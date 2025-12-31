Прекратен продукт
CAM102SB/00
Улавяне и споделяне на паметните моменти - с лекота
Камкордерът ESee CAM102 запазва вашите спомени с кристална чистота - с Full HD записа. Заснемайте видеоклипове само с натискането на един бутон и ги споделяйте моментално на телевизора или онлайн. Свързвайте се без проблеми към устройства чрез вградения USB жак.
Вече можете да заснемате толкова, колкото искате, със слота за microSD карта на камкордера Philips. Малка по размери, но с голям обем памет, microSD картата съхранява безопасно всички ваши видеоклипове и снимки. Миниатюрният й размер означава още, че съхранението на малко повече съдържание, което да носите със себе си, изобщо не е проблем. За ваше удобство, слотът за карта на камкордера побира всички универсални microSD карти, позволявайки ви да увеличите паметта до 32 GB, което обезпечава 16 часа HD видео. Продължете, на едно щракване разстояние.
Заснемайте и се радвайте на видеоклипове с качеството на пълната висока детайлност (Full HD 1080p). "1080" обозначава разделителната способност на дисплея, по-точно броя хоризонтални редове на екрана. "p" означава "прогресивно сканиране", или последователна поява на линиите във всеки кадър. 1080p осигурява видео с превъзходно качество, в сравнение с това на обикновените мобилни телефони и цифрови фотоапарати. Освен това, камкордерът използва същия видео формат, както плейърите и дисковете Blu-ray – H.264. Този изключително усъвършенстван формат дава превъзходно HD качество на картината, за да можете да се наслаждавате на вашите спомени, уловени във видеоклипове с кристална чистота.
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