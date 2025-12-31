Прекратен продукт
DCB3070/10
Звук, който подхожда на вашия дом
Поставете своя iPod/iPhone/iPad и се наслаждавайте на музиката или слушайте DAB+ радиото без пращене с тази озвучителна система. Технологията wOOx обогатява изживяването с кънтящо дълбоки баси, а изобретателно предвидената опция за стенен монтаж внася доза стил.
Поставка за iPod/iPhone/iPad
DAB+
40 W
Технологията wOOx е революционна концепция за високоговорители, която ви позволява да чувате и усещате истински дълбоки баси, по-богати от тези на всяка друга аудио система. Специалните мембрани на високоговорителите работят в хармония с wOOx бас излъчвателя, а прецизното съгласуване на главната мембрана и тази за високи честоти осигурява плавни преходи от ниски към средни и високи честоти. Двойното окачване и изцяло симетричната конструкция тип "сандвич" осигуряват ниски и прецизни баси без забележими изкривявания. wOOx пресъздава изключително дълбоки и динамични баси, като използва пълния обем на кутията на високоговорителите за истинско усилване на въздействието на музиката.
Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквалайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избрания от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.
Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.
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