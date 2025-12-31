Слот за microSD карта за до 32 GB или 16 часа HD видео

Вече можете да заснемате толкова, колкото искате, със слота за microSD карта на камкордера Philips. Малка по размери, но с голям обем памет, microSD картата съхранява безопасно всички ваши видеоклипове и снимки. Миниатюрният й размер означава още, че съхранението на малко повече съдържание, което да носите със себе си, изобщо не е проблем. За ваше удобство, слотът за карта на камкордера побира всички универсални microSD карти, позволявайки ви да увеличите паметта до 32 GB, което обезпечава 16 часа HD видео. Продължете, на едно щракване разстояние.