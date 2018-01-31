Прекратен продукт
MCM1350/12
Придайте мощ на мелодиите си
Слушайте всичките си любими записи на преносимия музикален плейър с USB Direct и аудио вход. Тази микро музикална система Philips също възпроизвежда MP3-CD и CD-R/RW. Максималната изходна мощност от 30 RMS и басрефлексните високоговорители осигуряват въздействащ звук и мощни баси.
CD, MP3-CD, USB, FM
30 W
Моторизирана предна вратичка украсява още повече без друго елегантния дизайн на тази система. Стилният, но функционален корпус на вратичката се плъзга нагоре и надолу вертикално с гладко движение при докосване на бутон - винаги когато ви се прииска да смените музикалната си селекция. Просто се отпуснете се и се наслаждавайте на динамичния звук, докато гледате въртенето на диска през прозрачното прозорче.
Благодарение на пълната способност за обмен на файлове можете лесно да се възползвате от удобството и забавлението да имате достъп до повече цифрова музика чрез вградения USB Direct.
Аудио входът позволява директно възпроизвеждане на аудио съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието да слушате любимата си музика с превъзходно качество на звука от аудио системата, Аудио входът е и изключително удобен, защото всичко, което трябва да направите, е да включите портативния си MP3 плейър в аудио системата.
4.2
от 5
5
Отзиви
regents
31/01/2018
България
системата има отлични характеристики
Стилна музикална система, с уникален дизайн и повече от перфектен звук, за размерите и цената си. Горещо препоръчвам!
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Този отзив е направен за MCM1350 Микро музикална система
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCM1350 Микро музикална система
greg656565
21/06/2021
Україна
Компактный муз. центр
Малые габариты, чистый мощный звук для спальни,функция " будильник " просто супер.
Предимства
Будильник, доступная цена.
Недостатъци
Не нашел.
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Този отзив е направен за MCM1350 Музична мікросистема
Дата на използване 2019-06-21
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCM1350 Музична мікросистема
Дата на използване 2019-06-21
Sherlock
15/01/2016
Polska
Super sprzęcik
Bardzo fajny i prosty w obsłudze sprzęt, wykonany z dobrej jakości materiałów, ma wszystko co trzeba i nie jest plastykowym brzęczydłem. Drewniane kolumienki z kanałem basów, obudowa wierzy metalowa, jakość odtwarzanej muzyki naprawdę super, a jest to tylko mikrowierza. Tuner radiowy może wyszukać i sam zapisać 20 stacji. Nie ma szumów. Kupowałem przez Internet trochę w ciemno i muszę powiedzieć, że naprawdę jestem pod wrażeniem.
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Този отзив е направен за MCM1350 Mikrowieża
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCM1350 Mikrowieża