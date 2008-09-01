Перфектният подарък за любимата жена е тук. Избери уреди за личнa грижa сега.
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Перфектният подарък за любимата жена е тук. Избери уреди за личнa грижa сега.

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  • Easy Advertiser Easy Advertiser Easy Advertiser

    Карти за информационни дисплеи

    CRD01/00

    Overall rating / 5
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    Easy Advertiser

    Лесна за използване отделна карта за мултимедийна реклама, която работи с нашите професионални информационни монитори за разпространение на мултимедийно съдържание по график. Заедно с EA Publisher можете да създавате собствено съдържание и да излъчвате по график слайдшоу и филми по 24 часа на ден

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    Карти за информационни дисплеи

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    Easy Advertiser

    Идеалното просто решение за дисплей

    • Easy Advertiser

    Готово цялостно решение за дисплей още с разопаковането

    Вече имате служебен компютър с PowerPoint, имате цифрова камера с приложение за компютър за работа със снимки и филми, заедно със своя информационен дисплей от серията Philips BDLx231Cx/00. Сега ви трябва само още едно нещо, за да започнете наистина да показвате цифрова информация в магазина или офиса си. Easy Advertiser е пълен комплект, състоящ се от USB памет 1 GB, всички кабели, скоба и смарткарта с високотехнологична електроника за възпроизвеждане на съдържание от USB, което сами сте създали с включената програма за компютър Easy Advertiser Publisher. Инсталирайте картата съгласно указанията в ръководството за потребителя

    Лесно за използване компютърно приложение за управление на съдържание

    Когато сами създавате съдържание за реклама или фирмено представяне, ще ви се иска да използвате стандартните инструменти, с които вече разполагате, заедно с лесно за използване приложение за публикуване. Easy Advertiser Publisher е програма за Windows, която може да импортира слайдове от MS PowerPoint, JPEG снимки и филми във формат MPEG. Програмата ви помага да съставяте графици за показване на нужното съдържание в нужния час в продължение на 24 часа. Цикълът е лесен: създавате съдържание, импортирате съдържанието, задавате график за съдържанието, публикувате съдържанието, като го записвате на USB устройство за съхранение

    Отговарят на стандартите RoHS за опазване на околната среда

    Philips проектира и произвежда дисплеи в съответствие със строгите стандарти на Ограниченията за използване на вредни вещества (RoHS), ограничаващи използването на олово и други токсични вещества, които могат да навредят на околната среда.

    Не се изисква инсталиране и свързване с Интернет

    Това е самостоятелен и лесен за инсталиране продукт за вашите дейности по обществено показване на информация без затруднения с абонаменти и други инсталационни действия. Продуктът възпроизвежда съдържание от USB устройство за съхранение - не е нужен Интернет. Записвате съдържанието на USB устройството си за съхранение през включеното приложение за компютър, включвате го в инсталираната в дисплея карта и възпроизвеждането започва

    Комбиниране на слайдове на MS PowerPoint, картини и видео

    Искате пълна свобода на творчеството при смесване на картини от цифровия си фотоапарат, слайдове от MS PowerPoint и филми (до 720p с висока разделителна способност!), които сте създали по какъвто и да е начин, по което и да е време. С Easy Advertiser можете да смесвате и съчетавате за оптимално въздействие върху аудиторията си

    Програмирайте по график каквото поискате и когато поискате

    Можете свободно да задавате график за показване на нужното съдържание в нужния час в продължение на 24 часа, за да посрещнете нуждите на клиентите си от информация. Създайте един или няколко отрязъка от време с приложението за компютър Easy Advertiser Publisher. Плъзнете и пуснете съдържанието върху съответния отрязък от време. Експортирайте в USB устройство за съхранение през това приложение, включете USB устройството в картата и вашата презентация ще започне, както сте я програмирали

