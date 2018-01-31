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Прекратен продукт

Микро музикална система

MCM1350/12

4.2

| (5) Отзиви

Придайте мощ на мелодиите си

Слушайте всичките си любими записи на преносимия музикален плейър с USB Direct и аудио вход. Тази микро музикална система Philips също възпроизвежда MP3-CD и CD-R/RW. Максималната изходна мощност от 30 RMS и басрефлексните високоговорители осигуряват въздействащ звук и мощни баси.

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Завладяващ звук

Придайте мощ на мелодиите си

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 30 W

Моторизирано зареждане на CD за удобен достъп

Моторизирана предна вратичка украсява още повече без друго елегантния дизайн на тази система. Стилният, но функционален корпус на вратичката се плъзга нагоре и надолу вертикално с гладко движение при докосване на бутон - винаги когато ви се прииска да смените музикалната си селекция. Просто се отпуснете се и се наслаждавайте на динамичния звук, докато гледате въртенето на диска през прозрачното прозорче.

USB Direct за лесно възпроизвеждане на MP3 музика

USB Direct за лесно възпроизвеждане на MP3 музика

Благодарение на пълната способност за обмен на файлове можете лесно да се възползвате от удобството и забавлението да имате достъп до повече цифрова музика чрез вградения USB Direct.

Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства

Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства

Аудио входът позволява директно възпроизвеждане на аудио съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието да слушате любимата си музика с превъзходно качество на звука от аудио системата, Аудио входът е и изключително удобен, защото всичко, което трябва да направите, е да включите портативния си MP3 плейър в аудио системата.

Технически данни

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Отзиви

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4.2

от 5

5

Отзиви

4
2
1

31/01/2018

България

България

системата има отлични характеристики

Стилна музикална система, с уникален дизайн и повече от перфектен звук, за размерите и цената си. Горещо препоръчвам!

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Този отзив е направен за MCM1350 Микро музикална система

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за MCM1350 Микро музикална система

21/06/2021

Україна

Україна

Компактный муз. центр

Малые габариты, чистый мощный звук для спальни,функция " будильник " просто супер.

Предимства

Будильник, доступная цена.

Недостатъци

Не нашел.

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Този отзив е направен за MCM1350 Музична мікросистема

Дата на използване 2019-06-21

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за MCM1350 Музична мікросистема

Дата на използване 2019-06-21

15/01/2016

Polska

Polska

Super sprzęcik

Bardzo fajny i prosty w obsłudze sprzęt, wykonany z dobrej jakości materiałów, ma wszystko co trzeba i nie jest plastykowym brzęczydłem. Drewniane kolumienki z kanałem basów, obudowa wierzy metalowa, jakość odtwarzanej muzyki naprawdę super, a jest to tylko mikrowierza. Tuner radiowy może wyszukać i sam zapisać 20 stacji. Nie ma szumów. Kupowałem przez Internet trochę w ciemno i muszę powiedzieć, że naprawdę jestem pod wrażeniem.

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Този отзив е направен за MCM1350 Mikrowieża

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за MCM1350 Mikrowieża

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