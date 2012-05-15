Прекратен продукт
Завладяващ звук
Вземете мощта на киносалона вкъщи! Мощните високоговорители с басови тръби и премащабирането до висока детайлност с HDMI 1080p подсилват домашното ви развлечение
HDMI 1080p
Вграденият декодер за Dolby Digital премахва нуждата от външен декодер, като обработва всичките шест канала звукова информация, за да осигури пространствено звуково усещане и поразително естествено чувство за реализъм и динамика на обкръжението. Dolby Pro Logic II осигурява петканален звук от произволен източник на стереосигнал.
4.3
от 5
4
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
BePo
15/05/2012
Polska
idealne rozwiązanie dla małych pomieszczeń
Bardzo dobra jakość dźwięku i obrazu. Zestaw łatwy w obsłudze, idealny do niedużych pomieszczeń.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1
UKRSOAV
05/07/2019
Україна
Вартий уваги
За роки постійного використаня, єдиною поломкою стало, вихід з ладу гнізда USB.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HTS3520 5.1 Home theater
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HTS3520 5.1 Home theater
zbys156
10/11/2013
Polska
Funkcje produktu bardzo łatwe w obsłudze
Produkt wykonany bardzo estetycznie,wielkość głośników bardzo zadowalająca,bardzo przydatna w ich umiejscowieniu.Jeśli chodzi o mnie to brak mi na wyświetlaczu zegara.Moc poniżej wartości podanej w opisie.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1