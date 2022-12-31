Прекратен продукт
DCM1170/12
Звук, който подхожда на вашия дом
Съвместима със съединителя Lightning на iPhone 5, тази микро озвучителна система Philips предлага чудесен звук и чудесен стилен дизайн. Седнете, отпуснете се и се наслаждавайте на вашата музика по вашия начин – с един обикновен бутон.
със съединител Lightning
за iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, FM
Макс. 20 W
Наслаждавайте се на любимата си музика, докато зареждате своя iPod/iPhone, с новия съединител Lightning! Просто го поставете директно върху тонколоната, за да възпроизвеждате избраните от вас мелодии с превъзходен звук. Освен това тя зарежда устройството бързо, докато свири, за да не се притеснявате, че батерията му ще се изтощи.
Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни баси, които са акустично нагодени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните баси, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки баси.
Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквалайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избрания от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.
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