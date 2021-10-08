Благодарим Ви, че избрахте това приложение ("Приложение"). Приложението може да се използва заедно с отговаряща на изискванията електрическа самобръсначка Philips ("Продукт") или самостоятелно.

Продуктът и вграденият софтуер в Продукта (както и всички актуализации към него) ("Софтуер на продукт") и Приложението ("Софтуер на приложение") са общо наричани "Услугите". За да използвате пълноценно Услугите, които Philips Consumer Lifestyle B.V., High Tech Campus 52, 5656 AE Eindhoven, Нидерландия ("Philips") Ви предлага, трябва да: a. изтеглите Приложението; b. приемете Общите условия за използване на Услугите, изложени по-долу, ("Условията"); c. потвърдите, че приложението е официален канал на комуникация на Philips с Вас, например във връзка с каквито и да било промени в Услугите или Условията, регулиращи такива Услуги ("Официална комуникация"); d. потвърдите, че Услугите зависят от пригодността на инфраструктурата/системните изисквания и услуги на трети страни (като доставчик на интернет услуги, мобилен оператор или други), независимо дали са наети от Вас, или от Philips. e. активирате Услугите чрез свързване на Продукта, както е посочено на инструкциите за употреба.

Обслужване на клиенти: Ако имате някакви въпроси или притеснения относно Продуктите, Услугите или настоящите Условия, се свържете с Отдела за обслужване на клиенти на Philips.

Настоящите Общи условия представляват задължително правно споразумение и чрез използването на Услугите Вие се съгласявате да се обвържете с настоящите Условия. Използването на Услугите се регулира от настоящите Условия.



Ако сте потребител на тези услуги в Европейския съюз, моля, имайте предвид, че допълнителните условия, съдържащи се в Приложение I се включват в настоящото споразумение и представляват неразделна част от него. Преглед Покупката на който и да било Продукт от Ваша страна се регулира от гаранцията, предоставена с този Продукт ("Гаранция"). Тази гаранция е допълнение към настоящите Условия и няма да наруши каквито и да било законни гаранционни права, които имате като потребител във Вашата държава по местоживеене. Преустановяване, Прекратяване и Прекъсване

Настоящите Условия ще останат в сила и ще запазят действието си, докато осъществявате достъп или използвате Услугите или докато не бъдат отменени в съответствие с клаузите на настоящите Условия. По всяко време Philips може (a) да преустанови или прекрати Вашите права за достъп или използване на Услугите или (b) да отмени настоящите Условия по отношение на Вас, ако Philips добросъвестно счита, че сте използвали Услугите по начин, който нарушава настоящите Условия. В случай на прекратяване Вие вече нямате право да използвате или да осъществявате достъп до Услугите.

Philips си запазва правото по всяко време да изменя, преустановява или спира Услугите или която и да било тяхна част със или без предизвестие. Вие се съгласявате, че Philips няма да носи отговорност по отношение на Вас или към която и да било трета страна за упражняването на гореспоменатото право. Акаунт и (де)активация

(a) Можете да създадете Акаунт и да използвате Услугите само ако приемете и спазвате настоящите Условия и приложими закони. Всяко използване или осъществяване на достъп до Услугите от което и да било лице под 16 годишна възраст е строго забранено и представлява нарушение на настоящите Условия.

(b) Вие се съгласявате да: (i) предоставите точно цялата информация за контакт и друга информация, изискана от Philips, и незабавно да уведомите Philips за всяка промяна в информацията; (ii) запазите поверителността на информацията за вход във Вашия Акаунт. Достъп и използване

Philips Ви предоставя непрехвърляемо и неизключително право (без правото за прелицензиране) да установявате достъп до и да използвате Услугите, като инсталирате и използвате Приложението само на Вашето мобилно устройство (мобилни устройства) (независимо дали е притежавано от Вас, или от друго лице) и което е обект на Условията. Актуализации на софтуера

