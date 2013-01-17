Прекратен продукт
Мощен съраунд звук
Усилете домашното развлечение със системата за домашно кино Philips HTS3539. С открити мембрани на високоговорителите, предлагащи мощен 600 W съраунд звук, и с подобряване на DVD видеото до 1080p през HDMI за картина с почти висока детайлност.
DVD
Тъй като Dolby Digital, водещият световен цифров многоканален аудио стандарт, използва начина, по който човешкото ухо естествено обработва звука, вие възприемате аудио със съраунд звук и превъзходно качество с реалистично пространствено подсказване.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
wies5
17/01/2013
Polska
Dobry sprzet w dobrych pieniadzach.
okwart polecenia.solidnie zrobiony pomimo ze china.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HTS3539 Zestaw kina domowego 5.1
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HTS3539 Zestaw kina domowego 5.1