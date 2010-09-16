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Система за домашно кино 5.1

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Система за домашно кино 5.1

HTS9520/12

Система за домашно кино 5.1

Прекратен продукт

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Приложение Philips Entertainment

Поддържа управление на избрани модели Bluetooth високоговорители Philips, саундбарове, парти високоговорители, микросистеми, CD аудио системи и преносими радиа.

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Приложение Philips Entertainment

Софтуер и драйвери

Електронно ръководство - English (US)

  • версия: 8.0
  • ZIP файл, 15.3 MB
  • 16 September 2010

Електронно ръководство – Readme файл - English (US)

  • версия: 1
  • PDF файл, 134 kB
  • 16 September 2010

Ръководства и документация

Ръководство за бърз старт

  • PDF файл, 6.8 MB
  • 2 December 2023

Правила и условия

  • HTML файл, 102 B
  • 12 January 2024

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Гаранция

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