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Прекратен продукт

Класическа микро Hi-Fi система

MCM761/12

Завладяващ звук

Добрият звук е ваш с класическата микро Hi-Fi система Philips. Извличайте музиката си директно в MP3, като използвате USB Direct. Не е необходим компютър. Високоговорители с елегантен дизайн и дървено покритие за класически вид, който винаги ще излъчва стил.

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Наслаждавайте се на музика с висока вярност

Завладяващ звук

  • Лентов говорител за високи честоти

  • 150 W

Регулиране на високите и басите за настройка на високи и ниски

Регулирането на високите и ниски честоти са функции на еквалайзера, които управляват нивата на високите и ниски честоти на вашето аудио. Регулират се отделно усилването на високите тонове в музиката и нивото на усилване на ниските тонове. Като използва бутоните за движение нагоре и надолу, потребителят може удобно да наблегне повече или по-малко на ниските и високи тонове, или да ги остави равни, за да възпроизведе музиката според оригиналните настройки на записа.Регулирането на високите и ниски честоти ви дава възможност да слушате музиката си както желаете.

Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативните си USB устройства

Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативните си USB устройства

Просто включете вашето устройство към USB порта на вашата Hi-Fi система Philips. Цифровата музика ще бъде възпроизведена направо от устройството. Сега можете да споделяте любимите си моменти със семейство и приятели.

Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

Технологията на аудио компресиране позволява големите цифрови музикални файлове да се намалят до 10 пъти по размер, без да има значително влошаване на аудио качеството им. MP3 и WMA са два от форматите на компресиране, които ви позволяват да се радвате на цял един свят от цифрова музика на своя Philips плейър. Изтегляйте MP3 или WMA песни от упълномощени музикални сайтове в Интернет или създайте свои собствени MP3 или WMA музикални файлове, като ги извлечете от своите аудио компактдискове и ги прехвърлите на своя плейър.

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