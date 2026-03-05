Перфектният подарък за любимата жена е тук. Избери уреди за личнa грижa сега.
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Перфектният подарък за любимата жена е тук. Избери уреди за личнa грижa сега.

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    Signage Solutions Q-Line дисплей

    65BDL3511Q/02

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    Информирайте и омайвате с професионалния Ultra HD дисплей от линията Q-Line на Philips. Това надеждно решение може да бъде пуснато и да заработи възможно най-бързо.

    Този продукт вече не се предлага

    Signage Solutions Q-Line дисплей

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    Лесен за настройване дисплей 18/7.

    • 65"
    • Директно светодиодно фоново осветление
    • Ultra HD
    Управлявайте, наблюдавайте и поддържайте с CMND & Control

    Управлявайте, наблюдавайте и поддържайте с CMND & Control

    Стартирайте мрежата си от дисплеи чрез локална (LAN) връзка. CMND & Control ви позволява да изпълнявате важни функции, като например контролиране на входовете и наблюдение на състоянието на дисплея. Независимо дали отговаряте за един екран или 100.

    FailOver гарантира, че съдържанието винаги се възпроизвежда

    FailOver гарантира, че съдържанието винаги се възпроизвежда

    От чакалнята до заседателната зала никога не показвайте празен екран. FailOver позволява вашият професионален дисплей Philips автоматично да превключва между първични и вторични входове, като гарантира, че съдържанието продължава да се възпроизвежда дори при липса на главния източник. Просто задайте списък с алтернативни входове, за да сте сигурни, че вашият бизнес е винаги достъпен.

    Програмирайте по график каквото поискате и когато поискате със SmartPlayer

    Програмирайте по график каквото поискате и когато поискате със SmartPlayer

    Превърнете USB устройството си в истинско бюджетно цифрово решение за информационни дисплеи. Просто запазете своето съдържание (видео, аудио, изображения) на USB устройството си и го включете в дисплея. Създайте своя плейлист, планирайте показването на съдържанието чрез екранното меню и се наслаждавайте на собственоръчно направените си плейлисти по всяко време и навсякъде.

    Вграден мултимедиен плейър. Планирайте лесно USB съдържание

    Лесно планирайте дадено съдържание да се възпроизвежда от USB. Вашият професионален дисплей на Philips ще се събуди от режим на готовност, за да възпроизведе желаното от вас съдържание, и след това ще се върне отново в режим на готовност, след като възпроизвеждането завърши.

    Технически данни

    • Картина/дисплей

      Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма)
      163.9  см
      Размер на екрана по диагонал (инчове)
      64.5  инч
      Съотношение на размерите на картината
      16:9
      Разделителна способност на екрана
      3840 x 2160
      Стъпка на пикселите
      0,372 x 0,372 мм
      Оптимална разделителна способност
      3840 x 2160 при 60 Hz
      Яркост
      400  cd/m²
      Цветове на дисплея
      1,07 милиарда
      Съотношение на контраста (типично)
      1200:1
      Съотношение на динамичния контраст
      500 000:1
      Време на отговор (типично)
      8  мс
      Зрителен ъгъл (по хоризонтала)
      178  градуса
      Зрителен ъгъл (по вертикала)
      178  градуса
      Технология с панели
      IPS
      Clinical image
      Предварителна настройка D-Image (съвместимост с dicom част 14)
      Мар.
      25%

    • Свързаност

      Изход за аудио
      Жак 3,5 мм
      Видео вход
      • DVI-I (x1)
      • HDMI 2.0 (x3)
      • USB 2.0 (x2)
      Аудио вход
      Жак 3,5 мм
      Външен контрол
      • IR (вход/изход) 3,5 мм жак
      • RJ45
      • RS232C (вход/изход) 2,5 мм жак

    • Удобство

      Разполагане
      • Пейзаж (18/7)
      • Портрет (18/7)
      Видео стена
      До 10 x 15
      Управление с клавиатурата
      • Скрито
      • С възможност за заключване
      Сигнал на дистанционното управление
      С възможност за заключване
      Верига на сигнала
      • RS232
      • ИЧ верига
      Лесно инсталиране
      Smart Insert
      Функции за пестене на енергия
      Smart Power
      Управление в мрежа
      • RS232
      • RJ45
      Стартиране
      • Закъснение при включване
      • Състояние на включване
      • Източник на стартиране
      Стартов прозорец
      активиране/деактивиране на логото на Philips

    • Звук

      Вградени високоговорители
      2 x 10 W RMS

    • Захранване

      Мрежово захранване
      100 – 240V~, 50/60 Hz
      Консумация (Обикн.)
      165  W
      Консумация (макс.)
      220 W
      Мощност на потребление в режим на готовност
      < 0,5 W
      Функции за пестене на електроенергия
      Smart Power
      Енергиен етикет с клас
      G

    • Поддържана разделителна способност на дисплея

      Компютърни формати
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 1152 x 870, 75 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      Видео формати
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz

    • Размери

      Ширина на изделието
      1462,3  мм
      Тегло на изделието
      27,80  кг
      Височина на изделието
      837,3  мм
      Дълбочина на изделието
      68,9 мм (на конзола за стена)/89,9 мм (на дръжка)  мм
      Ширина на изделието (инчове)
      57,57  инч
      Височина на изделието (инчове)
      32.96  инч
      Конзола за стена
      400 x 400 мм, M8
      Дълбочина на изделието (инчове)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  инч
      Ширина на рамката
      14,9 мм (равен козметичен панел)
      Тегло на изделието (фунтове)
      61,29  lb

    • Работни условия

      Надморска височина
      0 ~ 3000 м
      Температурен диапазон (работен)
      0 ~ 40  °C
      Средно време между отказите
      50 000  час(а)
      Температурен диапазон (съхранение)
      –20 ~ 60  °C
      Диапазон на влажност (работен) [RH]
      20 ~ 80% относителна влажност (без кондензация)
      Диапазон на влажност (съхранение) [RH]
      5 ~ 95% относителна влажност (без кондензация)

    • Мултимедийни приложения

      USB възпроизвеждане на видео
      • H.264
      • JPEG
      • MPEG
      • WMV3
      USB възпроизвеждане на картина
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB възпроизвеждане на аудио
      • AAC
      • WMA
      • MPEG
      • HEAAC

    • Аксесоари

      Аксесоари в комплекта
      • Кабел за IR сензор (1,8 м) (x1)
      • Лого на Philips (x1)
      • Захранващ кабел
      • Капак на AC превключвателя
      • Ръководство за бърз старт (x1)
      • Дистанционно управление и батерии ААА
      • RS232 кабел за последователно свързване (x1)
      • USB Капак и отвертка x 1
      • Телена скоба (x3)

    • Разни

      Езици на екранното меню
      • Арабски
      • Английски
      • Френски
      • Немски
      • Италиански
      • Японски
      • Полски
      • Руски
      • Испански
      • опростен китайски
      • Турски
      • Традиционен китайски
      Гаранция
      3 години гаранция
      Одобрения от регулаторните органи
      • CE
      • FCC Class A
      • CB
      • BSMI
      • VCCI
      • CU
      • ETL
      • EMF
      • PSB

    Badge-D2C

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