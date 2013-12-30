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Прекратен продукт

Система за домашно кино 5.1

HTS5593/12

4

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Мощен кинематографичен съраунд звук с дълбоки баси

Усилете домашното развлечение със системата за домашно кино Philips HTS5593. С високоговорители с удвоени басови тръби, предлагащи мощен 1000 W съраунд звук, и завладяващо възпроизвеждане на 3D Blu-ray дисковете.

Виж всички предимства

Завладяващ звук

Мощен кинематографичен съраунд звук с дълбоки баси

  • Удвоен басов звук

  • 3D Blu-ray

Мощни високоговорители с удвоени басови тръби за прекрасен звук

Мощни високоговорители с удвоени басови тръби за прекрасен звук

Мощните високоговорители с бас-рефлексна система и удвоени басови тръби усилват ниските честоти и дават изключително плътен и дълбок басов звук. С тях чувате всичко - от най-тихия шепот до най-дълбокия рев.

Dolby TrueHD и DTS-HD за съраунд звук с висока вярност

Dolby TrueHD и DTS-HD за съраунд звук с висока вярност

Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential осигуряват най-качествения звук от вашите Blu-ray дискове. Възпроизвежданото аудио практически не се отличава от студийния мастъринг, така че чувате точно това, което авторите са искали да чуете. Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential допълват цялостното ви развлечение с висока детайлност.

1000 W RMS мощност осигурява чудесен звук за филми и музика

1000 W RMS мощност осигурява чудесен звук за филми и музика

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Технически данни

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Отзиви

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4.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

5
3
2
1

30/12/2013

Polska

Polska

Produkt dobry, ale wymaga kilku poprawek.

Produkt dający radość podczas słuchania muzyki i oglądania filmów. Męczący jest zbyt ciemny wyświetlacz pomimo ustawienia go na 100% oraz pilot ze zbyt ciemnymi opisami jego przycisków. Aby je rozpoznać trzeba mieć przy sobie latarkę lub oglądać film przy włączonym świetle. W produkcie występują problemy z przełączaniem się odpowiedniego sygnału przy podłączeniu przez HDMI ARC. Poza tym kino daje wiele możliwości ustawień przeróżnych parametrów. Radzę zapoznać się z instrukcją użytkowania w celu dostosowania kina do swoich wymogów i przede wszystkim poznania możliwości produktu.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HTS5593 Zestaw kina domowego 5.1

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HTS5593 Zestaw kina domowego 5.1

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