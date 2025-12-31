Прекратен продукт
FM16FD170D/00
Лесно за използване, Plug & Play!
Лесно и удобно за използване Plug & Play устройство. Цветната USB флаш памет на Philips, издание MOTION, прави ежедневното съхраняване и размяната на файлове, снимки и музика лесно и достъпно.
16 GB
Motion Edition 2.0
опаковка – 2 бр.
Изберете своя моден цвят: розово като крем, пурпурен ултравиолет, зелен пелин или електрическо синьо, за да насмогнете на ежедневната необходимост от съхраняване и размяна на данни и усилите мощността на забавлението
Полезните 16 GB ви дават капацитет за размяна и споделяне на много по-големи или повече файлове през USB порта на вашия настолен компютър или лаптоп.
Високите скорости на пренос на данни значително съкращават времето на досадно изчакване, когато копирате големи мултимедийни файлове към или от твърдия диск на вашия компютър.