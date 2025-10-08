Светеща в тъмното капачка
Без бисфенол-A
2 комплекта, 80% материали на растителна основа*
0 – 6 месеца
Дупките в предпазителя позволяват на кожата на вашето бебе да диша, поддържайки я по-суха за максимален успокояващ комфорт.
Нашите ортодонтски биберони са проектирани от мек силикон, за да поддържат естествените движения на мускулите на устата и да намалят риска от неправилна захапка. Тясното гърло на биберона е проектирано така, че да намалява натиска между езика и небцето. Залъгалките Philips Avent ultra са независимо акредитирани от Фондацията за орално здраве. Те са изработени от 100% силикон, подходящ за хранителни продукти, и са по-издръжливи и дълготрайни от гумените (латексови) биберони и не съдържат BPA, BPS, фталат, PVC и полициклични ароматни въглеводороди.
Нашите текстурирани силиконови зърна са проектирани да имитират усещането за гръдта на майката. Когато попитахме родителите как техните малчугани реагират на бибероните, средно 98% споделиха, че техните бебета приемат бибероните Philips Avent ultra.
4.9
от 5
354
Отзиви
99%
препоръчват този продукт
Qnislav
08/10/2025
България
Топ залъгалки най-добрите! Имали сме от почти всички но проблем е че трудно се намират разновидности по магазините зареждайте ги по често :)
Този отзив е направен за Pacifier SCF376/31 ultra air Nighttime
Този отзив е направен за Pacifier SCF376/31 ultra air Nighttime
VeronikaNS
08/04/2023
България
Най-добрите залъгалки за моето бебе
От всички залъгалки, които изкупихме, бебето ми хареса само на Philips Avent. Около устичката не му се зачервява както при другите залъгалки. Нощните са уникални, светят добре в тъмното и лесно се намират.
Предимства
Светят в тъмното.
Недостатъци
Няма.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Ultra air SCF376/11 Залъгалка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Ultra air SCF376/11 Залъгалка
Maia11
06/04/2022
България
Много удобни
Бебка много ги харесва, определено препоръчам, паснаха й веднага
Този отзив е направен за Ultra air SCF376/21 Залъгалка
Този отзив е направен за Ultra air SCF376/21 Залъгалка
Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г.
Части от твърда пластмаса, с изключение на силиконовия биберон (подход на масовия баланс).
Въз основа на резултатите от тест на потребители в САЩ (2023 г., n = 201).
Потребителски тест от 2023 г. в САЩ показват 98% приемане на зърното на текстурираното зърно на Avent на Philips, използвано в нашите залъгалки ultra (n=201).
В сравнение с традиционните методи за стерилизация (варене) на залъгалки.
Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте залъгалките след 4 седмици употреба.