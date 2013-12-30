Прекратен продукт
Мощен кинематографичен съраунд звук с дълбоки баси
Усилете домашното развлечение със системата за домашно кино Philips HTS5593. С високоговорители с удвоени басови тръби, предлагащи мощен 1000 W съраунд звук, и завладяващо възпроизвеждане на 3D Blu-ray дисковете.
Удвоен басов звук
3D Blu-ray
Мощните високоговорители с бас-рефлексна система и удвоени басови тръби усилват ниските честоти и дават изключително плътен и дълбок басов звук. С тях чувате всичко - от най-тихия шепот до най-дълбокия рев.
Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential осигуряват най-качествения звук от вашите Blu-ray дискове. Възпроизвежданото аудио практически не се отличава от студийния мастъринг, така че чувате точно това, което авторите са искали да чуете. Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential допълват цялостното ви развлечение с висока детайлност.
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4.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Mariusz56
30/12/2013
Polska
Produkt dobry, ale wymaga kilku poprawek.
Produkt dający radość podczas słuchania muzyki i oglądania filmów. Męczący jest zbyt ciemny wyświetlacz pomimo ustawienia go na 100% oraz pilot ze zbyt ciemnymi opisami jego przycisków. Aby je rozpoznać trzeba mieć przy sobie latarkę lub oglądać film przy włączonym świetle. W produkcie występują problemy z przełączaniem się odpowiedniego sygnału przy podłączeniu przez HDMI ARC. Poza tym kino daje wiele możliwości ustawień przeróżnych parametrów. Radzę zapoznać się z instrukcją użytkowania w celu dostosowania kina do swoich wymogów i przede wszystkim poznania możliwości produktu.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HTS5593 Zestaw kina domowego 5.1
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HTS5593 Zestaw kina domowego 5.1