Лесно инсталиране

Оптимизираният размер на LED крушката е от ключово значение, защото някои оптики могат да бъдат много малки. Докато други решения за LED модернизация на пазара могат да имат външна драйверна кутия, нашите LED Philips Ultinon Pro3021 предлагат интегрирана драйверна кутия, което прави монтажа по-бърз и безпроблемен. Компактният дизайн пасва на по-широка гама модели автомобили и може лесно да бъде монтиран от специалист. Направете промяната, от която се нуждаете! Следвайте указанията за инструкции стъпка по стъпка тук**** и индикативния списък за съвместимост тук*****.