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Прекратен продукт

Philips AventSCF342/23 ultra air pacifier

SCF342/23

4.9
| (651) Отзиви | 99% препоръчват този продукт
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4.9

от 5

651

Отзиви

99%

препоръчват този продукт

09/04/2023

България

България

Най-добрата марка!

Единствени за нас, най-добри!!! Ползваме ги повече от година !

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ultra air SCF080/01 залъгалка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ultra air SCF080/01 залъгалка

09/04/2023

България

България

Страхотни

За второто си дете ползвам шишета и бибки на Авент, много по- доволна съм като качество. Дизайна е уникален и най- важното всичко е тествано и мога да се доверя на 100%

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ultra air SCF080/01 залъгалка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ultra air SCF080/01 залъгалка

09/04/2023

България

България

Чудесни

Давам на бебчето ми залъгалка само когато плаче, но сигурно имаме над 10 бр. Само с тези успява да се успокои и не ги плюе.

Предимства

Кутийка за съхранение и пренасяне

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ultra air SCF080/01 залъгалка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ultra air SCF080/01 залъгалка

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