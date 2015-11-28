ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Снимка на продукта отпред
  • Снимка на продукта отпред
  • Детайлна снимка на продукта
  • Детайлна снимка на продукта
  • Детайлна снимка на продукта
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на продукта отпред
  • Снимка на продукта отпред
  • Детайлна снимка на продукта
  • Детайлна снимка на продукта
  • Детайлна снимка на продукта
  • Снимка на продукт, докато се употребява

Прекратен продукт

Микро музикална система

BTM2280/12

3.9

| (8) Отзиви

Звукова система, която подхожда на вашия дом

Слушайте музиката от преносимите си устройства у дома. Тази музикална микросистема Philips има USB Direct и аудио вход. Дори с безжично поточно възпроизвеждане на музика през Bluetooth тя ви дава безпроблемно забавление с музиката.

Виж всички предимства

Завладяващ звук

Звукова система, която подхожда на вашия дом

  • Bluetooth®

  • 20 W

20 W максимална изходна мощност (RMS)

Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW

Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW

MP3 означава "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3")". MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки без това да влоши радикално аудио качеството им. MP3 се превърна в стандартен формат за аудио компресия, използван в Интернет, който позволява бърз и лесен трансфер на аудио файлове.

Компактният дизайн се побира навсякъде и е за всеки начин на живот

Компактният дизайн се побира навсякъде и подхожда на всеки начин на живот. С елегантния си дизайн и размери компактният приемник е подходящ за всяко помещение.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

3.9

от 5

8

Отзиви

2

28/11/2015

Česká republika

Česká republika

Потвърден купувач

PHILIPS JE MOJE JEDNIČKA,jsem spokojen

Jednoduché ovládání super poslech, vše funguje jak má!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BTM2280 Hudební mikrosystém

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BTM2280 Hudební mikrosystém

25/07/2014

Polska

Polska

Idealny sprzęt

Wieża Philips BTM2280/12 od razu zwróciła moją uwagę ze względu na jej nowoczesny design i możliwość podwieszenia na ścianie. Sprzęt sprawuje się bardzo dobrze, dźwięk jest zadowalający.Możliwość zaprogramowania 20 programów radiowych. Bluetooth sprawdza się całkiem fajnie (Spotify z iPada!)

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BTM2280 Mikrowieża

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BTM2280 Mikrowieża

25/07/2014

Polska

Polska

Idealny sprzęt

Wieża Philips BTM2280/12 od razu zwróciła moją uwagę ze względu na jej nowoczesny design i możliwość podwieszenia na ścianie. Sprzęt sprawuje się bardzo dobrze, dźwięk jest zadowalający.Możliwość zaprogramowania 20 programów radiowych. Bluetooth sprawdza się całkiem fajnie (Spotify z iPada!)

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BTM2280 Mikrowieża

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BTM2280 Mikrowieża

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!