Прекратен продукт
4.9
от 5
651
Отзиви
99%
препоръчват този продукт
Miirraa
09/04/2023
България
Най-добрата марка!
Единствени за нас, най-добри!!! Ползваме ги повече от година !
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Този отзив е направен за ultra air SCF080/01 залъгалка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ultra air SCF080/01 залъгалка
mari_dd
09/04/2023
България
Страхотни
За второто си дете ползвам шишета и бибки на Авент, много по- доволна съм като качество. Дизайна е уникален и най- важното всичко е тествано и мога да се доверя на 100%
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ultra air SCF080/01 залъгалка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ultra air SCF080/01 залъгалка
Vivatta
09/04/2023
България
Чудесни
Давам на бебчето ми залъгалка само когато плаче, но сигурно имаме над 10 бр. Само с тези успява да се успокои и не ги плюе.
Предимства
Кутийка за съхранение и пренасяне
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ultra air SCF080/01 залъгалка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ultra air SCF080/01 залъгалка