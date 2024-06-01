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  • Най-доброто изживяване при готвене всеки път
  • Най-доброто изживяване при готвене всеки път
  • Най-доброто изживяване при готвене всеки път
  • Най-доброто изживяване при готвене всеки път
  • Най-доброто изживяване при готвене всеки път
  • Най-доброто изживяване при готвене всеки път
  • Най-доброто изживяване при готвене всеки път
  • Най-доброто изживяване при готвене всеки път
  • Най-доброто изживяване при готвене всеки път
  • Най-доброто изживяване при готвене всеки път
  • Най-доброто изживяване при готвене всеки път

Серия 7000Airfryer Combi 8,3 л, Connected

HD9875/90

3.8
| (4) Отзиви
Най-доброто изживяване при готвене всеки път
Гответе по-бързо и по-интелигентно благодарение на нашата най-модерна технология Rapid CombiAir. Гответе с едно натискане на бутон благодарение на рецептите, записани в приложението HomeID и програмите Auto-Cook.
Виж всички предимства

Перфектни резултати без усилия.

Най-доброто изживяване при готвене всеки път

  • XXL вместимост

  • Програми за автоматично готвене

  • Функции на готвене „22 в 1“

  • Свързан с HomeID

Технология Rapid CombiAir за допълнителен вкус и разнообразие

Технология Rapid CombiAir за допълнителен вкус и разнообразие

Насладете се на вкусна храна с до 99% по-малко добавена мазнина.* Патентованата технология Rapid CombiAir с уникален звездообразен дизайн използва нашия най-бърз динамичен двоен въздушен поток, който обгръща храната и минава през нея, осигурявайки равномерно готвене с перфектна текстура отвътре и отвън, за голямо разнообразие от вкусни ястия за 40% по-малко време**.

Програмите за автоматично готвене предоставят насоки за най-добри резултати

Програмите за автоматично готвене предоставят насоки за най-добри резултати

Получавайте напътствия през целия процес. Нашите нови програми за автоматично готвене премахват стреса от готвенето, когато бързате. Просто изберете вашата съставка и оставете Airfryer Combi да свърши останалото.

HomeID запомня вашите предпочитания и ви вдъхновява за здравословни ястия

HomeID запомня вашите предпочитания и ви вдъхновява за здравословни ястия

Изберете, настройте и се отпуснете. Изберете рецепта в приложението HomeID и я изпратете на Airfryer. Наблюдавайте напредъка на ястието си от комфорта на вашия диван. Над 10 000 вкусни рецепти, създадени за вашия Airfryer, с лесни инструкции стъпка по стъпка.***

Технически данни

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Отзиви

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3.8

от 5

4

Отзиви

3
2

01/06/2024

България

България

Модерен, удобен и мултифункционален.

Изключително разумна инвестиция. Отлично качество на приготвената храна, спестява време и допълнителни усилия. Най-често използвания уред от цялото семейство.

Предимства

Удобен и практичен.

Недостатъци

Няма.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 7000 HD9875/90 Airfryer Combi 8,3 л, Connected

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 7000 HD9875/90 Airfryer Combi 8,3 л, Connected

20/11/2024

Česká republika

Česká republika

Rodinná fritéza

Jako nutriční terapeutka jsem z Philips Airfryer Combi XXL opravdu nadšená. Nabízí skvělou možnost, jak připravit zdravá jídla s minimem tuku, aniž by ztratila chuť nebo strukturu. Díky velké kapacitě je ideální pro rodiny, zaručí perfektně křupavý povrch a šťavnatý vnitřek. Oceňuji také rychlost přípravy a jednoduchou údržbu – většinu dílů stačí dát do myčky. Doporučuji každému, kdo hledá pohodlný a zdravější způsob vaření.

Предимства

velikost, aplikace HomeId s recepty, minimum tuku, rychlost přípravy, chutnost a křupavost

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 7000 Series HD9875/90 Fritéza Airfryer Combi Connected 8,3 l

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 7000 Series HD9875/90 Fritéza Airfryer Combi Connected 8,3 l

21/11/2023

Česká republika

Česká republika

Super člen domácnosti až na absenci teploměru.

Naprosto ideální pro velkou rodinu. Pečené kuře je jak z grilu. Zatím jsem nenašla nic co by mi vadilo, co se přípravy jídla týká. Jediné co mne opravdu zklamalo, že balení neobsahuje teploměr. Proto jedna hvězda dolů. Nikde nebylo uvedeno, a kvůli teploměru jsem čekala, až bude tato fritéza dostupná, jinak bych si koupila jinou. Za cenu 10.500,- je opravdu smutné, že tam teploměr není. Dokupovala jsem rovnou grilovací podložku s jehlicemi na špízy (na podložce je super grilovaný sýr halloumi) a xxl nádobu se silikonovými muffiny.

Предимства

Velikost

Недостатъци

Teploměr není součástí balení :-(

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 7000 Series HD9875/90 Fritéza Airfryer Combi Connected 8,3 l

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 7000 Series HD9875/90 Fritéza Airfryer Combi Connected 8,3 l

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      1. Готвене на 1 кг пресни пържени картофи с 1 супена лъжица олио в сравнение с традиционно дълбоко пържене с 2 л

      2. В сравнение с уреди Airfryer с технология RapidAir

      3. Броят рецепти може да варира според държавата

      4. Капацитетът от 2 кг се отнася за замразени картофи за пържене, пилешко месо, зеленчуци, печено... 8,3 л капацитет се отнася за общия обем на тигана

      5. Въз основа на измерване във вътрешна лаборатория: приготвяне на едно пиле (AF настройка 160°C, без предварително загряване) и филе от сьомга (AF настройка 200°C, без предварително загряване) спрямо използване на фурна от клас A.