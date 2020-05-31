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Прекратен продукт

Микро музикална система

BTM2560/12

5

| (3) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Придайте мощ на мелодиите си

Слушайте цялата цифрова музика на вашия смартфон чрез Bluetooth или MP3-CD и CD-R/W на една микро система Philips. Басрефлексните високоговорители осигуряват драматични баси, а максималната изходна мощност от 70 W ви дава мощен звук.

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Придайте мощ на мелодиите си

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

Управление на цифров звук

Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими – Балансиран, Чист, Мощен, Топъл и Ясен, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквалайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избрания от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

Бързо и ефикасно зареждане с USB за вашето смарт устройство

Бързо и ефикасно зареждане с USB за вашето смарт устройство

USB портът не е само за възпроизвеждане на музика. Интелигентната USB система за управление на захранването дава възможност 2 A бързозареждащ ток да зарежда бързо вашето смарт устройство, когато музикалната система е в режим на готовност.

Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства

Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства

Аудио входът позволява директно възпроизвеждане на аудио съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието да слушате любимата си музика с превъзходно качество на звука от аудио системата, Аудио входът е и изключително удобен, защото всичко, което трябва да направите, е да включите портативния си MP3 плейър в аудио системата.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

3

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

31/05/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělý

Mikrosystém svými vlastnostmi i rozměry plně vyhovuje mým požadavkům.

Предимства

Čistý zvuk

Недостатъци

Žádné

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BTM2560 Hudební mikrosystém

Дата на използване 2020-04-30

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BTM2560 Hudební mikrosystém

Дата на използване 2020-04-30

30/04/2020

Polska

Polska

polecam

Świetna wieża! dzwiek super! basik daje rade! polecam gorąco!

Този отзив е направен за BTM2560 Mikrowieża

Този отзив е направен за BTM2560 Mikrowieża

29/04/2020

Polska

Polska

Mocna Wieża

Bardzo dobry stosunek ceny do jakości urządzenia. Wieża fajnie się prezentuje, mi się mega podoba design. Głośniki są mocne, dźwięk czysty i barwny. Super działa fukncja EQualizer dzięki której uzyskamy dopasowany dźwięk do słuchanego gatunku muzycznego. Bez problemu połączyłem się ze smartfonem po Bluetooth, czy podpiąłem pendriva z ulubionymi utworatami. Obsługa jest intuicyjna, korzystanie miłe i wygodne.

Предимства

Fajny wygląd, dobry dżwięk, funkcjonalość

Недостатъци

jak narazie brak

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BTM2560 Mikrowieża

Дата на използване 2019-10-29

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BTM2560 Mikrowieża

Дата на използване 2019-10-29

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