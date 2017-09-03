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Прекратен продукт

Микро музикална система

MCM2350/12

4.7

| (11) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Придайте мощ на мелодиите си

Слушайте любимите си мелодии на преносимия си музикален плейър с USB Direct и аудио вход, MP3-CD и CD-R/RW с тази микро система Philips. Максималната изходна мощност от 70 W и басрефлексните високоговорители се обединяват за мощен звук и драматични баси.

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Придайте мощ на мелодиите си

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 70 W

Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика

Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Балансиран, Чист, Мощен, Топъл и Ясен, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквалайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избрания от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

USB Direct за лесно възпроизвеждане на MP3 музика

USB Direct за лесно възпроизвеждане на MP3 музика

Благодарение на пълната способност за обмен на файлове можете лесно да се възползвате от удобството и забавлението да имате достъп до повече цифрова музика чрез вградения USB Direct.

Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW

Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW

MP3 означава "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3")". MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки без това да влоши радикално аудио качеството им. MP3 се превърна в стандартен формат за аудио компресия, използван в Интернет, който позволява бърз и лесен трансфер на аудио файлове.

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

11

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

03/09/2017

България

България

Добър звук за цената

Приятна уредба за домашно ползване, добър звук, лесна за употреба!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за MCM2350 Микро музикална система

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за MCM2350 Микро музикална система

20/01/2019

Magyarország

Magyarország

Ár-érték arányban tökéletesen el van találva.

Pici a bors, de erős, talán ez a legjobb jellemzője ennek a kicsi zenedoboznak. Óriási hangzás, kiváló zenei teljesítmény, könnyű kezelhetőség.

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Този отзив е направен за MCM2350 Mikro zenei rendszer

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Този отзив е направен за MCM2350 Mikro zenei rendszer

18/01/2019

Magyarország

Magyarország

Örülök, hogy megvettem

Nagyon szép tiszta a hangja, a rádiót és CD lejátszót használom, az USB-vel még nem próbáltam.A távirányító kézbeillő, praktikus. Egyszerű a beüzemelés, a használat.A hangfalak teljesítménye bőven elég az egész lakáshoz / 70 nm/. Külseje is nagyon elegáns.Jó az ára.

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Този отзив е направен за MCM2350 Mikro zenei rendszer

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за MCM2350 Mikro zenei rendszer

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