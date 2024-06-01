HD9875/90
XXL вместимост
Програми за автоматично готвене
Функции на готвене „22 в 1“
Свързан с HomeID
Насладете се на вкусна храна с до 99% по-малко добавена мазнина.* Патентованата технология Rapid CombiAir с уникален звездообразен дизайн използва нашия най-бърз динамичен двоен въздушен поток, който обгръща храната и минава през нея, осигурявайки равномерно готвене с перфектна текстура отвътре и отвън, за голямо разнообразие от вкусни ястия за 40% по-малко време**.
Получавайте напътствия през целия процес. Нашите нови програми за автоматично готвене премахват стреса от готвенето, когато бързате. Просто изберете вашата съставка и оставете Airfryer Combi да свърши останалото.
Изберете, настройте и се отпуснете. Изберете рецепта в приложението HomeID и я изпратете на Airfryer. Наблюдавайте напредъка на ястието си от комфорта на вашия диван. Над 10 000 вкусни рецепти, създадени за вашия Airfryer, с лесни инструкции стъпка по стъпка.***
3.8
от 5
4
Отзиви
StenliB
01/06/2024
България
Модерен, удобен и мултифункционален.
Изключително разумна инвестиция. Отлично качество на приготвената храна, спестява време и допълнителни усилия. Най-често използвания уред от цялото семейство.
Предимства
Удобен и практичен.
Недостатъци
Няма.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 7000 HD9875/90 Airfryer Combi 8,3 л, Connected
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 7000 HD9875/90 Airfryer Combi 8,3 л, Connected
BackToMyBody
20/11/2024
Česká republika
Rodinná fritéza
Jako nutriční terapeutka jsem z Philips Airfryer Combi XXL opravdu nadšená. Nabízí skvělou možnost, jak připravit zdravá jídla s minimem tuku, aniž by ztratila chuť nebo strukturu. Díky velké kapacitě je ideální pro rodiny, zaručí perfektně křupavý povrch a šťavnatý vnitřek. Oceňuji také rychlost přípravy a jednoduchou údržbu – většinu dílů stačí dát do myčky. Doporučuji každému, kdo hledá pohodlný a zdravější způsob vaření.
Предимства
velikost, aplikace HomeId s recepty, minimum tuku, rychlost přípravy, chutnost a křupavost
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 7000 Series HD9875/90 Fritéza Airfryer Combi Connected 8,3 l
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 7000 Series HD9875/90 Fritéza Airfryer Combi Connected 8,3 l
Raduza007
21/11/2023
Česká republika
Super člen domácnosti až na absenci teploměru.
Naprosto ideální pro velkou rodinu. Pečené kuře je jak z grilu. Zatím jsem nenašla nic co by mi vadilo, co se přípravy jídla týká. Jediné co mne opravdu zklamalo, že balení neobsahuje teploměr. Proto jedna hvězda dolů. Nikde nebylo uvedeno, a kvůli teploměru jsem čekala, až bude tato fritéza dostupná, jinak bych si koupila jinou. Za cenu 10.500,- je opravdu smutné, že tam teploměr není. Dokupovala jsem rovnou grilovací podložku s jehlicemi na špízy (na podložce je super grilovaný sýr halloumi) a xxl nádobu se silikonovými muffiny.
Предимства
Velikost
Недостатъци
Teploměr není součástí balení :-(
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 7000 Series HD9875/90 Fritéza Airfryer Combi Connected 8,3 l
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 7000 Series HD9875/90 Fritéza Airfryer Combi Connected 8,3 l
Готвене на 1 кг пресни пържени картофи с 1 супена лъжица олио в сравнение с традиционно дълбоко пържене с 2 л
В сравнение с уреди Airfryer с технология RapidAir
Броят рецепти може да варира според държавата
Капацитетът от 2 кг се отнася за замразени картофи за пържене, пилешко месо, зеленчуци, печено... 8,3 л капацитет се отнася за общия обем на тигана
Въз основа на измерване във вътрешна лаборатория: приготвяне на едно пиле (AF настройка 160°C, без предварително загряване) и филе от сьомга (AF настройка 200°C, без предварително загряване) спрямо използване на фурна от клас A.