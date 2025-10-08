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  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша
  • Позволете на кожата на бебето да диша

Philips Avent ultra airЗалъгалка

SCF376/19

4.9
| (354) Отзиви | 99% препоръчват този продукт
Позволете на кожата на бебето да диша
Успокойте бебето с комфорта на въздуха. Залъгалката Philips Avent ultra air има изключително големи отвори, за да поддържа кожата суха. Тя разполага със светещ в тъмното бутон, за да виждате, когато е тъмно. Налична е в различни цветове и дизайни.
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марка, препоръчвана от майки по цял свят1

Лесен за намиране в тъмното

Позволете на кожата на бебето да диша

  • Със светещ в тъмното бутон

  • Ортодонтски и без бисфенол-А (BPA)

  • Комплект 2 бр.

  • 0-6M

Позволява на кожата на бебето да диша

Позволява на кожата на бебето да диша

Изключително големите въздушни отвори проветряват кожата на вашето бебе, като я поддържат по-суха, докато я успокояват.

98% приемат биберона*

98% приемат биберона*

Когато попитахме родителите как техните мъничета реагират на нашите текстурирани силиконови биберони, средно 98% отговориха, че тяхното бебе приема залъгалките ultra soft и ultra air на Philips Avent.

Дълготрайно осветяване в тъмна среда

Дълготрайно осветяване в тъмна среда

Използвайте светещия в тъмното бутон на ultra air, за да намерите залъгалката на вашето бебе бързо и без да се налага да включвате осветлението.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

354

Отзиви

99%

препоръчват този продукт

08/10/2025

България

България

Топ залъгалки най-добрите! Имали сме от почти всички но проблем е че трудно се намират разновидности по магазините зареждайте ги по често :)

Този отзив е направен за Pacifier SCF376/31 ultra air Nighttime

Този отзив е направен за Pacifier SCF376/31 ultra air Nighttime

08/04/2023

България

България

Най-добрите залъгалки за моето бебе

От всички залъгалки, които изкупихме, бебето ми хареса само на Philips Avent. Около устичката не му се зачервява както при другите залъгалки. Нощните са уникални, светят добре в тъмното и лесно се намират.

Предимства

Светят в тъмното.

Недостатъци

Няма.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Ultra air SCF376/11 Залъгалка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Ultra air SCF376/11 Залъгалка

06/04/2022

България

България

Много удобни

Бебка много ги харесва, определено препоръчам, паснаха й веднага

Този отзив е направен за Ultra air SCF376/21 Залъгалка

Този отзив е направен за Ultra air SCF376/21 Залъгалка

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      1. Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г. 

      1. Потребителските тестове в САЩ през 2016 – 2017 г. показват средно приемане на биберона от 98% на текстурирания биберон на Philips Avent, използван при нашите залъгалки ultra air и ultra soft.

      2. Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте бибероните след 4 седмици употреба.