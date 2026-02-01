Прекратен продукт
FWM185/12
Слушайте любимата си MP3-CD музика с обогатен звук
Радвайте се на забавление без прекъсване с вашите CD/MP3/WMA песни за до 10 часа с FWM185. Увеличете удоволствието си от музиката, като слушате музиката си у дома с портативния си плейър - с USB Direct и входа за MP3 плейър.
MP3-CD възпроизвеждане
USB Direct
MP3 означава "MPEG 1 Audio layer-3".MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки без това да влоши радикално аудио качеството им. MP3 се превърна в стандартен формат за аудио компресия, използван в Интернет, който позволява бърз и лесен трансфер на аудио файлове.
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