ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Основно изображение
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Основно изображение

Прекратен продукт

HD камкордер

CAM102SB/00

Улавяне и споделяне на паметните моменти - с лекота

Камкордерът ESee CAM102 запазва вашите спомени с кристална чистота - с Full HD записа. Заснемайте видеоклипове само с натискането на един бутон и ги споделяйте моментално на телевизора или онлайн. Свързвайте се без проблеми към устройства чрез вградения USB жак.

Виж всички предимства

Изживейте отново спомените с висока детайлност

Улавяне и споделяне на паметните моменти - с лекота

Слот за microSD карта за до 32 GB или 16 часа HD видео

Слот за microSD карта за до 32 GB или 16 часа HD видео

Вече можете да заснемате толкова, колкото искате, със слота за microSD карта на камкордера Philips. Малка по размери, но с голям обем памет, microSD картата съхранява безопасно всички ваши видеоклипове и снимки. Миниатюрният й размер означава още, че съхранението на малко повече съдържание, което да носите със себе си, изобщо не е проблем. За ваше удобство, слотът за карта на камкордера побира всички универсални microSD карти, позволявайки ви да увеличите паметта до 32 GB, което обезпечава 16 часа HD видео. Продължете, на едно щракване разстояние.

Софтуер за редактиране на филми, за персонализирани видеоклипове

Изживейте отново спомените с всеки един детайл, с видеоклиповете с пълна висока детайлност

Изживейте отново спомените с всеки един детайл, с видеоклиповете с пълна висока детайлност

Заснемайте и се радвайте на видеоклипове с качеството на пълната висока детайлност (Full HD 1080p). "1080" обозначава разделителната способност на дисплея, по-точно броя хоризонтални редове на екрана. "p" означава "прогресивно сканиране", или последователна поява на линиите във всеки кадър. 1080p осигурява видео с превъзходно качество, в сравнение с това на обикновените мобилни телефони и цифрови фотоапарати. Освен това, камкордерът използва същия видео формат, както плейърите и дисковете Blu-ray – H.264. Този изключително усъвършенстван формат дава превъзходно HD качество на картината, за да можете да се наслаждавате на вашите спомени, уловени във видеоклипове с кристална чистота.

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!