    Автоматичен режим на готовност, когато няма активен график

    Когато в графика за показване на информационния ви дисплей няма съдържание, той ще се превключи в режим на готовност, като така се пести енергия за опазване на околната среда и намаляване на сметката ви за електроенергия. С дистанционното управление винаги можете да отмените това състояние и да ползвате дисплея за други цели, например за възпроизвеждане на DVD

    Извлечете максимума от дисплея си и показвайте HD видео 720p

    Най-резките и добре изглеждащи видеоклипове ще направят най-силно впечатление на клиентите ви. Всеки MPEG2 HD (с висока разделителна способност) 720p видеоклип, експортиран в USB устройство за съхранение през приложението за компютър, ще бъде възпроизведен ясно и отчетливо, без накъсване и други артефакти

    Едно дистанционно управление за всичко

    Дистанционното управление към вашия дисплей ще работи без проблеми с приложението. Всички възможности, всички функции - можете да ги управлявате

    Технически данни

    • Свързаност

      USB
      USB 2.0, 1 бр.
      Други връзки
      HDMI

    • Комфорт

      Одобрения от регулаторните органи
      • CE маркировка
      • Директива RoHS
      • C-Tick
      Часовник
      Показване на часа 24/12
      Наличен език: потреб. интерфейс
      • Английски
      • Френски
      • Немски
      • Испански
      • Италиански

    • Мултимедийни приложения

      Подобрение на възпроизвеждането
      • Слайдшоу от картини
      • Слайдшоу от картини и филми
      • Избираеми интервали на показване
      Формати на възпроизвеждане
      • JPEG (24-битов цветен непрогр.)
      • MPEG2 SD
      • MPEG2 HD (720p)
      Режим възпроизвеждане
      • 24-часов график на съдържанието
      • Автоматичен режим на готовност
      • Ръчно възпроизвеждане
      • Непрекъснато възпроизвеждане на цялото съдържание

    • Софтуерно приложение за компютър

      Управление на съдържанието
      • Създаване на 24-часов график на съдържанието
      • Създаване на повече от едно слайдшоу
      • Завъртане на картината
      • Разглеждане като умалени изображения
      • Разглеждане като кадри от филмова лента
      • Публикуване на файлове с графици по USB
      Поддържан файлов формат
      • MPEG2 SD
      • MPEG2 HD (720p)
      • MS PowerPoint 2003
      Поддържани операционни системи
      Windows XP

    • Аксесоари

      Аксесоари в комплекта
      • Ръководство за бърз старт
      • CD-ROM със софтуера и ръководството
      • Гаранционна карта
      • 1 GB USB флаш-диск
      • Пластмасова капачка
      • HDMI кабел
      • Външен адаптер за захранване
      • Скоба за монтиране на захранване
      Допълнителни аксесоари
      • VESA адаптерна пластина BM04211
      • Гъвкава конзола за стена BM02212
      • Стойка за монтаж на таван BM01311
      • Пластина за монтаж на таван BM1321
      • Удължителна тръба 150 см BM01711
      • Удължителна тръба 150 см BM01811
      • Удължителна тръба 80 см BM01611

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      Съвместим с
      • BDL3231C
      • BDL4231C

    Какво има в кутията?

    Други елементи в кутията

    • Ръководство за бърз старт
    • CD-ROM със софтуера и ръководството
    • Гаранционна карта
    • 1 GB USB флаш-диск
    • Пластмасова капачка
    • HDMI кабел
    • Външен адаптер за захранване
    • Скоба за монтиране на захранване
    • Допълнителни аксесоари: VESA адаптерна пластина BM04211
    • Допълнителни аксесоари: Гъвкава конзола за стена BM02212
    • Допълнителни аксесоари: Стойка за монтаж на таван BM01311
    • Допълнителни аксесоари: Пластина за монтаж на таван BM1321
    • Допълнителни аксесоари: Удължителна тръба 150 см BM01711
    • Допълнителни аксесоари: Удължителна тръба 150 см BM01811
    • Допълнителни аксесоари: Удължителна тръба 80 см BM01611
    Badge-D2C

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