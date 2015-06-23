Прекратен продукт
DCM2260/12
Звукова система, която подхожда на вашия дом
Зареждайте и възпроизвеждайте от всичките си устройства iPod/iPhone/iPad с DualDock чрез конектори Lightning и 30-щифтови. Тази музикална система звучи сензационно и осигурява допълнително предимство – тя изглежда чудесно във всеки дом със стойка за маса "2 в 1" за гъвкаво поставяне.
DualDock за iPod/iPhone
Опция за настолно или стенно монтиране
CD, MP3-CD, USB, FM
Макс. 20 W
Иновативната Philips DualDock с Lightning и 30-щифтов съединител може да зарежда и възпроизвежда от всяко устройство Apple. Създадена да съчетава шикозен стил с безпроблемна функционалност, тя ви позволява да превключвате между съединителите на момента. Наслаждавайте се на любимите си мелодии независимо от това, кое устройство на Apple искате да използвате.
Компактният дизайн се побира навсякъде и подхожда на всеки начин на живот. С елегантния си дизайн и размери компактният приемник е подходящ за всяко помещение.
Аудио входът позволява директно възпроизвеждане на аудио съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието да слушате любимата си музика с превъзходно качество на звука от аудио системата, Аудио входът е и изключително удобен, защото всичко, което трябва да направите, е да включите портативния си MP3 плейър в аудио системата.
3.0
от 5
1
Рецензия
minol
23/06/2015
Česká republika
Dobrý výrobek který neumí ukázat hodiny :(
Hudebně nemám co vytknout, ale skutečně nerozumím tomu proč ve stand by režimu nezobrazuje hodiny. Proč se tedy obtěžujete zde hodiny nabízet? Nastavím si budík a neuvidím kolik je hodin když se vzbudím dřív? Toto je důvod proč nákup nikomu nedoporučím a opravdu by mě nenapadlo v roce 2015 toto zjišťovat před koupí. Nejraději bych výrobek vrátil a koupil si něco co hodiny ukazuje
Този отзив е направен за DCM2260 Hudební mikrosystém
Този отзив е направен за DCM2260 Hudební mikrosystém