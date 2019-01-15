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Прекратен продукт

Система за домашно кино 5.1

HTS9520/12

4.6

| (5) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

1 награда

Съраунд звук от всички посоки, също като в киносалон

Над 70% от хората, които приеха музикалното предизвикателство*, предпочитат Philips 360Sound. Тонколоните 360Sound са проектирани със звукови мембрани отпред и отстрани, за да изпълват равномерно стаята със съраунд звук, също като в киносалон.

Виж всички предимства

Завладяващ звук

Съраунд звук от всички посоки, също като в киносалон

  • Възпроизвеждане на 3D Blu-Ray дискове

360Sound изпълва стаята ви със звук отвсякъде

360Sound изпълва стаята ви със звук отвсякъде

Много различен от обикновена система за домашно кино 5.1, 360Sound има уникална конструкция с три мембрани във всеки сателитен високоговорител – предна и две странични, които са разположени под ъгъл, за да излъчват поглъщащ звук около вас. Освен принципа на диполите, Philips използва свой алгоритъм за допълнително подобрение на обгръщащия звуков ефект. Съставен от първокласни акустични компоненти, като меки куполни високоговорители за високи честоти, неодимови магнити и цифрови усилватели клас D, 360Sound дава изключителен звук от всички ъгли и ви предоставя реално кинематографско преживяване вкъщи.

Full HD 3D Blu-ray за наистина поглъщащо изживяване при гледане на триизмерни филми

Full HD 3D Blu-ray за наистина поглъщащо изживяване при гледане на триизмерни филми

Оставете се да ви очароват триизмерните филми в собствения ви хол на Full HD 3D телевизор. Active 3D използва последното поколение дисплеи с бързо превключване за действителна дълбочина и реализъм при пълна висока детайлност с разделителна способност 1080x1920. Вие гледате изображенията през специални очила, които отварят и затварят лявата и дясната леща в синхрон със сменящите се изображения, което създава усещането за гледане на триизмерна картина с пълна висока детайлност на вашата система за домашно кино. Превъзходните триизмерни филми на BluRay дискове предлагат богат избор на висококачествено съдържание. Blu-ray осигурява и некомпресиран обемен звук за невероятно реалистично звуково изживяване.

Philips Net TV с Wi-Fi за онлайн услуги на вашия телевизор

Philips Net TV с Wi-Fi за онлайн услуги на вашия телевизор

Изпитайте богата селекция от онлайн услуги с Net TV. Наслаждавайте се на филми, снимки, любопитна информация и друго онлайн съдържание на телевизора си когато пожелаете. Просто свържете системата си за домашно кино директно към домашната мрежа през вградената Ethernet връзка, навигирайте и избирайте какво да гледате с дистанционното управление. Менюто на Philips ви дава достъп до популярни услуги на Net TV, пригодени за екрана на вашия телевизор. Освен това, чрез сертифицираната по DLNA компютърна мрежа можете да гледате видеофилми или снимки, съхранявани на компютъра, като използвате дистанционното управление.

Технически данни

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Награди

  • Изображение на AWARD-1679550

Отзиви

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4.6

от 5

5

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

15/01/2019

Slovenija

Slovenija

Odličen.

Top klasa hišni kino. Sicer je drag ampak vreden vsakega centa. Če imate televizijo Philips je ta kino pravi za vas.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HTS9520 5.1-kanalni domači kino

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HTS9520 5.1-kanalni domači kino

19/05/2012

Polska

Polska

Spełnił oczekiwania

Wygląd, jakość, klasa i wspaniały dźwięk ale tylko jako kino domowe. Muzyka z CD lub MP3 tylko 4.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1

17/05/2012

Polska

Polska

fantastyczny dźwięk . fantastyczny obraz- co więcej można chcieć od kina domowego

To co napisałem podziela także cała moja rodzina . Syn Przemyslaw lat 27,syn Lechoslaw lat 25,ż o

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1

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      1. Въз основа на проучване сред потребителите, проведено от Synovate през ноември 2010 г. в Германия срещу водещ конкурент. Данни от проучването.