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        Прекратен продукт

        USB флаш устройство

        FM16FD170D/00

        Лесно за използване, Plug & Play!

        Лесно и удобно за използване Plug & Play устройство. Цветната USB флаш памет на Philips, издание MOTION, прави ежедневното съхраняване и размяната на файлове, снимки и музика лесно и достъпно.

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        Прехвърлете файловете във флаш-диск!

        Лесно за използване, Plug & Play!

        • 16 GB

        • Motion Edition 2.0

        • опаковка – 2 бр.

        Моден цветен дизайн

        Изберете своя моден цвят: розово като крем, пурпурен ултравиолет, зелен пелин или електрическо синьо, за да насмогнете на ежедневната необходимост от съхраняване и размяна на данни и усилите мощността на забавлението

        Капацитет за съхранение 16 GB за големи файлове с данни

        Полезните 16 GB ви дават капацитет за размяна и споделяне на много по-големи или повече файлове през USB порта на вашия настолен компютър или лаптоп.

        Бърз пренос на данни с високоскоростен USB 2.0

        Високите скорости на пренос на данни значително съкращават времето на досадно изчакване, когато копирате големи мултимедийни файлове към или от твърдия диск на вашия компютър.

        Технически данни

        Ръководства и документация

        Локализирана търговска брошура

        • PDF файл, 72.4 kB
        • 21 July 2026

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