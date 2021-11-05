Прекратен продукт
LUM11362U3021X2
11362U3021
11362U3021X2
Тип крушка: H11
До 100% повече яркост
6000 K студена бяла светлина
2 години гаранция
Брой лампи: 2
Надградете фаровете на автомобила си с LED крушки Philips Ultinon Pro3021 за съвременен външен вид със студена бяла светлина. С мощни LED чипове с цветна температура от 6000 келвина тези превъзходни крушки са проектирани за максимален комфорт при шофиране. Забелязвайте препятствията по-бързо и шофирайте с по-голяма увереност, без да заслепявате другите участници в движението. Осигурете си едновременно производителност и стил с нашите LED крушки Philips Ultinon Pro3021.
Подходящата LED светлина е качествена светлина, която издържа по-дълго. Крушките Philips Ultinon Pro3021 разполагат с издръжлив дизайн с високопроизводителна система за охлаждане, която отклонява топлината от критичните компоненти на крушката. Те предлагат до 2000 часа експлоатационен живот, което може да бъде четири пъти по-дълго от халогенните крушки, които заместват***.
Оптимизираният размер на LED крушката е от ключово значение, защото някои оптики могат да бъдат много малки. Докато други решения за LED модернизация на пазара могат да имат външна драйверна кутия, нашите LED Philips Ultinon Pro3021 предлагат интегрирана драйверна кутия, което прави монтажа по-бърз и безпроблемен. Компактният дизайн пасва на по-широка гама модели автомобили и може лесно да бъде монтиран от специалист. Направете промяната, от която се нуждаете! Следвайте указанията за инструкции стъпка по стъпка тук**** и индикативния списък за съвместимост тук*****.
4.3
от 5
31
Отзиви
Philologist
05/11/2021
Україна
Хороша лампа!
Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.
Предимства
рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень
Недостатъци
трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Vadym9994
11/04/2019
Україна
Найкращі лампи за таку ціну
Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості
Віталій
27/12/2017
Україна
Більше світла
Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар
В сравнение с минималния законен стандарт за халогенни крушки
Единствено вие носите отговорността да гарантирате, че използването на модернизираните LED светлини отговаря на приложимите законови изисквания. Крушките не са разрешени за използване по обществените пътища
Посетете Philips.com/AutomotiveSupport за подробности
Предлагат се на Philips.com/LEDcompatibility-check
Посетете Philips.com/LED-bulbs