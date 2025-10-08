Прекратен продукт
Със светещ в тъмното бутон
Ортодонтски и без бисфенол-А
опаковка – 2 бр.
6 – 18 месеца
Изключително големите въздушни отвори проветряват кожата на вашето бебе, като я поддържат по-суха, докато я успокояват.
Използвайте светещия в тъмното бутон на ultra air, за да намерите залъгалката на вашето бебе бързо и без да се налага да включвате осветлението.
Ние избираме съзнателно силиконов материал за нашите биберони ultra soft и ultra air, тъй като е безопасен и инертен материал, широко използван в медицински приложения, без опасни химикали, ендокринни активни вещества (напр. бисфенол-А (BPA) и алергени.
4.9
от 5
354
Отзиви
99%
препоръчват този продукт
Qnislav
08/10/2025
България
Топ залъгалки най-добрите! Имали сме от почти всички но проблем е че трудно се намират разновидности по магазините зареждайте ги по често :)
Този отзив е направен за Pacifier SCF376/31 ultra air Nighttime
Този отзив е направен за Pacifier SCF376/31 ultra air Nighttime
VeronikaNS
08/04/2023
България
Най-добрите залъгалки за моето бебе
От всички залъгалки, които изкупихме, бебето ми хареса само на Philips Avent. Около устичката не му се зачервява както при другите залъгалки. Нощните са уникални, светят добре в тъмното и лесно се намират.
Предимства
Светят в тъмното.
Недостатъци
Няма.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Ultra air SCF376/11 Залъгалка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Ultra air SCF376/11 Залъгалка
Maia11
06/04/2022
България
Много удобни
Бебка много ги харесва, определено препоръчам, паснаха й веднага
Този отзив е направен за Ultra air SCF376/21 Залъгалка
Този отзив е направен за Ultra air SCF376/21 Залъгалка
Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г.
Потребителските тестове в САЩ през 2016 – 2017 г. показват средно приемане на биберона от 98% на текстурирания биберон на Philips Avent, използван при нашите залъгалки ultra air и ultra soft.
Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте бибероните след 4 седмици употреба.