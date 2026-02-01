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Прекратен продукт

HD камкордер

CAM102PK/00

Улавяне и споделяне на паметните моменти - с лекота

Камкордерът ESee CAM102 запазва вашите спомени с кристална чистота - с Full HD записа. Заснемайте видеоклипове само с натискането на един бутон и ги споделяйте моментално на телевизора или онлайн. Свързвайте се без проблеми към устройства чрез вградения USB жак.

Виж всички предимства

Изживейте отново спомените с висока детайлност

Улавяне и споделяне на паметните моменти - с лекота

Работа с едно докосване за моментално заснемане на прекрасните моменти

Работа с едно докосване за моментално заснемане на прекрасните моменти

Никога вече не пропускайте прекрасните моменти. С краткото време за включване на камкордера Philips можете да започнете да снимате моментално. Благодарение на няколко авангардни функции, като високата скорост на процесора и специалната обработка на сигнала, включването на камкордера Philips отнема само две секунди. Бутоните са проектирани с мисълта за максимална простота, така че всичко, което трябва да направите, е да натиснете един бутон, за да започнете да заснемате видео с висока детайлност. С камкордера Philips сте винаги в готовност за заснемане на изненадващи събития, без да пропуснете и секунда.

Бързо споделяне за изпращане по имейла или публикуване във Facebook/YouTube

Бързо споделяне за изпращане по имейла или публикуване във Facebook/YouTube

С вградения софтуер на Windows можете да публикувате вашите филми в уеб сайтове като YouTube, Facebook, Twitter и Vimeo, без проблеми. Потребителите на Mac могат лесно да подреждат, редактират и споделят с iMovie от iLife. С авангардната техника за компресиране, HD видео форматът (H.264), използван от камкордера Philips, може да генерира по-малки файлове в сравнение със стандартните камкордери, цифрови фотоапарати и мобилни телефони, без загуба на видео качество, за да можете да ги споделяте по-бързо! Тези файлове могат да се използват и от други програми, като iPhoto и Windows Movie Maker.

Директна връзка към телевизора чрез HDMI, за да гледате вашето видео с HD

Директна връзка към телевизора чрез HDMI, за да гледате вашето видео с HD

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