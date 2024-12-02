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    Signage Solutions Q-Line дисплей

    65BDL3550Q/00

    Overall rating / 5
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    Информирайте и омайвате с професионалния Ultra HD дисплей от линията Q-Line на Philips. Това надеждно решение може да бъде пуснато и да заработи възможно най-бързо.

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    Signage Solutions Q-Line дисплей

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    Лесен за настройване дисплей 18/7.

    • 65"
    • Директно светодиодно фоново осветление
    • Ultra HD
    Управлявайте, наблюдавайте и поддържайте с CMND & Control

    Управлявайте, наблюдавайте и поддържайте с CMND & Control

    Стартирайте мрежата си от дисплеи чрез локална (LAN) връзка. CMND & Control ви позволява да изпълнявате важни функции, като например контролиране на входовете и наблюдение на състоянието на дисплея. Независимо дали отговаряте за един екран или 100.

    FailOver гарантира, че съдържанието винаги се възпроизвежда

    FailOver гарантира, че съдържанието винаги се възпроизвежда

    От чакалнята до заседателната зала никога не показвайте празен екран. FailOver позволява вашият професионален дисплей Philips автоматично да превключва между първични и вторични входове, като гарантира, че съдържанието продължава да се възпроизвежда дори при липса на главния източник. Просто задайте списък с алтернативни входове, за да сте сигурни, че вашият бизнес е винаги достъпен.

    CMND & Create. Развийте и пуснете свое собствено съдържание

    CMND & Create. Развийте и пуснете свое собствено съдържание

    Поемете контрол върху съдържанието си със CMND & Create. Интерфейсът с "плъзгане и пускане" улеснява публикуването на собствено съдържание – независимо дали това е дъска със специалитети на деня, или брандирана корпоративна информация. Предварително инсталираните шаблони и интегрирани приспособления гарантират, че вашите кадри, текст и видео ще са активни за нула време.

    Вграден мултимедиен плейър. Планирайте лесно USB съдържание

    Лесно планирайте дадено съдържание да се възпроизвежда от USB. Вашият професионален дисплей на Philips ще се събуди от режим на готовност, за да възпроизведе желаното от вас съдържание, и след това ще се върне отново в режим на готовност, след като възпроизвеждането завърши.

    Android SoC процесор. Стандартни и уебприложения

    Управлявайте дисплея чрез интернет връзка. Професионалните дисплеи с Android на Philips са оптимизирани за стандартните приложения на Android и можете да инсталирате уеб приложения директно на дисплея. Нов Android 8 гарантира, че софтуерът е сигурен и остава до най-новите спецификации по-дълго.

    Свързвайте и управлявайте вашето съдържание чрез облака

    Свързвайте и управлявайте вашето съдържание чрез облака с интегрирания HTML5 браузър. Използвайки браузъра, базиран на Chromium, проектирайте своето съдържание онлайн и свързвайте един дисплей или цялата си мрежа. Преглеждайте съдържанието както в пейзажен, така и в портретен режим с Full HD разделителна способност. Просто свържете дисплея с интернет чрез Wi-Fi или RJ45 кабел и се насладете на списъците за изпълнение, които сте създали сами.

    Технически данни

    • Картина/дисплей

      Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма)
      163.9  см
      Размер на екрана по диагонал (инчове)
      64.5  инч
      Съотношение на размерите на картината
      16:9
      Разделителна способност на екрана
      3840 x 2160
      Стъпка на пикселите
      0,372 x 0,372 мм
      Оптимална разделителна способност
      3840 x 2160 при 60 Hz
      Яркост
      400  cd/m²
      Цветове на дисплея
      1,07 милиарда
      Съотношение на контраста (типично)
      1300:1
      Съотношение на динамичния контраст
      500 000:1
      Време на отговор (типично)
      9  мс
      Зрителен ъгъл (по хоризонтала)
      178  градуса
      Зрителен ъгъл (по вертикала)
      178  градуса
      Подобрение на картината
      • Забавяне на движението 3/2 – 2/2
      • 3D гребенчат филтър
      • Поредово изображение с компенсиране на движението
      • Прогресивно сканиране
      • Компенсиране на движението 3D MA
      • Динамично подобрение на контраста
      Технология с панели
      IPS
      Операционна система
      Android 8,0
      Clinical image
      Предварителна настройка D-Image (съвместимост с dicom част 14)

