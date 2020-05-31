Прекратен продукт
Придайте мощ на мелодиите си
Слушайте цялата цифрова музика на вашия смартфон чрез Bluetooth или MP3-CD и CD-R/W на една микро система Philips. Басрефлексните високоговорители осигуряват драматични баси, а максималната изходна мощност от 70 W ви дава мощен звук.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими – Балансиран, Чист, Мощен, Топъл и Ясен, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквалайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избрания от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.
USB портът не е само за възпроизвеждане на музика. Интелигентната USB система за управление на захранването дава възможност 2 A бързозареждащ ток да зарежда бързо вашето смарт устройство, когато музикалната система е в режим на готовност.
Аудио входът позволява директно възпроизвеждане на аудио съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието да слушате любимата си музика с превъзходно качество на звука от аудио системата, Аудио входът е и изключително удобен, защото всичко, което трябва да направите, е да включите портативния си MP3 плейър в аудио системата.
5.0
от 5
3
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Skibob 62
31/05/2020
Česká republika
Skvělý
Mikrosystém svými vlastnostmi i rozměry plně vyhovuje mým požadavkům.
Предимства
Čistý zvuk
Недостатъци
Žádné
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BTM2560 Hudební mikrosystém
Дата на използване 2020-04-30
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BTM2560 Hudební mikrosystém
Дата на използване 2020-04-30
Maciek123
30/04/2020
Polska
polecam
Świetna wieża! dzwiek super! basik daje rade! polecam gorąco!
Този отзив е направен за BTM2560 Mikrowieża
Този отзив е направен за BTM2560 Mikrowieża
Michallo78
29/04/2020
Polska
Mocna Wieża
Bardzo dobry stosunek ceny do jakości urządzenia. Wieża fajnie się prezentuje, mi się mega podoba design. Głośniki są mocne, dźwięk czysty i barwny. Super działa fukncja EQualizer dzięki której uzyskamy dopasowany dźwięk do słuchanego gatunku muzycznego. Bez problemu połączyłem się ze smartfonem po Bluetooth, czy podpiąłem pendriva z ulubionymi utworatami. Obsługa jest intuicyjna, korzystanie miłe i wygodne.
Предимства
Fajny wygląd, dobry dżwięk, funkcjonalość
Недостатъци
jak narazie brak
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BTM2560 Mikrowieża
Дата на използване 2019-10-29
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BTM2560 Mikrowieża
Дата на използване 2019-10-29