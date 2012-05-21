Прекратен продукт
Богат и мощен звук
Модната музикална микросистема Philips MCM3000/12 задава темпото с детайлен звук, наситен с мощни баси - благодарение на технологията wOOx. Свържете чрез USB Direct, за да слушате или възпроизвеждате от CD и MP3-CD, и се наслаждавайте на богатия звук.
100 W
Много от будилниците включват най-различни възможности за аларма. Това радио с часовник Philips ви буди с радио или с традиционен звънец. Таймерът за заспиване ви позволява да програмирате времетраенето за музиката да съвпадне с времето, което обикновено ви трябва, за да заспите. Какъвто и будилник да ви трябва - дали утринен звънец, който издава постоянен тон, или любимата ви музика, докато заспивате - всичко това го има в това радио с часовник.
Куполните високоговорители за високи честоти възпроизвеждат ясни високи и средни честоти, увеличаващи общата чистота на звука от тонколоните. Те дават хармонична смес от неизкривен и непроменен широколентов звук и предоставят детайлна чистота на вокалите и ясен звук от инструментите, като по този начин балансират общото звучене, когато бъдат съчетани с набор басови високоговорители.
Технологията wOOx е революционна концепция за високоговорители, която ви позволява да чувате и усещате истински дълбоки баси, по-богати от тези на всяка друга аудио система. Специалните мембрани на високоговорителите работят в хармония с wOOx бас излъчвателя, а прецизното съгласуване на главната мембрана и тази за високи честоти осигурява плавни преходи от ниски към средни и високи честоти. Двойното окачване и изцяло симетричната конструкция тип "сандвич" осигуряват ниски и прецизни баси без забележими изкривявания. wOOx пресъздава изключително дълбоки и динамични баси, като използва пълния обем на кутията на високоговорителите за истинско усилване на въздействието на музиката.
Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност
3.5
от 5
2
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
DarekK
21/05/2012
Polska
Dobra, tania mikrowieża
Nie jest to wieża idealna, ale dość ładnie wygląda, jest mała i brzmi przyjemnie. Jeżeli nie jesteś audiofilem i potrzebujesz tylko prostej wieży do radia i cd - polecam!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCM3000 Mikrowieża
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCM3000 Mikrowieża
chin
01/09/2013
Česká republika
Dobrý průměr
Hned u nového výrobku byla vadná CD mechanika.U výrobku PHILIPS jsem měl tento problém již několikrát.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCM3000 Hudební mikrosystém
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCM3000 Hudební mikrosystém