аксесоари в комплекта
Ръководство за бърз старт
CD-ROM със софтуера и ръководството
Гаранционна карта
1 GB USB флаш-диск
Пластмасова капачка
HDMI кабел
Външен адаптер за захранване
Скоба за монтиране на захранване
Допълнителни аксесоари
VESA адаптерна пластина BM04211
Гъвкава конзола за стена BM02212
Стойка за монтаж на таван BM01311
Пластина за монтаж на таван BM1321
Удължителна тръба 150 см BM01711
Удължителна тръба 150 см BM01811
Удължителна тръба 80 см BM01611
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CD-ROM със софтуера и ръководството
Гаранционна карта
1 GB USB флаш-диск
Пластмасова капачка
HDMI кабел
Външен адаптер за захранване
Скоба за монтиране на захранване
Допълнителни аксесоари: VESA адаптерна пластина BM04211
Допълнителни аксесоари: Гъвкава конзола за стена BM02212
Допълнителни аксесоари: Стойка за монтаж на таван BM01311
Допълнителни аксесоари: Пластина за монтаж на таван BM1321
Допълнителни аксесоари: Удължителна тръба 150 см BM01711
Допълнителни аксесоари: Удължителна тръба 150 см BM01811
Допълнителни аксесоари: Удължителна тръба 80 см BM01611