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Прекратен продукт

Микро музикална система

MCM3000/12

3.5

| (2) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Богат и мощен звук

Модната музикална микросистема Philips MCM3000/12 задава темпото с детайлен звук, наситен с мощни баси - благодарение на технологията wOOx. Свържете чрез USB Direct, за да слушате или възпроизвеждате от CD и MP3-CD, и се наслаждавайте на богатия звук.

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Завладяващ звук

Богат и мощен звук

  • 100 W

Таймер с функции за събуждане и заспиване

Таймер с функции за събуждане и заспиване

Много от будилниците включват най-различни възможности за аларма. Това радио с часовник Philips ви буди с радио или с традиционен звънец. Таймерът за заспиване ви позволява да програмирате времетраенето за музиката да съвпадне с времето, което обикновено ви трябва, за да заспите. Какъвто и будилник да ви трябва - дали утринен звънец, който издава постоянен тон, или любимата ви музика, докато заспивате - всичко това го има в това радио с часовник.

Куполна пищялка за детайлен и естествен звук

Куполните високоговорители за високи честоти възпроизвеждат ясни високи и средни честоти, увеличаващи общата чистота на звука от тонколоните. Те дават хармонична смес от неизкривен и непроменен широколентов звук и предоставят детайлна чистота на вокалите и ясен звук от инструментите, като по този начин балансират общото звучене, когато бъдат съчетани с набор басови високоговорители.

Технология wOOx™ за високоговорители за дълбоки и мощни баси

Технологията wOOx е революционна концепция за високоговорители, която ви позволява да чувате и усещате истински дълбоки баси, по-богати от тези на всяка друга аудио система. Специалните мембрани на високоговорителите работят в хармония с wOOx бас излъчвателя, а прецизното съгласуване на главната мембрана и тази за високи честоти осигурява плавни преходи от ниски към средни и високи честоти. Двойното окачване и изцяло симетричната конструкция тип "сандвич" осигуряват ниски и прецизни баси без забележими изкривявания. wOOx пресъздава изключително дълбоки и динамични баси, като използва пълния обем на кутията на високоговорителите за истинско усилване на въздействието на музиката.

Технически данни

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Отзиви

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3.5

от 5

2

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

5
2
1

21/05/2012

Polska

Polska

Dobra, tania mikrowieża

Nie jest to wieża idealna, ale dość ładnie wygląda, jest mała i brzmi przyjemnie. Jeżeli nie jesteś audiofilem i potrzebujesz tylko prostej wieży do radia i cd - polecam!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за MCM3000 Mikrowieża

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за MCM3000 Mikrowieża

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

Dobrý průměr

Hned u nového výrobku byla vadná CD mechanika.U výrobku PHILIPS jsem měl tento problém již několikrát.

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Този отзив е направен за MCM3000 Hudební mikrosystém

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за MCM3000 Hudební mikrosystém

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