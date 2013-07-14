Прекратен продукт
MCM906/12
Завладяващ звук
Потопете се в звук с качество за меломани с компонентната Hi-Fi система Philips с копринена куполна пищялка. В допълнение, елегантните дървени високоговорители и тялото от алуминий подобряват качеството на звука, като осигуряват прецизност и контрол.
Hi-Fi тонколона
Копринена куполна пищялка
150 W
В звуковия спектър, високите и ниските честоти се чуват по-слабо от човешкото ухо - особено при ниска сила на звука. Чрез активиране на функцията "Loudness" басите и високите ще бъдат усилени, така че да можете да вкусите едно по-балансирано общо звуково възприятие.
Регулирането на високите и ниски честоти са функции на еквалайзера, които управляват нивата на високите и ниски честоти на вашето аудио. Регулират се отделно усилването на високите тонове в музиката и нивото на усилване на ниските тонове. Като използва бутоните за движение нагоре и надолу, потребителят може удобно да наблегне повече или по-малко на ниските и високи тонове, или да ги остави равни, за да възпроизведе музиката според оригиналните настройки на записа.Регулирането на високите и ниски честоти ви дава възможност да слушате музиката си както желаете.
С вградените Hi-Fi тонколони можете да слушате звук с най-високо качество, какъвто обикновено се очаква само от първокласните системи за меломани. Аналоговата технология на тонколоните дава звук, който е по-приятен за нашия нелинеен слух. Звукът от обла тонколона е с малки изкривявания и е винаги предпочитан заради ясното и детайлно, топло и реалистично качество.
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3.5
от 5
2
Отзиви
jk123456
14/07/2013
Polska
Zestaw ok
Fajny zestaw stereo hi-fi. Fajny zestaw stereo hi-fi. Fajny zestaw stereo hi-fi.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi
Swavek
20/09/2015
Polska
Потвърден купувач
ładny z okrojonymi fuknkcjami
może i ma możliwości ale tylko możliwości, obsługa wymaga ciągłych rejestracji wizyt nie wiadomo gdzie, nieprzyjazny w żaden sposób dla użytkownika
Този отзив е направен за Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi
Този отзив е направен за Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi