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Прекратен продукт

докинг система за забавления

DC570/12

Слушайте iPod музика високо, с превъзходен звук

Ултрастилната докинг система за забавления Philips DC570 изпълва всяко помещение с мелодията от вашия iPod. С елегантна конструкция, заемаща минимално място, тази модна система дава невероятно мощен Hi-Fi звук благодарение на вградения си събуфер.

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със звуковa колонa

Слушайте iPod музика високо, с превъзходен звук

Мощен Hi-Fi звук за изпълване на стаята

Мощен Hi-Fi звук за изпълване на стаята

Система 2.1 с вграден събуфър

Обща изходна мощност 100 W RMS

Обща изходна мощност 100 W RMS

RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Усилвателите биват ограничавани предимно от електрическата енергия, която са способни да усилват, а високоговорителите – от електрическата енергия, която са способни да превръщат в акустична, без да изкривяват аудиосигнала. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.

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