    • Свързаност

      Изход за аудио
      Жак 3,5 мм
      Видео вход
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 2.0 (x3)
      • USB 2.0 (x2)
      • VGA (аналогов D-Sub) (x1)
      Аудио вход
      Жак 3,5 мм
      Външен контрол
      • RS232C (вход/изход) 2,5 мм жак
      • IR (вход/изход) 3,5 мм жак
      • RJ45

    • Удобство

      Разполагане
      • Пейзаж (18/7)
      • Портрет (18/7)
      Видео стена
      До 15 x 15
      Управление с клавиатурата
      • Скрито
      • С възможност за заключване
      Сигнал на дистанционното управление
      С възможност за заключване
      Верига на сигнала
      • RS232
      • ИЧ верига
      Лесно инсталиране
      Smart Insert
      Функции за пестене на енергия
      Smart Power
      Управление в мрежа
      • RS232
      • RJ45
      Стартиране
      • Закъснение при включване
      • Състояние на включване
      • Източник на стартиране
      Стартов прозорец
      активиране/деактивиране на логото на Philips

    • Звук

      Вградени високоговорители
      2 бр. по 10 W RMS

    • Захранване

      Мрежово захранване
      100 – 240V~, 50/60 Hz
      Консумация (Обикн.)
      155  W
      Консумация (макс.)
      210 W
      Мощност на потребление в режим на готовност
      <0,5 W
      Функции за пестене на електроенергия
      Smart Power
      Енергиен етикет с клас
      G

    • Поддържана разделителна способност на дисплея

      Компютърни формати
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1152 x 870, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      Видео формати
      • 3840 x 2160, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz

    • Размери

      Ширина на изделието
      1462,3  мм
      Тегло на изделието
      27,80  кг
      Височина на изделието
      837,3  мм
      Дълбочина на изделието
      68,9 мм (на конзола за стена)/89,9 мм (на дръжка)  мм
      Ширина на изделието (инчове)
      57,57  инч
      Височина на изделието (инчове)
      32.96  инч
      Конзола за стена
      400 x 400 мм, M8
      Дълбочина на изделието (инчове)
      2,71 (на конзола за стена)/3,54 (на дръжка)  инч
      Ширина на рамката
      14,9 мм (равен козметичен панел)
      Тегло на изделието (фунтове)
      61,29  lb

    • Работни условия

      Надморска височина
      0 ~ 3000 м
      Температурен диапазон (работен)
      0 ~ 40  °C
      Средно време между отказите
      30 000  час(а)
      Температурен диапазон (съхранение)
      –20 ~ 60  °C
      Диапазон на влажност (работен) [RH]
      20 ~ 80% относителна влажност (без кондензация)
      Диапазон на влажност (съхранение) [RH]
      5 ~ 95% относителна влажност (без кондензация)

    • Мултимедийни приложения

      USB възпроизвеждане на видео
      • MPEG
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      USB възпроизвеждане на картина
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB възпроизвеждане на аудио
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Вътрешен плеър

      Процесор
      • Двуядрен cortex A53 1,1 GHz
      • Двуядрен cortex A73 1,15 GHz
      GPU
      ARM Mali G51
      Памет
      • 2 GB DDR3
      • 8 GB

    • Аксесоари

      Аксесоари в комплекта
      • Захранващ кабел за променлив ток
      • RS232 кабел
      • Дистанционно управление
      • Батерии за дистанционното
      • Ръководство за бърз старт
      Аксесоари в комплекта
      • Кабел за IR сензор (1,8 м) (x1)
      • RS232 кабел за последователно свързване
      • Винт M3 (x2)
      • Лого на Philips (x1)
      • USB капак (x1)

    • Разни

      Езици на екранното меню
      • опростен китайски
      • Традиционен китайски
      • Английски
      • Френски
      • Немски
      • Италиански
      • Полски
      • Руски
      • Испански
      • Турски
      • Японски
      • Арабски
      Гаранция
      3 години гаранция
      Одобрения от регулаторните органи
      • CE
      • CB
      • BSMI
      • CU
      • EPA
      • ETL
      • FCC Class A
      • PSB
      • VCCI
      • J-Moss

    Какво има в кутията?

    Други елементи в кутията

    • Захранващ кабел за променлив ток
    • RS232 кабел
    • Дистанционно управление
    • Батерии за дистанционното
    • Ръководство за бърз старт
    Badge-D2C

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