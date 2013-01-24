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Centrale vapeur Philips GC9682/80

Гладене без усилие
Безупречни резултати

Научете за PerfectCare Elite Plus

Гладене без усилие
Безупречни резултати 

Научете за PerfectCare Elite Plus