Ние ще предоставяме необходимите актуализации за периода от време, който можете разумно да очаквате, и поне за периода на продължителността на гаранцията на продукта. Можем да актуализираме или променяме всяка Услуга и можем да го правим дистанционно, без да ви уведомяваме. Когато поради действие или бездействие от ваша страна актуализациите не се инсталират в разумен срок след предоставянето им, ние не носим отговорност за увреждане на Услугите, причинено от този неуспех. Актуализациите или промените са обект на настоящите (или на по-нова версия) Условия. Автоматични софтуерни актуализации

Philips може да актуализира или да променя Софтуера на продукта за неговите Услуги и може да го прави отдалечено, без да Ви известява за това. Актуализациите или промените са обект на настоящите (или на по-нова версия) Условия. Philips може освен това да актуализира Софтуера на приложението, за което ще получите известие. Определени ограничения

Съгласявате се да (a) не използвате Услугите в нарушение на законодателството, разпоредби или съдебни заповеди или за каквато и да било незаконна или злоупотребяваща цел; (b) използвате Услугите само както е предназначено от Philips; (c) не използвате Услугите по какъвто и да било начин, който може да навреди на Philips, нейните доставчици на услуги или което и да било друго лице; (d) не публикувате повторно, пресъздавате, разпространявате, прилагате обратен инженеринг на нито една част от Услугите и (e) спазвате всички други разумни изисквания или ограничения, искани или наложени на Вас от Philips. Jailbreak устройства

Това приложение не е предназначено да се използва на устройства, чиято операционна система не отговаря на стандарта по подразбиране ("Jailbreak устройства"). Съгласявате се, че няма да се опитвате да инсталирате или използвате приложението на каквото и да е Jailbreak устройство. Всеки опит да инсталирате или използвате приложението на Jailbreak устройство ще е в разрез с тези условия и може да доведе до прекратяване без възстановяване на вашия акаунт по преценка на Philips. Philips не е отговорна за каквито и да е било повреди, възникнали от употребата на Jailbreak устройства. Отворен код

Софтуерът на продукта и/или Софтуерът на приложението могат да съдържат компоненти, които са обект на лиценз за отворен код, вместо на настоящите Условия за използване. Повече информация за Софтуера на приложението можете да откриете в раздел "Относно" на Приложението. Повече информация за Софтуера на продукта можете да откриете в ръководството за потребителя на Вашия продукт.

Всеки изходен код, който трябва да бъде предложен в съответствие с приложимите лицензи на софтуер с отворен изходен код, ще бъде предоставен при поискване. Моля, свържете се с [email protected] на английски език с идентификацията на продукта, за да поискате изходен код или каквато и да било друга информация. Такси и Платени надстройки

Philips Ви предлага безплатен достъп до Услугите. Philips може да предложи допълнителни Услуги ("Платени надстройки") срещу заплащане на такса. Philips ще Ви информира, ако дадена Услуга ще се предлага срещу заплащане на такса в бъдеще. В този случай Вие можете да изберете да продължите използването на предлаганите безплатно Услуги, ако е възможно, или да изберете Платената надстройка срещу изисканата такса, или да прекратите Вашето използване на Услугите. Потребителско съдържание

Може да имате възможност да създавате или да качвате съдържание чрез Услугите ("Потребителско съдържание") и в този случай решавате кое съдържание ще е публично достъпно. Нашето желание е Вие и другите да се наслаждавате на нашите услуги, затова Ви молим да не използвате нашите Услуги по начин, който е общо считан за неподходящ (като непристоен, нарушаващ закони и разпоредби, оскърбителен, дискриминационен или нарушаващ чужди права).Потребителското съдържание не е предоставено от Philips и ние не подкрепяме изразени чрез него мнения, препоръки или съвети. Когато споделяме Ваше съдържание, ние можем да го използваме и за наши собствени цели, включително търговски такива. Ако не сте съгласни с това, най-добре е да внимавате какво споделяте. Трети страни и Такси на трети страни

