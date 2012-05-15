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Прекратен продукт

Система за домашно кино 5.1

HTS3520/12

4.3

| (4) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Завладяващ звук

Вземете мощта на киносалона вкъщи! Мощните високоговорители с басови тръби и премащабирането до висока детайлност с HDMI 1080p подсилват домашното ви развлечение

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Мощен кинематографичен звук с дълбоки баси

Завладяващ звук

  • HDMI 1080p

Мощни високоговорители с басови тръби за прекрасен звук

Мощни високоговорители с басови тръби за прекрасен звук

Обемен звук Dolby Digital и Pro Logic II

Обемен звук Dolby Digital и Pro Logic II

Вграденият декодер за Dolby Digital премахва нуждата от външен декодер, като обработва всичките шест канала звукова информация, за да осигури пространствено звуково усещане и поразително естествено чувство за реализъм и динамика на обкръжението. Dolby Pro Logic II осигурява петканален звук от произволен източник на стереосигнал.

600 W RMS мощност осигурява чудесен звук за филми и музика

600 W RMS мощност осигурява чудесен звук за филми и музика

Технически данни

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Отзиви

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4.3

от 5

4

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

15/05/2012

Polska

Polska

idealne rozwiązanie dla małych pomieszczeń

Bardzo dobra jakość dźwięku i obrazu. Zestaw łatwy w obsłudze, idealny do niedużych pomieszczeń.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1

05/07/2019

Україна

Україна

Вартий уваги

За роки постійного використаня, єдиною поломкою стало, вихід з ладу гнізда USB.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HTS3520 5.1 Home theater

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HTS3520 5.1 Home theater

10/11/2013

Polska

Polska

Funkcje produktu bardzo łatwe w obsłudze

Produkt wykonany bardzo estetycznie,wielkość głośników bardzo zadowalająca,bardzo przydatna w ich umiejscowieniu.Jeśli chodzi o mnie to brak mi na wyświetlaczu zegara.Moc poniżej wartości podanej w opisie.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1

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