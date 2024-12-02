Други елементи в кутията
- Захранващ кабел за променлив ток
- RS232 кабел
- Дистанционно управление
- Батерии за дистанционното
- Ръководство за бърз старт
65BDL3550Q/00
Откроява се
Информирайте и омайвате с професионалния Ultra HD дисплей от линията Q-Line на Philips. Това надеждно решение може да бъде пуснато и да заработи възможно най-бързо.Вижте всички предимства
Ако имате право на освобождаване от ДДС за медицински устройства, можете да го заявите за този продукт. Стойността на ДДС ще бъде приспадната от показаната по-горе цена. Вижте пълните подробности във вашата пазарска кошница.
Стартирайте мрежата си от дисплеи чрез локална (LAN) връзка. CMND & Control ви позволява да изпълнявате важни функции, като например контролиране на входовете и наблюдение на състоянието на дисплея. Независимо дали отговаряте за един екран или 100.
От чакалнята до заседателната зала никога не показвайте празен екран. FailOver позволява вашият професионален дисплей Philips автоматично да превключва между първични и вторични входове, като гарантира, че съдържанието продължава да се възпроизвежда дори при липса на главния източник. Просто задайте списък с алтернативни входове, за да сте сигурни, че вашият бизнес е винаги достъпен.
Поемете контрол върху съдържанието си със CMND & Create. Интерфейсът с "плъзгане и пускане" улеснява публикуването на собствено съдържание – независимо дали това е дъска със специалитети на деня, или брандирана корпоративна информация. Предварително инсталираните шаблони и интегрирани приспособления гарантират, че вашите кадри, текст и видео ще са активни за нула време.
Лесно планирайте дадено съдържание да се възпроизвежда от USB. Вашият професионален дисплей на Philips ще се събуди от режим на готовност, за да възпроизведе желаното от вас съдържание, и след това ще се върне отново в режим на готовност, след като възпроизвеждането завърши.
Управлявайте дисплея чрез интернет връзка. Професионалните дисплеи с Android на Philips са оптимизирани за стандартните приложения на Android и можете да инсталирате уеб приложения директно на дисплея. Нов Android 8 гарантира, че софтуерът е сигурен и остава до най-новите спецификации по-дълго.
Свързвайте и управлявайте вашето съдържание чрез облака с интегрирания HTML5 браузър. Използвайки браузъра, базиран на Chromium, проектирайте своето съдържание онлайн и свързвайте един дисплей или цялата си мрежа. Преглеждайте съдържанието както в пейзажен, така и в портретен режим с Full HD разделителна способност. Просто свържете дисплея с интернет чрез Wi-Fi или RJ45 кабел и се насладете на списъците за изпълнение, които сте създали сами.
Картина/дисплей
Свързаност
Удобство
Звук
Захранване
Поддържана разделителна способност на дисплея
Размери
Работни условия
Мултимедийни приложения
Вътрешен плеър
Аксесоари
Разни
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