Когато използвате Услугите е възможно да използвате също и услуга, да свалите част от софтуер или да закупите стоки, които се предоставят от трети страни. Възможно е тези услуги и продукти на трети страни да имат собствени приложими правила и ограничения, отделни от настоящите Условия, и Вие трябва да се придържате към тях по отношение на тази трета страна.Вие потвърждавате, че носите отговорност за всички такси, наложени от трети страни, като Вашият доставчик на интернет услуги или мобилен оператор, които Ви поставят специфични изисквания, които Ви позволяват да използвате Услугите. Собственост и Интелектуална собственост

Philips притежава авторските права, търговските марки, сервизните марки и правата на търговски облик на всички материали и съдържание, показани на и от Услугите. Нямате право да възпроизвеждате, изменяте, създавате производни артикули, излагате на показ, приспособявате, представяте, публикувате, разпространявате, разпределяте, предавате, излъчвате или разнасяте каквито и да било подобни материали или съдържание на която и да било трета страна (включително излагане на показ или разпространение на материали чрез уебсайтове на трети страни) без предварителното писмено съгласие на Philips освен при използване на Услугите според предназначението им. Philips си запазва всички права, които не са по друг начин изрично предоставени в настоящите Условия.

Ако изпратите коментар, предложение или какъвто и да е друг материал ("Обратна връзка") на Philips, свързан с Услугите (с изключение на всяко незаконно съдържание), предоставяте цялата собственост върху тази Обратна връзка на Philips и потвърждавате, че ще имаме право да използваме и прилагаме всяка Обратна връзка по всякакъв начин без ограничение и без задължение за конфиденциалност, приписване или компенсация към Вас, или предоставяте лиценз на Philips за използване на такава Обратна връзка без каквито и да било ограничения до степен, до която по-горното се счита за неефективно. Отказ от отговорност

Нашата цел е да Ви предоставим страхотно преживяване при ползване на услугите. ВЪПРЕКИ ТОВА ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ НИЕ МОЖЕМ ДА ВИ ПРЕДОСТАВИМ УСЛУГИТЕ САМО НА ПРИНЦИПА "ТАКИВА, КАКВАТО СА" И "КАКТО СА НАЛИЧНИ" И НАВРЕМЕННОСТТА И РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ УСЛУГИТЕ, НЕ СА ГАРАНТИРАНИ. Това се дължи, наред с други неща, на факта, че наличността на Услугите зависи също и от външни условия, като Вашия компютър, мобилно устройство, домашно окабеляване, wi-fi мрежа, Вашия доставчик на интернет услуги и мобилен оператор, върху които Philips няма влияние. Следователно Philips не може да предостави гаранция във връзка с: наличността, времето на работа, точността на резултатите, точността на данните, съхранението на данните, достъпността във всички държави, надеждността на получените уведомления, каквото и да било специфично ниво на спестявания или друга парична полза на Услугите. Ограничение на отговорността

Въпреки вярата ни в нашите Услуги, винаги съществува вероятността те да не работят по начина, по който са предназначени да работят. В случай на неприятност, при който Услугите не работят или което и да било съдържание бъде изгубено, Ви молим да приемете искрените ни извинения. Ние несъмнено разбираме, че това е неприятно и създава неудобства. За съжаление, до максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, ние отказваме да носим каквато и да било отговорност за каквито и да било вреди, причинени от Вашето използване на Услугите. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА СУМИ, НАДВИШАВАЩИ ТАКСИТЕ, ПЛАТЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГИТЕ. Официална комуникация От време на време е вероятно да актуализираме настоящите Условия. Ако го направим, то ще е чрез Официална комуникация. Ако направим значителна промяна във важни точки на настоящите Условия (материална промяна), може да Ви уведомим за промените чрез по-виден начин. Например можем временно да маркираме новите или изменени части на настоящите Условия, временно да публикуваме изпъкващо уведомление в Приложението или временно да добавим думата "Актуализирани" към заглавието на настоящите Условия и/или връзки с хипертекст, насочващи към настоящите Условия. В някои случаи можем също така да Ви изпратим имейл съобщение или друг вид комуникация, за да Ви съобщим за промените и за всички възможности, които можете да имате, или действия, които можете да предприемете, преди те да влязат в сила. Вашето бездействие или продължило използване на Услугите след всяко подобно известие или уведомление или приемането от Ваша страна на каквито и да било промени, за които изискваме предварителното Ви съгласие, ще се считат от нас за даване на Вашето съгласие относно тези промени. Приложими закони

До степента, разрешена от приложимото законодателство, тези условия за използване следва да се разбират, тълкуват и регулират от законите на Нидерландия без значение от стълкновителните норми.

