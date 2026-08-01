Прекратен продукт
LUM11005U3021X2
Студена бяла светлина от 6000 K
LED крушки за по-дълготрайна употреба
Компактен дизайн "всичко в едно"
HL [~HB3/HB4], за офроуд употреба
Надградете фаровете на автомобила си с LED крушки Philips Ultinon Pro3021 за съвременен външен вид със студена бяла светлина. С мощни LED чипове с цветна температура от 6000 келвина тези превъзходни крушки са проектирани за максимален комфорт при шофиране. Забелязвайте препятствията по-бързо и шофирайте с по-голяма увереност, без да заслепявате другите участници в движението. Осигурете си едновременно производителност и стил с нашите LED крушки Philips Ultinon Pro3021.
Подходящата LED светлина е качествена светлина, която издържа по-дълго. Крушките Philips Ultinon Pro3021 разполагат с издръжлив дизайн с високопроизводителна система за охлаждане, която отклонява топлината от критичните компоненти на крушката. Те предлагат до 2000 часа експлоатационен живот, което може да бъде четири пъти по-дълго от халогенните крушки, които заместват***.
Оптимизираният размер на LED крушката е от ключово значение, защото някои оптики могат да бъдат много малки. Докато други решения за LED модернизация на пазара могат да имат външна драйверна кутия, нашите LED Philips Ultinon Pro3021 предлагат интегрирана драйверна кутия, което прави монтажа по-бърз и безпроблемен. Компактният дизайн пасва на по-широка гама модели автомобили и може лесно да бъде монтиран от специалист. Направете промяната, от която се нуждаете! Следвайте указанията за инструкции стъпка по стъпка тук**** и индикативния списък за съвместимост тук*****.
Отзиви
Единствено вие носите отговорността да гарантирате, че използването на модернизираните LED светлини отговаря на приложимите законови изисквания. Крушките не са разрешени за използване по обществените пътища.
Посетете Philips.com/AutomotiveSupport за подробности
Предлагат се на philips.com/LEDcompatibility-check.
Посетете philips.com/LED-bulbs