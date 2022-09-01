ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Снимка на продукта отпред
  • Детайлна снимка на продукта
  • Детайлна снимка на продукта
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Основно изображение
  • Снимка на продукта отпред
  • Детайлна снимка на продукта
  • Детайлна снимка на продукта
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Основно изображение

Прекратен продукт

HarmonyКомпонентна микро Hi-Fi система

MCM7000/12

5

| (2) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Наслаждавайте се на музика с висока вярност

Чудесен звук от CD дискове, MP3 Link и USB Direct с Philips MCM7000/12. Hi-Fi куполните високоговорители ви дават детайлен и естествен звук, а регулирането на високите и ниските честоти ви позволява да регулирате тоновете. Добавете към това първокласния вид, благодарение на корпуса от алуминий.

Виж всички предимства

Завладяващ звук

Наслаждавайте се на музика с висока вярност

  • Hi-Fi куполен говор. за високи честоти

  • CD, USB, FM

  • 60 W, 4 Hi-Fi мембрани

USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика

USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика

С режима USB Direct просто включвате вашето USB устройство в USB порта на устройството Philips и то започва да възпроизвежда директно цифровата музика от USB устройството.

обща изходна мощност 60 W RMS

обща изходна мощност 60 W RMS

RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Усилвателите биват ограничавани предимно от електрическата енергия, която са способни да усилват, а високоговорителите - от електрическата енергия, която са способни да превръщат в акустична, без да изкривяват аудиосигнала. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.

Hi-Fi куполен високоговорител за високи честоти за детайлен и естествен звук

Hi-Fi куполният високоговорител за високи честоти възпроизвежда ясни високи и средни честоти, увеличаващи общата чистота на звука от тонколоните. Той дава хармонична смес от неизкривен и непроменен широколентов звук и предоставя детайлна яснота на вокалите, чистота на инструментите и естествен тон, като по този начин балансира общото звучене, когато е в съчетание с набор басови високоговорители.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

5.0

от 5

2

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

01/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Продуктът е чудесен

защото няма недостатъци. Чудесен звук .Лесен за работа

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Harmony MCM7000 Компонентна микро Hi-Fi система

Дата на използване 2020-09-01

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Harmony MCM7000 Компонентна микро Hi-Fi система

Дата на използване 2020-09-01

04/09/2020

Magyarország

Magyarország

A mindenes

Ez a termék kategóriáját felülmúló hangminőséggel rendelkezik. Viszonylag magas ára ellenére is megérte. A bluetooth hiányzik belőle, de azt egy külső adapterrel lehet pótolni. Teljesítménye nem nagy, viszont a hangminőség első osztályú!

Предимства

Kiváló hangminőség, USB, CD, Külső AUX, Rádi, és Távirányító.

Недостатъци

Bluetooth nincs beépítve

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Harmony MCM7000 Komponens mikro Hi-Fi rendszer

Дата на използване 2018-09-04

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Harmony MCM7000 Komponens mikro Hi-Fi rendszer

Дата на използване 2018-09-04

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!