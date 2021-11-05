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  • Осветете пътя напред с LED светлина
  • Осветете пътя напред с LED светлина
  • Осветете пътя напред с LED светлина
  • Осветете пътя напред с LED светлина
  • Осветете пътя напред с LED светлина
  • Осветете пътя напред с LED светлина
  • Осветете пътя напред с LED светлина
  • Осветете пътя напред с LED светлина
  • Осветете пътя напред с LED светлина

Прекратен продукт

Ultinon Pro3021Стилна LED светлина

LUM11362U3021X2

11362U3021

11362U3021X2

4.3
| (31) Отзиви
Осветете пътя напред с LED светлина
LED крушките на Philips за фарове** са проектирани да осигуряват изключителна стойност, удобно осветяване и надеждна работа. Създадени за дълъг живот и лесен монтаж, тези крушки са перфектното надстройване от халогени към LED технология.
Виж всички предимства

Стилно LED осветление, което е лесно за монтиране

Осветете пътя напред с LED светлина

  • Тип крушка: H11

  • До 100% повече яркост

  • 6000 K студена бяла светлина

  • 2 години гаранция

  • Брой лампи: 2

Качествена, студена бяла светлина

Надградете фаровете на автомобила си с LED крушки Philips Ultinon Pro3021 за съвременен външен вид със студена бяла светлина. С мощни LED чипове с цветна температура от 6000 келвина тези превъзходни крушки са проектирани за максимален комфорт при шофиране. Забелязвайте препятствията по-бързо и шофирайте с по-голяма увереност, без да заслепявате другите участници в движението. Осигурете си едновременно производителност и стил с нашите LED крушки Philips Ultinon Pro3021.

Крушки с дълъг експлоатационен живот

Подходящата LED светлина е качествена светлина, която издържа по-дълго. Крушките Philips Ultinon Pro3021 разполагат с издръжлив дизайн с високопроизводителна система за охлаждане, която отклонява топлината от критичните компоненти на крушката. Те предлагат до 2000 часа експлоатационен живот, което може да бъде четири пъти по-дълго от халогенните крушки, които заместват***.

Лесно инсталиране

Оптимизираният размер на LED крушката е от ключово значение, защото някои оптики могат да бъдат много малки. Докато други решения за LED модернизация на пазара могат да имат външна драйверна кутия, нашите LED Philips Ultinon Pro3021 предлагат интегрирана драйверна кутия, което прави монтажа по-бърз и безпроблемен. Компактният дизайн пасва на по-широка гама модели автомобили и може лесно да бъде монтиран от специалист. Направете промяната, от която се нуждаете! Следвайте указанията за инструкции стъпка по стъпка тук**** и индикативния списък за съвместимост тук*****.

Технически данни

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Отзиви

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4.3

от 5

31

Отзиви

05/11/2021

Україна

Україна

Хороша лампа!

Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.

Предимства

рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень

Недостатъци

трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше

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Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

11/04/2019

Україна

Україна

Найкращі лампи за таку ціну

Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості

27/12/2017

Україна

Україна

Більше світла

Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

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      Откази от отговорност

      1. В сравнение с минималния законен стандарт за халогенни крушки

      2. Единствено вие носите отговорността да гарантирате, че използването на модернизираните LED светлини отговаря на приложимите законови изисквания. Крушките не са разрешени за използване по обществените пътища

      3. Посетете Philips.com/AutomotiveSupport за подробности

      4. Предлагат се на Philips.com/LEDcompatibility-check

      5. Посетете Philips.com/LED-bulbs