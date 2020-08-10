Прекратен продукт
Богат звук от компактни размери
Специално проектирана за тези, които истински ценят последните достижения в технологията и стила, Philips MCM710 излъчва финес и качество. Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативния си плейър с възпроизвеждане през USB Direct.
Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD
USB Direct
Много от будилниците включват най-различни възможности за аларма. Това радио с часовник Philips ви буди с радио или с традиционен звънец. Таймерът за заспиване ви позволява да програмирате времетраенето за музиката да съвпадне с времето, което обикновено ви трябва, за да заспите. Какъвто и будилник да ви трябва - дали утринен звънец, който издава постоянен тон, или любимата ви музика, докато заспивате - всичко това го има в това радио с часовник.
Просто трябва да настроите на станцията, която искате да зададете, и да натиснете и задържите бутона за настройка, за да се запамети честотата. С настроените станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да включите своята любима станция, без да е необходимо да нагласяте ръчно честотата всеки път.
5.0
от 5
2
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
metsur
10/08/2020
Eesti
Hea toode
Toode MCM 710/12 soetatud 2008 a ja töötab tänaseni (august 2020a) väga hästi, väikese gabariidi juures väga hea ja liikuv heli. Hea heli jaoks raadios vajab antenni, Tartus kasutasin lausa väliantenni, Tallinnas siseantenn. Aasta tagasi lakkas töötamast kaugjuhtimispult, reomnt ei aidanud. Uut pole kusagilt tellida, hallo Philips aita!
Предимства
Kompaktne, hea heli, töökindel
Недостатъци
Kaugjuhtimispulti peaks olema võimalik juurde tellida ka 10 a pärast.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem
Дата на използване 2018-08-10
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem
Дата на използване 2018-08-10
Arno50
16/12/2018
Eesti
Hea kvaliteedi ja heliga seade.
Väga hea ja töökindel seade, tänaseks töötanud 9 aastat. Oma kompaktsuse kohta hea heli kvaliteediga. Soovitatav kasutada antenni. Peale 9 a lakkas töötamast kaugjuhtimispult (asi pole patareis)
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem