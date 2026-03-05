65BDL3511Q/02
Откроява се
Информирайте и омайвате с професионалния Ultra HD дисплей от линията Q-Line на Philips. Това надеждно решение може да бъде пуснато и да заработи възможно най-бързо.
Този продукт вече не се предлага
Ако имате право на освобождаване от ДДС за медицински устройства, можете да го заявите за този продукт. Стойността на ДДС ще бъде приспадната от показаната по-горе цена. Вижте пълните подробности във вашата пазарска кошница.
Стартирайте мрежата си от дисплеи чрез локална (LAN) връзка. CMND & Control ви позволява да изпълнявате важни функции, като например контролиране на входовете и наблюдение на състоянието на дисплея. Независимо дали отговаряте за един екран или 100.
От чакалнята до заседателната зала никога не показвайте празен екран. FailOver позволява вашият професионален дисплей Philips автоматично да превключва между първични и вторични входове, като гарантира, че съдържанието продължава да се възпроизвежда дори при липса на главния източник. Просто задайте списък с алтернативни входове, за да сте сигурни, че вашият бизнес е винаги достъпен.
Превърнете USB устройството си в истинско бюджетно цифрово решение за информационни дисплеи. Просто запазете своето съдържание (видео, аудио, изображения) на USB устройството си и го включете в дисплея. Създайте своя плейлист, планирайте показването на съдържанието чрез екранното меню и се наслаждавайте на собственоръчно направените си плейлисти по всяко време и навсякъде.
Лесно планирайте дадено съдържание да се възпроизвежда от USB. Вашият професионален дисплей на Philips ще се събуди от режим на готовност, за да възпроизведе желаното от вас съдържание, и след това ще се върне отново в режим на готовност, след като възпроизвеждането завърши.
Картина/дисплей
Свързаност
Удобство
Звук
Захранване
Поддържана разделителна способност на дисплея
Размери
Работни условия
Мултимедийни приложения
Аксесоари
Разни
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