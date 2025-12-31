Технология wOOx™ за високоговорители за дълбоки и мощни баси

Технологията wOOx е революционна концепция за високоговорители, която ви позволява да чувате и усещате истински дълбоки баси, по-богати от тези на всяка друга аудио система. Специалните мембрани на високоговорителите работят в хармония с wOOx бас излъчвателя, а прецизното съгласуване на главната мембрана и тази за високи честоти осигурява плавни преходи от ниски към средни и високи честоти. Двойното окачване и изцяло симетричната конструкция тип "сандвич" осигуряват ниски и прецизни баси без забележими изкривявания. wOOx пресъздава изключително дълбоки и динамични баси, като използва пълния обем на кутията на високоговорителите за истинско усилване на въздействието на музиката.