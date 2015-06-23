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Прекратен продукт

Микро музикална система

DCM2260/12

3

| (1) Рецензия

Звукова система, която подхожда на вашия дом

Зареждайте и възпроизвеждайте от всичките си устройства iPod/iPhone/iPad с DualDock чрез конектори Lightning и 30-щифтови. Тази музикална система звучи сензационно и осигурява допълнително предимство – тя изглежда чудесно във всеки дом със стойка за маса "2 в 1" за гъвкаво поставяне.

Виж всички предимства

Завладяващ звук

Звукова система, която подхожда на вашия дом

  • DualDock за iPod/iPhone

  • Опция за настолно или стенно монтиране

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Макс. 20 W

DualDock за зареждане и възпроизвеждане от Apple устройства (Lightning и 30-щифтов)

DualDock за зареждане и възпроизвеждане от Apple устройства (Lightning и 30-щифтов)

Иновативната Philips DualDock с Lightning и 30-щифтов съединител може да зарежда и възпроизвежда от всяко устройство Apple. Създадена да съчетава шикозен стил с безпроблемна функционалност, тя ви позволява да превключвате между съединителите на момента. Наслаждавайте се на любимите си мелодии независимо от това, кое устройство на Apple искате да използвате.

Компактният дизайн се побира навсякъде и е за всеки начин на живот

Компактният дизайн се побира навсякъде и подхожда на всеки начин на живот. С елегантния си дизайн и размери компактният приемник е подходящ за всяко помещение.

Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства

Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства

Аудио входът позволява директно възпроизвеждане на аудио съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието да слушате любимата си музика с превъзходно качество на звука от аудио системата, Аудио входът е и изключително удобен, защото всичко, което трябва да направите, е да включите портативния си MP3 плейър в аудио системата.

Технически данни

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Отзиви

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3.0

от 5

1

Рецензия

5
4
2
1

23/06/2015

Česká republika

Česká republika

Dobrý výrobek který neumí ukázat hodiny :(

Hudebně nemám co vytknout, ale skutečně nerozumím tomu proč ve stand by režimu nezobrazuje hodiny. Proč se tedy obtěžujete zde hodiny nabízet? Nastavím si budík a neuvidím kolik je hodin když se vzbudím dřív? Toto je důvod proč nákup nikomu nedoporučím a opravdu by mě nenapadlo v roce 2015 toto zjišťovat před koupí. Nejraději bych výrobek vrátil a koupil si něco co hodiny ukazuje

Този отзив е направен за DCM2260 Hudební mikrosystém

Този отзив е направен за DCM2260 Hudební mikrosystém

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