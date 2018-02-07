Прекратен продукт
Шокиращи ритми, блестящи светлини
Подгответе се за инвазия на ритмите! Philips ShoqBox SB300 издава експлозивни, пулсиращи баси през два басови излъчвателя. Вдигнете нивото на енергията със светлини, които пулсират с ритъма. Здрава, удароустойчива и водоустойчива – пренесете купона където и да сте.
Bluetooth®
Водоустойчива, удароустойчива
Светлини в няколко цвята
Слушайте музика с мощен звук – навсякъде и по всяко време. Вградената акумулаторна батерия ви позволява да се наслаждавате на любимата си музика без плетеницата от захранващи кабели и без неудобството да търсите електрически контакт. Слушате прекрасна музика, сега със свободата на пълната преносимост.
Внесете светлина и усетете мощта на ударните ритми и блестящите светлини. Няколко различни цвята пулсират в ритъма на музиката, оживявайки я, като добавят допълнително измерение към партито. Или вместо това танцувайте в тъмното – едно натискане на копчето и светлините са изгасени.
С вградения микрофон този високоговорител може да работи и като високоговорител за вашия телефон. Когато ви позвънят, музиката се поставя на пауза и можете да говорите през високоговорителя. Проведете бизнес разговор. Или позвънете на приятел по време на партито. И в двата случая резултатът е идеален.
4.9
от 5
9
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Chuk
07/02/2018
България
Много добра колонка
Много добра колонка, атрактивна, мощен звук, но малко след
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ShoqBox SB300B безжична портативна тонколона
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ShoqBox SB300B безжична портативна тонколона
Lord89
21/06/2019
Україна
Супер колонка
Не смотря на свой маленький размер колонка играет очень громко,занимает не много места,заряда хватало на 10 часов музыки.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ShoqBox SB300B Бездротовий портативний гучномовець
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ShoqBox SB300B Бездротовий портативний гучномовець
Tinkoff
02/04/2019
Україна
Відмінна річ!
Не зважаючи на маленькі розміри видає чудовий звук! Зарядки вистачає надовго, особливо якщо не використовувати світлові ефекти. Зручна форма. Пристроєм цілком задоволений
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ShoqBox SB300B Бездротовий портативний гучномовець
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ShoqBox SB300B Бездротовий портативний гучномовець