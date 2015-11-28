Прекратен продукт
BTM2280/12
Звукова система, която подхожда на вашия дом
Слушайте музиката от преносимите си устройства у дома. Тази музикална микросистема Philips има USB Direct и аудио вход. Дори с безжично поточно възпроизвеждане на музика през Bluetooth тя ви дава безпроблемно забавление с музиката.
Bluetooth®
20 W
MP3 означава "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3")". MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки без това да влоши радикално аудио качеството им. MP3 се превърна в стандартен формат за аудио компресия, използван в Интернет, който позволява бърз и лесен трансфер на аудио файлове.
Компактният дизайн се побира навсякъде и подхожда на всеки начин на живот. С елегантния си дизайн и размери компактният приемник е подходящ за всяко помещение.
3.9
от 5
8
Отзиви
Radekk
28/11/2015
Česká republika
Потвърден купувач
PHILIPS JE MOJE JEDNIČKA,jsem spokojen
Jednoduché ovládání super poslech, vše funguje jak má!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BTM2280 Hudební mikrosystém
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BTM2280 Hudební mikrosystém
Oloo
25/07/2014
Polska
Idealny sprzęt
Wieża Philips BTM2280/12 od razu zwróciła moją uwagę ze względu na jej nowoczesny design i możliwość podwieszenia na ścianie. Sprzęt sprawuje się bardzo dobrze, dźwięk jest zadowalający.Możliwość zaprogramowania 20 programów radiowych. Bluetooth sprawdza się całkiem fajnie (Spotify z iPada!)
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BTM2280 Mikrowieża
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BTM2280 Mikrowieża
magda88
25/07/2014
Polska
Idealny sprzęt
Wieża Philips BTM2280/12 od razu zwróciła moją uwagę ze względu na jej nowoczesny design i możliwość podwieszenia na ścianie. Sprzęt sprawuje się bardzo dobrze, dźwięk jest zadowalający.Możliwość zaprogramowania 20 programów radiowych. Bluetooth sprawdza się całkiem fajnie (Spotify z iPada!)
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BTM2280 Mikrowieża
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BTM2280 Mikrowieża