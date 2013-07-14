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Прекратен продукт

Heritage AudioКомпонентна Hi-Fi система

MCM906/12

3.5

| (2) Отзиви

Завладяващ звук

Потопете се в звук с качество за меломани с компонентната Hi-Fi система Philips с копринена куполна пищялка. В допълнение, елегантните дървени високоговорители и тялото от алуминий подобряват качеството на звука, като осигуряват прецизност и контрол.

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Насладете се на топлия Hi-Fi звук

Завладяващ звук

  • Hi-Fi тонколона

  • Копринена куполна пищялка

  • 150 W

Допълнително усилване на басите и високите

В звуковия спектър, високите и ниските честоти се чуват по-слабо от човешкото ухо - особено при ниска сила на звука. Чрез активиране на функцията "Loudness" басите и високите ще бъдат усилени, така че да можете да вкусите едно по-балансирано общо звуково възприятие.

Регулиране на високите и басите за настройка на високи и ниски

Регулирането на високите и ниски честоти са функции на еквалайзера, които управляват нивата на високите и ниски честоти на вашето аудио. Регулират се отделно усилването на високите тонове в музиката и нивото на усилване на ниските тонове. Като използва бутоните за движение нагоре и надолу, потребителят може удобно да наблегне повече или по-малко на ниските и високи тонове, или да ги остави равни, за да възпроизведе музиката според оригиналните настройки на записа.Регулирането на високите и ниски честоти ви дава възможност да слушате музиката си както желаете.

Първокласни Hi-Fi тонколони за безупречно чист и естествен звук

Първокласни Hi-Fi тонколони за безупречно чист и естествен звук

С вградените Hi-Fi тонколони можете да слушате звук с най-високо качество, какъвто обикновено се очаква само от първокласните системи за меломани. Аналоговата технология на тонколоните дава звук, който е по-приятен за нашия нелинеен слух. Звукът от обла тонколона е с малки изкривявания и е винаги предпочитан заради ясното и детайлно, топло и реалистично качество.

Технически данни

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Отзиви

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3.5

от 5

2

Отзиви

4
3
1

14/07/2013

Polska

Polska

Zestaw ok

Fajny zestaw stereo hi-fi. Fajny zestaw stereo hi-fi. Fajny zestaw stereo hi-fi.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi

20/09/2015

Polska

Polska

Потвърден купувач

ładny z okrojonymi fuknkcjami

może i ma możliwości ale tylko możliwości, obsługa wymaga ciągłych rejestracji wizyt nie wiadomo gdzie, nieprzyjazny w żaden sposób dla użytkownika

Този отзив е направен за Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi

Този отзив е направен за Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi

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