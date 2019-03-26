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Signage Solutions
Серия Multi-Touch
Signage Solutions Multi-Touch дисплей
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Multi-Touch дисплей
10BDL4151T/00
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листовка
Version: 6.0.1
PDF файл, 394.0 kB
23 Ноември 2020
Ръководство за притежателя
PDF файл, 2.3 MB
15 Ноември 2019
Ръководство за бърз старт
PDF файл, 6.0 MB
26 Март 2019
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