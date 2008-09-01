Лесно за използване компютърно приложение за управление на съдържание

Когато сами създавате съдържание за реклама или фирмено представяне, ще ви се иска да използвате стандартните инструменти, с които вече разполагате, заедно с лесно за използване приложение за публикуване. Easy Advertiser Publisher е програма за Windows, която може да импортира слайдове от MS PowerPoint, JPEG снимки и филми във формат MPEG. Програмата ви помага да съставяте графици за показване на нужното съдържание в нужния час в продължение на 24 часа. Цикълът е лесен: създавате съдържание, импортирате съдържанието, задавате график за съдържанието, публикувате съдържанието, като го записвате на USB устройство за съхранение