Вашите законни права, произтичащи от законите за защита на потребителите във Вашата държава по местоживеене, остават незасегнати от този избор на законодателство.

Страните се съгласяват, че Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки няма да се прилага по отношение на настоящите Условия. Накрая:

Вие декларирате и гарантирате, че (i) не се намирате в държава, която попада под ембаргото на правителството на САЩ или която е била обозначена от правителството на САЩ като „подкрепяща тероризма“; и (ii) не сте включени в списък на американското правителство на лица с наложени забрани и ограничения. Освен това неотменимо предоставяте на магазина за мобилни приложения, от който сте закупили Приложението, правото (за който ще се счита, че е приел това право) да приложи настоящите условия срещу Вас като трето лице бенефициент.

Вие се съгласявате, че няма да изнасяте или да извършвате реекспорт на Услуги, Продукти, Софтуер на продукти, Приложение и/или Софтуер на приложение пряко или косвено за която и да било държава, за която Законът за управление на износа на САЩ или друг подобен закон на САЩ или разпоредба изисква лиценз за износ или друг вид одобрение от правителството на САЩ, освен ако съответният лиценз за износ или одобрение не е придобит преди това.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ, ПРИЛОЖИМИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Доколкото Регламент (ЕС) 2023/2854 („Акта за данните на ЕС“) се прилага за Страните във връзка с Услугите и Услугите или част от тях се квалифицират като Свързан продукт и/или Свързана услуга съгласно Акта за данните на ЕС, се прилагат условията по-долу.



Дефиниции

Термините, използвани с главна буква в тази клауза (напр. Притежател на данни, Потребител, Свързан продукт, Свързана услуга, Данни за продукт, Данни за Свързана услуга), имат значението, дадено им в Акта за данните на ЕС.



Роли на Страните

Philips действа като Притежател на данни за съответния Свързан продукт и/или Свързана услуга.



За целите на настоящите Условия, ако сте потребител на Приложението, Вие се квалифицирате като Потребител съгласно Акта за данните на ЕС, с право на достъп както до Данни за Продукта, така и/или Данни за Свързаните услуги, ако е приложимо.



За подробности относно категориите информация, които се квалифицират като Данни за Продукта и/или Данни за Свързаните услуги, приложими за тези Услуги, вижте документацията, предоставена от Philips във връзка с Услугите.



Достъп до данни

Ако все още нямате директен достъп до Вашите Данни за Продукта и/или Данни за Свързаните услуги, можете да поискате достъп до конкретни Данни за Продукта или Данни за Свързаните услуги съгласно настоящото Споразумение. Всяко такова искане трябва да бъде подадено в писмена форма и да включва: (i) правното основание и обосновка за искането и (ii) достатъчна информация, която да позволи на Philips да провери самоличността на Потребителя във връзка със съответния Свързан продукт или Свързана услуга.



Условия и ограничения за разкриване на данни



Ако бъде подадено правно валидно искане за достъп до данни, Philips може по своя преценка да отхвърли искането или да преустанови текущото споделяне на данни (ако вече е започнато) във всеки от следните случаи:



a. Проблеми, свързани с личните данни: i) заявените данни съдържат лични данни, и ii) Потребителят не е субектът на данните и iii) Philips определи, че няма валидни правни основания съгласно приложимото законодателство за защита на данните, за да предостави личните данни.



b. Защита на търговска тайна: i) Philips счита, че поисканите данни отговарят на условията за търговска тайна съгласно приложимото законодателство, и ii) разумно би се очаквало разкриването им да причини сериозна икономическа вреда на Philips или на трета страна, притежател на търговска тайна; iii) страните не са в състояние, въпреки добросъвестните усилия, да постигнат споразумение относно адекватни технически и организационни защитни мерки.



