Свързан към приложението HomeID
Airfryer тип „16 в 1“
7,2 l (1,4 kg)
Технология Rapid Air
Включена тава за печене
Интуитивното приложение HomeID се свързва безпроблемно с вашия Airfryer, като го превръща в незаменим помощник в готвенето. Можете да изпробвате още много начини на готвене освен здравословното пържене и да откриете интересни и вкусни нови рецепти, както и дори да наблюдавате вашето готвене дистанционно от приложението.
Новият Philips Airfryer от серия 5000 XXL Connected има 16 различни функции за готвене: пържене, печене, гриловане, дехидратиране, препичане, размразяване, претопляне, ферментиране и много други.
Открийте стотици* рецепти за вашия Airfryer, които са апетитни, вкусни, бързи за приготвяне и здравословни. Рецептите на HomeID са подбрани от експерти по храненето, което ви улеснява, когато трябва да направите правилния избор всеки ден.
Разберете продуктовите отзиви
4.8
от 5
109
Отзиви
94%
препоръчват този продукт
mafic2008
10/05/2026
Україна
Потвърден купувач
Задоволення 💯% цією покупкою.
Вітаю! Придбав цю чудову річ диво піч. Готували картоплю фрі олії майже зовсім мало йде. Запікати курячі гомілки виходять чудово а також годували хот-доги також виходять дуже смачно. Планую докупити решітку для овочів а також розділювач чаші на дві або три частинки
Този отзив е направен за Мультипіч HD9285/90 XXL Connected серії 5000
Този отзив е направен за Мультипіч HD9285/90 XXL Connected серії 5000
Микола Л.
19/12/2025
Україна
Потвърден купувач
Задоволені. Відповідаю нашим вимогам. Недоліки : погана робота Wifi приладу
Този отзив е направен за Мультипіч HD9285/90 XXL Connected серії 5000
Този отзив е направен за Мультипіч HD9285/90 XXL Connected серії 5000
Kris0615
21/03/2025
Україна
Част от промоцията
Незамінна річ на кухні
Ця мультипіч справжня знахідка для мене. Завдяки розумному керуванню зі смартфона я можу запускати приготування навіть із іншої кімнати. Страви виходять хрусткими та соковитими, без зайвого жиру.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Мультипіч HD9285/90 XXL Connected серії 5000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Мультипіч HD9285/90 XXL Connected серії 5000
Броят рецепти може да варира според държавата
В сравнение с пресни пържени картофи, приготвени в стандартен фритюрник на Philips
Средни проценти въз основа на вътрешно лабораторно тестване с продукти HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880