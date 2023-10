Ние използваме Вашите Комбинирани данни, за да подобрим съдържанието, функционалността и използваемостта на Приложението, Устройството(ата) и Услугите, както и да разработим нови продукти и услуги. В този случай считаме, че обработката на Вашите Комбинирани данни се основава на наш правен интерес. Ако се съгласите да получавате промоционални съобщения относно нашите продукти, услуги, събития и промоции, които може да са подходящи за Вас въз основа на Вашите предпочитания и онлайн поведение, ние може да Ви изпращаме маркетингови и промоционални съобщения по имейл и други цифрови канали, като мобилни приложения и социални медии. За да можем да приспособим съобщенията към Вашите предпочитания и поведение и да Ви предоставим по-подходящо и персонализирано изживяване, може да анализираме Вашите Комбинирани данни. Можете да се откажете и да се отпишете от такива съобщения по всяко време. If you consent to receiving promotional communications about Philips products, services, events and promotions that may be relevant to you based on your preferences and online behavior, we may send you marketing and promotional communications via email, phone and other digital channels, such as mobile apps and social media. To be able to tailor the communications to your preferences and behavior and provide you with a more relevant and personalized experience, we may analyze your Combined Data. You may opt-out and unsubscribe from such communications at any time.If you consent to receiving promotional communications about Philips products, services, events and promotions that may be relevant to you based on your preferences and online behavior, we may send you marketing and promotional communications via email, phone and other digital channels, such as mobile apps and social media. To be able to tailor the communications to your preferences and behavior and provide you with a more relevant and personalized experience, we may analyze your Combined Data. You may opt-out and unsubscribe from such communications at any time. If you consent to receiving promotional communications about Philips products, services, events and promotions that may be relevant to you based on your preferences and online behavior, we may send you marketing and promotional communications via email, phone and other digital channels, such as mobile apps and social media. To be able to tailor the communications to your preferences and behavior and provide you with a more relevant and personalized experience, we may analyze your Combined Data. You may opt-out and unsubscribe from such communications at any time. Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit. Прочетете повечеПрочетете по-малко