Ако Philips се съгласи да разкрие Данни за Продукта или Данни за Свързаните услуги, които съдържат лични данни или търговски тайни, в допълнение към всички условия, установени в отделно споразумение, Потребителят е длъжен: i) да прилага и поддържа подходящи правни, технически и организационни мерки, за да гарантира поверителността, целостта и законосъобразната обработка на тези данни; ii) да се въздържа от разкриване на такива данни на трети страни без предварителното писмено разрешение от Philips; iii) да носи пълна отговорност за всяко неразрешено използване, разкриване или нарушение; iv) да не променя, деактивира или заобикаля каквито и да е мерки за техническа защита, внедрени от Philips.



Ако Philips се съгласи да разкрие Данни за Продукта или Данни за Свързаните услуги, Потребителят може да използва тези данни единствено за законни цели и в съответствие с настоящото Споразумение. Потребителят изрично се съгласява да не: i) използва данните за разработване или подпомагане на разработването на продукти или услуги, които се конкурират с продуктите или услугите на Philips, нито да споделя данните с трета страна с тази цел; ii) използва данните, за да извлече информация за икономическото състояние, активите и производствените методи на Philips; iii) използва уязвимости или пропуски в инфраструктурата на Philips, за да получи неоторизиран достъп до данни; iv) споделя данните с трета страна, която има значителен контрол върху достъпа до цифрови пазари или платформи; v) използва данните по начин, който нарушава приложимите законови или регулаторни задължения.



Използване на данни



С настоящото потребителят упълномощава Philips и неговите Свързани лица да използват всички леснодостъпни Данни за Продукта или Данни за Свързаните услуги за следните цели:

a. изпълнение на всяко споразумение с Потребителя или дейности, свързани с такова Споразумение;



b. предоставяне на поддръжка (напр. техническа поддръжка, отстраняване на неизправности), гаранция, гаранционни или подобни услуги или оценка на претенции на Потребителя или трети страни (напр. относно неизправности), свързани с Услугите;



c. наблюдение и поддържане на функционирането, безопасността и сигурността на Продукта, услугата и/или интелектуалната собственост върху тях и осигуряване на контрол на качеството;



d. спазване на приложимите закони, включително задълженията, наложени на Philips в качеството му на производител на Продукта съгласно специфични за продукта и сектора разпоредби и стандарти.



e. подобряване на функционирането на който и да е продукт или услуга, предлагани от Philips;



f. разработване на нови продукти или услуги, включително решения с изкуствен интелект (ИИ), разработени от Philips, от трети страни, действащи от името на Philips или в сътрудничество с други страни, или чрез дружества със специална цел (като например съвместни предприятия);



g. валидиране на ефективността на продукта или услугата и обосноваване на технически или маркетингови твърдения;



h. генериране на анонимизирани или обобщени данни или създаване на производни данни за каквато и да е законна цел (включително с цел предоставяне на такива данни на трети страни).



i. споделяне на тези данни с трети страни, при условие че: i) третата страна използва данните само за да подпомогне Philips при изпълнението на изброените по-горе цели или за да преследва тези цели съвместно с Philips; и ii) Philips сключва обвързващи договори, изискващи от третата страна да: използва данните само за договорените цели, да ги защитава с подходящи технически и организационни предпазни мерки и да не ги споделя допълнително. Philips има право винаги да използва доставчици на услуги, като например технологии в облака, хостинг или подобни услуги, за постигане на договорените по-горе цели.

Philips се задължава да прилага подходящи защитни мерки за данните, които са разумни при дадените обстоятелства, като се вземат предвид състоянието на науката и технологиите, както и разходите, свързани със защитните мерки.