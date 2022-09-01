Прекратен продукт
Наслаждавайте се на музика с висока вярност
Чудесен звук от CD дискове, MP3 Link и USB Direct с Philips MCM7000/12. Hi-Fi куполните високоговорители ви дават детайлен и естествен звук, а регулирането на високите и ниските честоти ви позволява да регулирате тоновете. Добавете към това първокласния вид, благодарение на корпуса от алуминий.
Hi-Fi куполен говор. за високи честоти
CD, USB, FM
60 W, 4 Hi-Fi мембрани
С режима USB Direct просто включвате вашето USB устройство в USB порта на устройството Philips и то започва да възпроизвежда директно цифровата музика от USB устройството.
RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Усилвателите биват ограничавани предимно от електрическата енергия, която са способни да усилват, а високоговорителите - от електрическата енергия, която са способни да превръщат в акустична, без да изкривяват аудиосигнала. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.
Hi-Fi куполният високоговорител за високи честоти възпроизвежда ясни високи и средни честоти, увеличаващи общата чистота на звука от тонколоните. Той дава хармонична смес от неизкривен и непроменен широколентов звук и предоставя детайлна яснота на вокалите, чистота на инструментите и естествен тон, като по този начин балансира общото звучене, когато е в съчетание с набор басови високоговорители.
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5.0
от 5
2
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Ushko
01/09/2022
България
Потвърден купувач
Продуктът е чудесен
защото няма недостатъци. Чудесен звук .Лесен за работа
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Harmony MCM7000 Компонентна микро Hi-Fi система
Дата на използване 2020-09-01
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Harmony MCM7000 Компонентна микро Hi-Fi система
Дата на използване 2020-09-01
Tomi12345
04/09/2020
Magyarország
A mindenes
Ez a termék kategóriáját felülmúló hangminőséggel rendelkezik. Viszonylag magas ára ellenére is megérte. A bluetooth hiányzik belőle, de azt egy külső adapterrel lehet pótolni. Teljesítménye nem nagy, viszont a hangminőség első osztályú!
Предимства
Kiváló hangminőség, USB, CD, Külső AUX, Rádi, és Távirányító.
Недостатъци
Bluetooth nincs beépítve
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Harmony MCM7000 Komponens mikro Hi-Fi rendszer
Дата на използване 2018-09-04
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Harmony MCM7000 Komponens mikro Hi-Fi rendszer
Дата на използване 2018-09-04