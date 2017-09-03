Прекратен продукт
Придайте мощ на мелодиите си
Слушайте любимите си мелодии на преносимия си музикален плейър с USB Direct и аудио вход, MP3-CD и CD-R/RW с тази микро система Philips. Максималната изходна мощност от 70 W и басрефлексните високоговорители се обединяват за мощен звук и драматични баси.
CD, MP3-CD, USB, FM
70 W
Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Балансиран, Чист, Мощен, Топъл и Ясен, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквалайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избрания от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.
Благодарение на пълната способност за обмен на файлове можете лесно да се възползвате от удобството и забавлението да имате достъп до повече цифрова музика чрез вградения USB Direct.
MP3 означава "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3")". MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки без това да влоши радикално аудио качеството им. MP3 се превърна в стандартен формат за аудио компресия, използван в Интернет, който позволява бърз и лесен трансфер на аудио файлове.
4.7
от 5
11
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
KolioK
03/09/2017
България
Добър звук за цената
Приятна уредба за домашно ползване, добър звук, лесна за употреба!
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Този отзив е направен за MCM2350 Микро музикална система
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCM2350 Микро музикална система
Ferrozoli
20/01/2019
Magyarország
Ár-érték arányban tökéletesen el van találva.
Pici a bors, de erős, talán ez a legjobb jellemzője ennek a kicsi zenedoboznak. Óriási hangzás, kiváló zenei teljesítmény, könnyű kezelhetőség.
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Този отзив е направен за MCM2350 Mikro zenei rendszer
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCM2350 Mikro zenei rendszer
Merk
18/01/2019
Magyarország
Örülök, hogy megvettem
Nagyon szép tiszta a hangja, a rádiót és CD lejátszót használom, az USB-vel még nem próbáltam.A távirányító kézbeillő, praktikus. Egyszerű a beüzemelés, a használat.A hangfalak teljesítménye bőven elég az egész lakáshoz / 70 nm/. Külseje is nagyon elegáns.Jó az ára.
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Този отзив е направен за MCM2350 Mikro zenei rendszer
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCM2350 Mikro zenei rendszer