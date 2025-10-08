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  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша

Philips Avent Pacifierultra air Nighttime

SCF376/27

4.9
| (354) Отзиви | 99% препоръчват този продукт
Позволете на кожата на бебето да диша
Успокояващи и позволяващи по-добро дишане с големи отвори за въздух. 9 от 10 родители са съгласни: Залъгалките Philips Avent ultra air са идеални за моето малко дете.** Освен това светят в тъмното, така че бебетата винаги ще се чувстват комфортно и ще бъдат спокойни. Вече от 80% материали на растителна основа.*
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марка, препоръчвана от майки по цял свят1

Лесен за намиране в тъмното

Позволете на кожата на бебето да диша

  • Светеща в тъмното капачка

  • Без бисфенол-A

  • 2 комплекта, 80% материали на растителна основа*

  • 0 – 6 месеца

Изключително големи отвори за въздух позволяват на кожата на бебето да диша

Изключително големи отвори за въздух позволяват на кожата на бебето да диша

Дупките в предпазителя позволяват на кожата на вашето бебе да диша, поддържайки я по-суха за максимален успокояващ комфорт.

Ортодонтски биберон, създаден за естествено развитие на устната кухина

Ортодонтски биберон, създаден за естествено развитие на устната кухина

Нашите ортодонтски биберони са проектирани от мек силикон, за да поддържат естествените движения на мускулите на устата и да намалят риска от неправилна захапка. Тясното гърло на биберона е проектирано така, че да намалява натиска между езика и небцето. Залъгалките Philips Avent ultra са независимо акредитирани от Фондацията за орално здраве. Те са изработени от 100% силикон, подходящ за хранителни продукти, и са по-издръжливи и дълготрайни от гумените (латексови) биберони и не съдържат BPA, BPS, фталат, PVC и полициклични ароматни въглеводороди.

Харесвани от бебетата с 98% приемане на биберона***

Харесвани от бебетата с 98% приемане на биберона***

Нашите текстурирани силиконови зърна са проектирани да имитират усещането за гръдта на майката. Когато попитахме родителите как техните малчугани реагират на бибероните, средно 98% споделиха, че техните бебета приемат бибероните Philips Avent ultra.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

354

Отзиви

99%

препоръчват този продукт

08/10/2025

България

България

Топ залъгалки най-добрите! Имали сме от почти всички но проблем е че трудно се намират разновидности по магазините зареждайте ги по често :)

Този отзив е направен за Pacifier SCF376/31 ultra air Nighttime

Този отзив е направен за Pacifier SCF376/31 ultra air Nighttime

08/04/2023

България

България

Най-добрите залъгалки за моето бебе

От всички залъгалки, които изкупихме, бебето ми хареса само на Philips Avent. Около устичката не му се зачервява както при другите залъгалки. Нощните са уникални, светят добре в тъмното и лесно се намират.

Предимства

Светят в тъмното.

Недостатъци

Няма.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Ultra air SCF376/11 Залъгалка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Ultra air SCF376/11 Залъгалка

06/04/2022

България

България

Много удобни

Бебка много ги харесва, определено препоръчам, паснаха й веднага

Този отзив е направен за Ultra air SCF376/21 Залъгалка

Този отзив е направен за Ultra air SCF376/21 Залъгалка

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      1. Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г. 

      1. Части от твърда пластмаса, с изключение на силиконовия биберон (подход на масовия баланс).

      2. Въз основа на резултатите от тест на потребители в САЩ (2023 г., n = 201).

      3. Потребителски тест от 2023 г. в САЩ показват 98% приемане на зърното на текстурираното зърно на Avent на Philips, използвано в нашите залъгалки ultra (n=201).

      4. В сравнение с традиционните методи за стерилизация (варене) на залъгалки.

      5. Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте залъгалките след 4 седмици употреба.