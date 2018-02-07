ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Детайлна снимка на продукта
  • Детайлна снимка на продукта
  • Детайлна снимка на продукта
  • Детайлна снимка на продукта
  • Основно изображение
  • Детайлна снимка на продукта
  • Детайлна снимка на продукта
  • Детайлна снимка на продукта
  • Детайлна снимка на продукта
  • Основно изображение

Прекратен продукт

ShoqBoxбезжична портативна тонколона

SB300B/00

4.9

| (9) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Шокиращи ритми, блестящи светлини

Подгответе се за инвазия на ритмите! Philips ShoqBox SB300 издава експлозивни, пулсиращи баси през два басови излъчвателя. Вдигнете нивото на енергията със светлини, които пулсират с ритъма. Здрава, удароустойчива и водоустойчива – пренесете купона където и да сте.

Виж всички предимства

Шокиращи ритми, блестящи светлини

  • Bluetooth®

  • Водоустойчива, удароустойчива

  • Светлини в няколко цвята

Вградена акумулаторна батерия, която поддържа тонуса на партито

Слушайте музика с мощен звук – навсякъде и по всяко време. Вградената акумулаторна батерия ви позволява да се наслаждавате на любимата си музика без плетеницата от захранващи кабели и без неудобството да търсите електрически контакт. Слушате прекрасна музика, сега със свободата на пълната преносимост.

Осветете помощението! Светлини в няколко цвята блестят в едно с ритъма

Осветете помощението! Светлини в няколко цвята блестят в едно с ритъма

Внесете светлина и усетете мощта на ударните ритми и блестящите светлини. Няколко различни цвята пулсират в ритъма на музиката, оживявайки я, като добавят допълнително измерение към партито. Или вместо това танцувайте в тъмното – едно натискане на копчето и светлините са изгасени.

Вграден микрофон за разговори със свободни ръце

С вградения микрофон този високоговорител може да работи и като високоговорител за вашия телефон. Когато ви позвънят, музиката се поставя на пауза и можете да говорите през високоговорителя. Проведете бизнес разговор. Или позвънете на приятел по време на партито. И в двата случая резултатът е идеален.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

4.9

от 5

9

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

07/02/2018

България

България

Много добра колонка

Много добра колонка, атрактивна, мощен звук, но малко след

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ShoqBox SB300B безжична портативна тонколона

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ShoqBox SB300B безжична портативна тонколона

21/06/2019

Україна

Україна

Супер колонка

Не смотря на свой маленький размер колонка играет очень громко,занимает не много места,заряда хватало на 10 часов музыки.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ShoqBox SB300B Бездротовий портативний гучномовець

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ShoqBox SB300B Бездротовий портативний гучномовець

02/04/2019

Україна

Україна

Відмінна річ!

Не зважаючи на маленькі розміри видає чудовий звук! Зарядки вистачає надовго, особливо якщо не використовувати світлові ефекти. Зручна форма. Пристроєм цілком задоволений

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ShoqBox SB300B Бездротовий портативний гучномовець

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ShoqBox SB300B Бездротовий портативний гучномовець

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!